Filme romantice bune din anii 2000 care au trecut neobservate

În cazul în care printre preferințele tale se numără comediile romantice și vrei să vezi unele din anii 2000, ți le propunem pe cele din lista de mai jos, care surprind din unghiuri diverse poveștile de dragoste.

1. The Jane Austen Book Club

În filmul The Jane Austen Book Club, șase persoane din California pun bazele club de carte pentru a dezbate și analiza romanele scrise de Jane Austen. Pe parcurs, din discuțiile lor, realizează faptul că poveștile lor de viață seamănă extrem de mult cu cele ale personajelor din cărți.

2. Catch and Release

Catch and Release ne propune o poveste emoționantă, cu Jennifer Garner în calitate de protagonistă. Actrița a interpretat-o pe Gray, care traversează un moment extrem de dificil în viața ei, și anume moartea logodnicului. Pe măsură ce încearcă să se adapteze la noua ei realitate și la această tragedie, se apropie tot mai mult de Fritz, care a fost prieten cu logodnicul ei.

3. Little Manhattan

În acest film, o fetiță în vârstă de 11 ani și un băiețel de 10 ani, colegi de școală și la cursurile de arte marțiale, experimentează pentru prima dată ceea ce înseamnă să îți placă de cineva. Încep să aibă o relație de prietenie puternică și să fie mai tot timpul împreună, ceea ce duce la dezvoltarea unor sentimente profunde între ei.

4. Down with Love

Ewan McGregor și Renée Zellweger au interpretat rolurile principale în filmul Down with Love regizat de Peyton Reed. Povestea se petrece în 1962, în New York și îi are în centru pe jurnalistul Catcher Block și pe Barbara Novak, o autoare feministă. Între cei doi, care fac parte din lumi diferite, se înfiripă o poveste de iubire complicată.

5. Definitely, Maybe

Comedia romantică Definitely, Maybe explorează o călătorie între trecut și prezent, care conține poveștile lui Will Hayes, aflat în plin divorț, despre relațiile sale din trecut, pe care el i le relatează fiicei sale, Maya. Ea e curioasă cu privire la modul în care părinții ei s-au cunoscut și cum a început povestea lor de dragoste.

6. Music and Lyrics

Hugh Grant l-a jucat pe Alex Fletcher, un superstar din anii ’80 care nu mai are parte de atât de multe concerte și acceptă să scrie un single pentru un alt popstar. Însă Alex își dă seama că nu mai poate compune nimic. Iar aici își face apariția Sophie, interpretată de Drew Barrymore. Alex îi observă abilitățile de a compune muzică și îi cere ajutorul pentru melodia pe care el trebuie să o scrie.

7. Waitress

În filmul Waitress, Keri Russell a jucat-o pe Jenna Hunterson, o chelneriță dintr-un oraș, care vrea să plece din căsnicia abuzivă în care e implicată. Ea se îndrăgostește de cineva și acceptă să fie într-o relație care îi redă speranța că va fi fericită. Jenna rămâne însărcinată și pe tot parcursul sarcinii redescoperă lucruri despre ea însăși, despre viață și își regăsește puterea să lupte pentru ceea ce își dorește.

8. Sidewalks of New York

O altă comedie romantică care a trecut neobservată este Sidewalks of New York, scrisă și regizată de Edward Burns. Povestea din film surprinde felul surprinzător în care se intersectează viețile a șase oameni din Manhattan. Pelicula în care au jucat Heather Graham, Edward Burns, Penny Balfour și Michael Leydon Campbell a fost filmată în 17 zile, iar costurile acesteia au ajuns la 1 milion de dolari.

9. It’s Complicated

În comedia romantică It’s Complicated au jucat Meryl Streep, Mary Kay Place, Steve Martin, John Krasinski și Alec Baldwin. Filmul ne-o arată pe proprietara unei brutării, pe nume Jane Adler, care reia legătura cu fostul ei soț, Jake. Aventura lor se petrece la foarte mulți ani de când au divorțat. Situația nu este deloc simplă, pentru că, pe fundalul acestei povești, Jane se îndrăgostește și de un arhitect.

10. Imagine Me & You

Imagine Me & You ne-o arată pe Rachel în toiul pregătirilor pentru nunta ei cu Hector. Dar, pe măsură ce acest moment din viața ei se apropie, se întâmplă să se îndrăgostească de complet altcineva, de o femeie pe care o cheamă Luce. Iar de aici încep să se deruleze o serie de evenimente care complică și mai mult viața amoroasă a lui Rachel.

