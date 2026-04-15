Tipare comportamentale care îți aduc de fiecare dată nefericire în cuplu

Există tipare comportamentale repetate de-a lungul anilor, care au impact negativ în cuplu, indiferent de partener.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Tipare comportamentale care îți aduc de fiecare dată nefericire în cuplu

Te-ai întrebat vreodată de ce, indiferent de partener sau de context, ajungi să simți iar și iar aceleași frustrări în relație, ori deznodământul să fie unul similar? Răspunsul nu ține doar de celălalt, deși este mult mai simplu să-i pasăm întreaga responsabilitate relațională. Ci ține și de tiparele comportamentale pe care le repeți inconștient. Mecanisme cu vechime, familiare, dar disfuncționale, și care ajung să-ți saboteze constant relațiile.

Alegerile nepotrivite

Unul dintre cele mai frecvente tipare este atracția față de persoane care nu pot sau nu vor să ofere implicare reală, dar cu care etichetezi că există o chimie grozavă. Însă atracția fizică sau sexul cu artificii nu înseamnă și asumare, ori garanția că relația va fi una stabilă, longevivă, împlinitoare. Așa cum nici promisiunile, vorbele mari, nu înseamnă automat concretizarea lor în fapte. Dacă ai crescut într-un mediu familial în care afecțiunea era imprevizibilă sau condiționată, există șansa ca acum să asociezi iubirea cu efortul de a o câștiga. Și ajungi să investești constant într-o relație în care nevoile tale emoționale sunt invizibile nu doar pentru partener, ci și pentru tine. Te străduiești să faci pe plac, să dovedești că ești valoroasă, valoroasă inclusiv alegând parteneri nepotriviți care în fantasma romantică se vor schimba pentru tine, te vor alege pe tine.

Te adaptezi excesiv

La început pare un gest de flexibilitate. Faci compromisuri, eviți conflictele, încerci să fii înțelegătoare și ușor de iubit. În timp, însă, ajungi să te anulezi, căci te îndepărtezi de cine ești tu. Nu mai spui ce te deranjează, nu mai ceri ce ai nevoie și devii din ce în ce mai deconectată de propria persoană dar și de partener. Paradoxul este că, în timp ce încerci să menții relația, relaționezi dintr-o mască, nu din sinele tău profund și aduni un grad serios de frustrare care mai devreme sau mai târziu va exploda.

Îți antrenezi evitarea

Mulți oameni confundă armonia cu absența conflictului. În realitate, evitarea discuțiilor dificile nu înseamnă pace, ci acumulare de resentimente. Fiecare nemulțumire nespusă erodează treptat conexiunea. În loc să rezolvați problemele la timp, ajungi să reacționezi disproporționat sau să te retragi emoțional. Îți antrenezi evitarea și nu îți antrenezi negocierea sau alte abilități relaționale semnificative.

Nu-ți comunici așteptările

Un alt tipar subtil este acela în care ai standarde și nevoi clare, dar presupui că partenerul ar trebui să știe ce îți dorești. Cum el nu citește gânduri, apare dezamăgirea. Relațiile funcționează pe comunicare explicită. Fără ea, oricât de bine intenționat ar fi partenerul, el va da greș. În plus, lipsa comunicării nu permite ajustarea așteptărilor care sunt nerealiste, transformarea lor în unele rezonabile.

Te agăți de potențial, nu de realitate

Poate că deseori vezi în partener cine ar putea deveni, nu cine este în prezent. Cum ar putea fi relația voastră, nu cum este de fapt. Îți spui că își va da el seama că îi este cel mai bine cu tine, că are nevoie doar de timp etc. În acest proces, ignori comportamente concrete care te rănesc. Un tipar care te ține blocată într-o relație care există mai mult în imaginația ta decât în realitate.

Confirmarea scenariului

Dacă la un nivel profund crezi că nu ești suficientă, valoroasă, că la un moment dat te va abandona așa cum au făcut-o (aproape) toți bărbații din istoricul tău personal, există tendința de a acționa în moduri care să ducă exact la acel rezultat. Poți deveni excesiv de geloasă, critică, distantă, chiar infidelă. Inconștient să îți confirmi exact scenariul de care te temi, ceea ce îți va întări apoi convingerile inițiale.

Interpretezi greșit compatibilitatea

Atracția puternică, emoțiile intense, suișurile și coborâșurile dramatice pot părea semne ale unei iubiri adevărate. Cel puțin asta îți spui și asta crezi că definește relația ACEEA. În realitate, de multe ori ele sunt veritabile semnale de alarmă, indicii unei dinamici instabile, fără predictibilitate. Compatibilitatea autentică se construiește când ai liniște în suflet, pe siguranță, consistență și valori comune, nu pe adrenalină emoțională, stres, anxietate.

Consideri că ești o persoană curioasă căreia îi place să descopere lucruri? Ce beneficii poate avea asta în cuplu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC