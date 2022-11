Celebrități care s-au inspirat de la alte persoane faimoase pentru numele copiilor lor

Unele celebrități au ales să aducă un omagiu unei personalități pe care o admiră prin numele pe care l-au ales pentru copiii lor. Află în continuare semnificațiile speciale și emoționante din spatele acestor povești:

1. John Legend și Chrissy Teigen

John Legend și soția lui, Chrissy Teigen, i-au adus un omagiu faimoasei cântărețe Nina Simo prin alegerea numelui fiicei lor, Luna Simone. Și în cazul fiului lor, Miles Theodore, inspirația a provenit tot din lumea artistică, mai exact de la muzicianul Miles David.

2. Joel Madden și Nicole Richie

Joel Madden și Nicole Richie s-au inspirat de la două personalități pentru alegerea numelui fiicei lor, Harlow Winter. Joel a declarat pentru People că prenumele fetiței face referire la actrița Jean Harlow și modelul Shalom Harlow. „Îmi place foarte mult actrița Jean Harlow și Nicole o admiră pe Shalom Harlow.”

3. Beyoncé și Jay-Z

Pentru numele fiicei lor, Rumi, Beyoncé și Jay-Z au fost inspirați de poetul lor preferat, fiind vorba despre poetul persan din secolul al XIII-lea care poartă același nume. „Rumi este poetul nostru preferat, așa că am ales numele pentru fiica noastră”, a povestit Jay-Z pentru Rap Radar.

4. Fergie și Josh Duhamel

Înainte de a pune punct relației lor, Fergie și Josh Duhamel au devenit părinții unui băiat, Axl. În ciuda faptului că nu au confirmat acest lucru, o sursă apropiată a artistei a dezvăluit pentru Us Weekly că numele este o referință clară către una dintre formațiile ei preferate, Guns ‘N Roses. „Fergie este o mare fană a trupei Guns ‘N Roses. Unul dintre cele mai importante momente din cariera ei a fost să cânte și să înregistreze cu Slash, așa că de aici vine și numele Axl”, a spus sursa.

5. Nicole Kidman și Keith Urban

Nicole Kidman și Keith Urban au adus un omagiu colecționarei de artă Sunday Reed atunci când au ajuns la alegerea numelui fiicei lor, Sunday Rose. Actrița a recunoscut că sugestia a venit din partea tatălui ei și i-a plăcut foarte mult numele.

6. Norman Reedus și Helena Christensen

Norman Reedus și Helena Christensen au ales numele fiului lor, Mingus, gândindu-se la compozitorul de jazz Charles Mingus. Modelul a declarat pentru The Independent că au luat în considerare mai mulți muzicieni faimoși, însă au ajuns la concluzia că Mingus este potrivit. „Tatăl lui prefera Charlie Mingus. Mie mi-au plăcut mai mult Thelonious Monk, Chet Baker, Billie Holiday, dar am crezut că „Mingus” sună mai cool decât „Monk” pentru un prenume.”

7. Cate Blanchett

Cate Blanchett le-a ales numele copiilor ei într-un mod atipic, cel puțin pentru fiul ei, Ignatius. Actrița a dezvăluit la Jimmy Kimmel Live! că l-a avut în minte pe scriitorul Dashiell Hammett pentru numele lui Dashiell, fiul ei. Iar în cazul lui Ignatius, Cate Blanchett a mărturisit că numele a provenit dintr-o carte din seria de romane pentru copii Captain Underpants scrisă de Dav Pilkey.

8. Mindy Kaling

Și Mindy Kaling a avut o referință aparte atunci când le-a ales numele copiilor. Pentru Katherine, fiica ei, ea i-a adus un omagiu actriței Katharine Hepburn, iar în cazul lui Spencer, fiul ei, a fost inspirată de actorul Spencer Tracy.

9. Alyssa Milano

Alyssa Milano a făcut un gest emoționant prin alegerea numelui fiului ei, Milo. Actrița a preluat numele de la prietenul ei, Milo Ventimiglia, din două motive. Primul că îi place numele, iar al doilea că actorul a avut o contribuție privind relația cu soțul ei, David Bugliari. Alyssa Milano a mărturisit că Milo Ventimiglia a fost cel care a încurajat-o să se întâlnească cu David Bugliari. „M-am gândit că ar fi un gest minunat pentru Milo Ventimiglia pentru că m-a încurajat să-mi găsesc dragostea”, a declarat Alyssa Milano pentru People.

10. David și Victoria Beckham

David Beckham a fost inspirat de autoarea cărții preferate a soției sale, Victoria, când a fost vorba să aleagă un nume pentru fiica lor, Harper Seven. Este vorba de scriitoarea Harper Lee, cunoscută pentru romanul To Kill a Mockingbird, recompensat și cu un premiu Pulitzer. „Cartea preferată a Victoriei este To Kill a Mockingbird și e o carte puternică, iar autoarea a fost Harper Lee, de aici a venit numele Harper”, a povestit David Beckham.

