Consideri că ești o persoană curioasă căreia îi place să descopere lucruri? Ce beneficii poate avea asta în cuplu

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Te consideri o persoană curioasă, care pune întrebări, explorează și vrea să înțeleagă lucrurile mai în detaliu, nu doar un scurt contact de suprafață? Ei bine, ai un atu valoros atât la nivel personal cât și în cuplu, o trăsătură ce devine o resursă pentru creșterea și repararea relației atunci când este necesar.

Nu doar la început

Nu mai ești ca la început, te-ai schimbat! E un clișeu pe care poate că l-ai auzit în jurul tău de mult prea multe ori? Spiritul tău antrenat în direcția curiozității din fericire cel mai probabil nu va cădea victimă unei astfel de percepții. Da, la început cu toții suntem curioși să vedem cine este cel din fața noastră, dacă îl placem mult și vom fi dezamăgiți, ori avem o surpriză plăcută și povestea continuă. Curiozitatea te va împiedica să cazi pradă familiarului ce uneori creează o distanță emoțională inițial subtilă, care apoi poate crește la cote periculoase. În continuare pui întrebări, te interesează cine este și ce face partenerul, ce se petrece în universul său emoțional.

Fără rutină

Curiozitatea te invită să experimentezi, să testezi, fără să afecteze gradul de predictibilitate și de siguranță de care aveți nevoie atât tu cât și partenerul. Este spartă rutina, este alungată plictiseala, ai inițiativă pentru o viață colorată armonios.

O mai bună comunicare

Să nu confundăm curiozitatea cu controlul sau cu intruziunea. Lași spațiu partenerului, nu îi blochezi sau îi grăbești procesarea emoțională atunci când este necesar. Dialogul vostru nu este mecanic, ci autentic, și interesul este real. Curiozitatea favorizează comunicarea, și, tocmai prin prisma autenticității și empatiei, pune cărămizi serioase la fundația conectării emoționale dintre voi. Partenerul se simte văzut, auzit, îi creezi un spațiu sigur unde să-ți manifeste vulnerabilitatea pe care să i-o conții cu blândețe, fără judecată, fără atac.

Nu îi ghicești gândurile partenerului

Iar ghicirea gândurilor, ghicirea viitorului, etichetarea negativă și suprageneralizarea sunt distorsiuni des întâlnite în dinamicile de cuplu. Nu presupui, căci curiozitatea te îndeamnă să întrebi, să clarifici. Nu etichetezi, căci ai nevoie de mai multă claritate, mai multe date, nu te raportezi la un singur gest sau o singură frază pentru a emite o concluzie. Toate acestea creează un climat conflictual mult mai redus, sau maniera în care vă certați este una mult mai… sănătoasă.

Mai puțină rigiditate

Dacă am pus curiozitatea și experiențele noi în același sertar, putem spune că flexibilitatea este cumva o consecință a curiozității. Nu cauți să fie doar ca tine, ceea ce înseamnă că ești deschisă la scenarii și perspective noi, la opinia partenerului, ce are el nevoie, ce își dorește sau i-ar plăcea. Aici e important de investigat și gradul de exigență pe care îl deții, ca perfecționismul și imperativul trebuie să nu saboteze flexibilitatea rezonabilă.

Evoluați împreună

Spațiul relațional nu este doar cel în care fiecare dintre voi se poate arăta vulnerabil, este și spațiul unde puteți să vă dezvoltați, să fie acel teren fertil pentru creșterea personală. Căci pe măsură ce timpul trece și nevoile emoționale se pot schimba, ritmurile și ele, iar curiozitatea îți permite să fii ancorată în prezent, să fii conectată la cine ești tu acum și cine este partenerul tău acum.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro