Spectacolul „Magda by Gianina” revine cu reprezentații în țară și străinătate

Magda by Gianina, lectura performativă de și cu Gianina Cărbunariu inspirată din cercetarea desfășurată în cadrul programului Arhiva feministă de teatru FEM100, revine în forță în această primăvară cu o serie de reprezentații în București, Cluj, Iași și la Paris. Gianina Cărbunariu se întoarce în timp la prima generație de tineri artiști afirmați după cel de-al doilea război mondial și o conectează cu propria generație, prima crescută în libertate după Revoluția din 1989, chestionand ideea de libertate de expresie versus alegere personală sub diferite regimuri politice. Spectacolele vor fi însoțite de evenimente conexe menite să continue discuția pe temele propuse de cunoscuta regizoare – dramaturgă și să-i inspire pe spectatori pentru a face propriile alegeri.

Astfel, reprezentația din 18 aprilie, ora 19.00, la Teatrul Masca, va fi urmată de o discuție pe marginea cărții Învinși și învingători. Artiști în culisele scenei socialiste de Cristina Modreanu, apărută la editura Vremea și care include un capitol dedicat poveștii regizoarei Magda Bordeianu, al cărei „caz” de intrare într-o nedreaptă uitare, din motive politice, face și subiectul spectacolului. La discuție vor participa Gianina Cărbunariu, Cristina Modreanu și Catinca Drăgănescu, directoarea interimară a Teatrului Masca, instituție care a avut inițiativa de a prelua lectura performativă în repertoriul ei.

Următoarea reprezentație din 24 aprilie va avea loc la Cluj, la invitația Institutului Cultural Francez. Spectacolul se va juca la Reactor de creație și experiment, fiind urmat de o discuție cu invitată specială Miki Braniște, lector universitar la Departamentul de Teatru al UBB Cluj-Napoca.

În luna mai sunt programate reprezentații pe 8 mai la Iași, la invitația Institutului Francez din Iași, pe 23 mai din nou la Teatrul Masca și pe 16 mai la Paris, la Theatre Studio d’Alfortville, în cadrul evenimentului „Toutes les vies.” Turneul la Paris este realizat cu sprijinul ICR.

Lectura performativă creată și interpretată de Gianina Cărbunariu, unul dintre cei mai relevanți artiști români ai momentului, cu o carieră internațională, a fost primită cu entuziasm de către spectatori, care sunt incluși direct în scenariu, într-o manieră neinvazivă. Așa cum spunea una dintre cronici:

„Un stativ înalt, foile tipărite, o lampă minusculă, un ecran plin de fotografii și texte, o lavalieră și dramaturga-regizoarea-actrița vorbind și, uneori, citind publicului. Spectatorii au fost invitați, la răstimpuri, să joace felurite roluri istorice. Cel mai faimos: Ion Iliescu. Cel mai emoționant: e mai bine să descoperiți pe cont propriu.” (Mihai Brezeanu, LiterNet).

Programul multianual Arhiva feministă de teatru FEM100 a fost produs de Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS) în 2024-2025, cu finanțarea AFCN-programe culturale, în parteneriat cu Universitatea de Arte și Institutul de cercetări teatrale și multimedia din Târgu Mureș.

