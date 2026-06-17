Prințul George îi calcă pe urme tatălui său. Decizia importantă anunțată de Palatul Kensington

Prințul George se pregătește pentru o schimbare importantă în viața sa. Palatul Kensington a confirmat că fiul cel mare al Prințului William și al lui Kate Middleton va începe cursurile la prestigiosul Eton College din această toamnă.

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  de  ELLE.ro
Prințul George îi calcă pe urme tatălui său. Decizia importantă anunțată de Palatul Kensington

În paralel cu aparițiile sale tot mai dese la evenimente oficiale, Prințul George se pregătește și pentru o nouă etapă importantă din viața sa. Palatul Kensington a confirmat pe 16 iunie că fiul cel mare al Prințului William și al Prințesei Kate va începe cursurile la prestigiosul colegiu Eton din luna septembrie.

„Kensington Palace can confirm that Prince George will attend Eton College from this September” (Palatul Kensington poate confirma că Prințul George la urma cursurile Colegiului Eton din luna septembrie – n.red), a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

Anunțul pune capăt speculațiilor privind alegerea școlii pe care o va urma viitorul moștenitor al Coroanei Britanice. În ultimele luni s-a discutat intens despre posibilitatea ca George să urmeze cursurile Colegiului Marlborough, instituția unde a studiat și Kate Middleton. O astfel de alegere ar fi deschis și perspectiva ca Prințesa Charlotte și Prințul Louis să îi urmeze exemplul în viitor.

Totuși, decizia finală a familiei regale a fost Eton College, una dintre cele mai prestigioase școli din Regatul Unit. Instituția, fondată în urmă cu aproape șase secole, găzduiește aproximativ 1.350 de elevi care locuiesc în 25 de case de internat și este cunoscută pentru lista impresionantă de absolvenți.

George va călca astfel pe urmele tatălui său, Prințul William, dar și ale unchiului său, Prințul Harry, care au studiat la Eton în perioada adolescenței. Deși funcționează ca școală-internat, campusul este situat la doar câteva minute de mers cu mașina de Adelaide Cottage, locuința familiei din Windsor.

Până acum, George, Charlotte și Louis au urmat cursurile școlii Lambrook din Ascot, unde s-au înscris în 2022, după mutarea familiei din Londra. Înainte de aceasta, George și Charlotte au fost elevi ai școlii Thomas’s Battersea, iar primii ani de educație ai lui George au început la o grădiniță Montessori din Norfolk, pe vremea când familia locuia în principal la Anmer Hall, pe domeniul Sandringham.

Situată în Berkshire, aproape de Ascot, Lambrook School este o școală independentă mixtă pentru copii cu vârste între 3 și 13 ani, întinsă pe aproximativ 21 de hectare. Instituția este recunoscută pentru facilitățile moderne și sistemul educațional de elită, fiind considerată o alegere potrivită pentru pregătirea viitorilor lideri.

Într-o intervenție la Heart FM, Prințul William a dezvăluit că George, în vârstă de 12 ani, petrece timp și în regim de internat.

„George a rămas aseară la internat. Charlotte și Louis, dacă mă ascultați, aveți grijă să ajungeți la timp și să nu vă certați pe ce ascultați în dimineața asta”, a spus Prințul William.

Școala Lambrook oferă variante de internat flexibil și săptămânal pentru elevii de peste 7 ani. Prințul și Prințesa de Wales pot alege inclusiv ca George să rămână doar o noapte pe săptămână, în funcție de program.

Nu este cunoscut cât de des folosește familia regală această opțiune, însă costurile pot ajunge la aproximativ 12.300 de euro pe trimestru.

George nu este singurul copil al familiei regale care învață aici. Prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani, sunt, la rândul lor, elevi la Lambrook, însă participă la cursuri în regim de zi.

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foto: Arhiva ELLE

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