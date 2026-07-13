Brad Pitt și Ines de Ramon, surprinși în ipostaze tandre la Cupa Mondială 2026. Cei doi au urmărit meciul alături de Penélope Cruz și Javier Bardem

Brad Pitt și Ines de Ramon au fost surprinși în ipostaze tandre la Cupa Mondiale FIFA 2026, unde au urmărit meciul dintre Spania și Belgia dintr-o lojă VIP.

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  de  ELLE.ro
Brad Pitt și Ines de Ramon, surprinși în ipostaze tandre la Cupa Mondială 2026. Cei doi au urmărit meciul alături de Penélope Cruz și Javier Bardem

Brad Pitt și partenera sa, Ines de Ramon, și-au afișat relația fără rețineri la meciul Cupei Mondiale FIFA 2026, desfășurat vineri pe SoFi Stadium din California. Actorul și iubita sa au fost surprinși schimbând un sărut în timpul meciului dintre Spania și Belgia, câștigat de iberici cu scorul de 2-1.

Cei doi au urmărit partida dintr-o lojă VIP, alături de actorii Javier Bardem și Penélope Cruz. Grupul s-a bucurat de atmosfera competiției și a ales să poarte tricouri inspirate de echipele participante.

Brad Pitt, în vârstă de 62 de ani, a optat pentru un tricou al Statelor Unite, în timp ce Ines de Ramon, care are origini spaniole, a susținut naționala Spaniei, purtând culorile echipei și chiar machiaj în nuanțele steagului spaniol.

Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din 2022, iar weekendul trecut au fost prezenți și la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată la Madison Square Garden din New York. Cu această ocazie, cei doi și-au oficializat relația și pe Instagram, după ce hairstylistul Laurie Zanoletti a publicat imagini de la eveniment. În fotografii, actorul a purtat un costum clasic cu papion, în timp ce Ines de Ramon a ales o rochie din dantelă, mulată pe corp.

Brad Pitt, pregătit pentru o nouă căsnicie?

Deși relația cu Ines de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. La aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal.

Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din 2022. Surse citate de Daily Mail susțin că relația lor este una liniștită și echilibrată, însă actorul nu ar intenționa să se recăsătorească.

„Are o parteneră minunată pe care o apreciază, dar nu există nicio grabă în această direcție”, a declarat una dintre surse pentru publicație. Aceeași sursă a precizat că actorul ‘se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate’, însă apropiații săi nu cred că acesta ‘se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii'”.

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au despărțit în 2016, după doi ani de căsnicie și o relație care a dominat ani la rând atenția publicului internațional. Divorțul lor a fost urmat de o lungă și tensionată luptă juridică, finalizată abia în 2024.

În paralel, cei doi continuă procesul legat de Château Miraval, proprietatea și domeniul viticol din Franța pe care l-au deținut împreună.

Potrivit Page Six, Angelina Jolie a obținut recent o victorie importantă în instanță, după ce un judecător din Los Angeles a decis că Brad Pitt nu o poate obliga să predea o serie de e-mailuri private legate de vânzarea participației sale din afacere.

Conform documentelor judiciare citate de publicația americană, instanța a considerat că respectivele comunicări sunt protejate prin privilegiul avocat-client. Judecătorul a respins solicitarea actorului, motivând că acesta nu a demonstrat suficient de clar de ce documentele respective nu ar trebui să beneficieze de protecție legală.

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foto: Instagram

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