Prințul George, apariție elegantă alături de familie la finala Wimbledon. Motivul pentru care a ales un costum, în ciuda temperaturilor ridicate

Prințul George a atras atenția la finala masculină de la Wimbledon 2026 după ce a apărut îmbrăcat în costum și cravată, în ciuda temperaturilor ridicate.

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  . Actualizat 13.07.2026, 14:08,  de  ELLE.ro
Prințul George, apariție elegantă alături de familie la finala Wimbledon. Motivul pentru care a ales un costum, în ciuda temperaturilor ridicate

Kate Middleton și Prințul William au asistat duminică, 12 iulie, la finala masculină de simplu dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev, alături de cei doi copii mai mari ai lor, Prințul George, în vârstă de 12 ani, și Prințesa Charlotte, de 11 ani. Cei patru au ocupat locuri în primul rând al Royal Box de pe Terenul Central, acolo unde Prințesa de Wales, în calitate de patroană a All England Lawn Tennis and Croquet Club, urmărește în mod tradițional finalele turneului.

Deși vremea a fost însorită, iar temperaturile au depășit 29 de grade Celsius, atât Prințul George, cât și Prințul William au respectat codul vestimentar și au purtat costume și cravate. George a fost surprins încercând să se răcorească, bând apă și folosind un evantai alb de mână.

Pe parcursul meciului, Prințul George, Prințesa Charlotte, Kate Middleton și Prințul William au purtat, de asemenea, ochelari de soare.

Motivul pentru care Prințul George a fost îmbrăcat la costum ține de locul în care a stat. Royal Box este o zonă exclusivistă cu doar 74 de locuri, amplasată în tribuna Terenului Central de la Wimbledon, iar invitațiile sunt oferite direct de președintele All England Club.

Potrivit site-ului oficial al Wimbledon, persoanele care ocupă locuri în Royal Box trebuie să respecte un cod vestimentar strict.

„Protocolul prevede o ținută elegantă: costum, sacou și cravată etc. Doamnele sunt rugate să nu poarte pălării, deoarece acestea pot obstrucționa vizibilitatea persoanelor aflate în spatele lor”, se arată în regulamentul competiției.

Totuși, în zilele cu temperaturi extreme, organizatorii pot face excepții. În 2022, Kate Middleton a fost fotografiată purtând o pălărie de soare în timpul finalei feminine, desfășurate într-o zi caniculară. De asemenea, alți membri ai Familiei Regale, precum Prințesa Beatrice, au purtat pălării puse la dispoziție de organizatori pentru a face mai ușor de suportat căldura.

Și la finala masculină din acest an regulile au fost relaxate. Numeroși spectatori au purtat pălării și s-au răcorit cu evantaie. Prințul George și Prințesa Charlotte au purtat pălării oferite de Wimbledon, ușor de recunoscut după panglica verde și mov, în timp ce Kate Middleton a venit cu propria pălărie de soare, pe care a purtat-o în timpul meciului.

Prezența Prințului George și a Prințesei Charlotte în Royal Box reprezintă, de asemenea, o abatere de la regulile obișnuite, întrucât copiii nu au, în mod normal, acces în această zonă exclusivistă.

În septembrie 1999, publicația The Guardian relata că Katharine, Ducesa de Kent, soția Prințului Edward, Duce de Kent, care a murit anul trecut, și-a dorit să invite doi copii apropiați ai familiei în Royal Box. Deși finul ei, în vârstă de 10 ani, a primit permisiunea de a participa, organizatorii au refuzat accesul fiului de 12 ani al unei prietene.

Potrivit publicației, Katharine a fost ‘profund rănită’ de decizie și chiar a luat în calcul boicotarea Royal Box. John Curry, președintele All England Lawn Tennis and Croquet Club la acea vreme, și-a cerut scuze, însă a explicat că regulamentul prevedea că doar copiii Familiei Regale pot ocupa locuri în această zonă.

„Așa cum procedăm în fiecare an cu toți invitații din Familia Regală, am reconfirmat regulile privind invitații suplimentari și prezența copiilor. Niciun membru al Familiei Regale nu a fost limitat în trecut la un singur invitat și nici nu va fi în viitor. Din cauza numărului limitat de locuri din Royal Box, solicităm ca, în afara copiilor Familiei Regale, să nu fie invitați alți copii, deoarece acest lucru ar împiedica participarea altor persoane care merită să fie prezente și care contribuie la dezvoltarea tenisului.”, a declarat Curry.

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foto: Arhiva ELLE

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