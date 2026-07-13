Doliu în lumea filmului: Sam Neill, legendarul actor din „Jurassic Park”, a murit la doar câteva luni după ce învinsese cancerul

Celebrul actor Sam Neill s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani.

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  de  Andreea Ilie
Doliu în lumea filmului: Sam Neill, legendarul actor din „Jurassic Park”, a murit la doar câteva luni după ce învinsese cancerul

Lumea cinematografiei mondiale este în doliu după pierderea unuia dintre cei mai iubiți și respectați actori ai săi.

Sam Neill a murit la 76 de ani

Sam Neill, legendarul interpret al doctorului Alan Grant din franciza de succes „Jurassic Park” și protagonist al serialului „Peaky Blinders”, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Vestea șochează milioane de fani din întreaga lume, mai ales că artistul anunțase recent că a reușit să câștige lupta împotriva unei forme severe de cancer.

Anunțul dureros a fost făcut de familia actorului printr-un comunicat oficial. Decesul a survenit în Sydney, Australia, lăsând în urmă o durere profundă, dar și o undă de recunoștință pentru faptul că ultimele sale luni au fost lipsite de suferința provocată de boală.

„Cu o imensă tristețe, familia lui Sam Neill împărtășește vestea trecerii sale în neființă luni, 13 iulie, în Sydney, Australia. Pierderea a fost bruscă și neașteptată, dar binecuvântată de faptul că Sam a rămas fără cancer. Ei ar dori să își exprime recunoștința profundă față de personalul de la Spitalul Privat St Vincent pentru îngrijirea lor incredibilă”, a transmis familia în comunicatul oficial.

În anul 2022, în timp ce se afla în plin turneu de promovare pentru „Jurassic World Dominion”, Sam Neill a primit un diagnostic crunt: limfom cu celule T angioimunoblastice, o formă rară și agresivă de cancer de sânge în stadiul trei. Deși primele ședințe de chimioterapie nu au dat rezultate, salvarea sa părea să vină de la un tratament revoluționar de imunoterapie cu celule T. Această terapie experimentală extrem de costisitoare îi curățase complet organismul de celulele canceroase, aducându-i o remisie totală de care actorul s-a bucurat enorm.

Cu un stoicism rar întâlnit, Neill vorbise deschis despre boală și despre propria mortalitate în cartea sa de memorii, „Did I Ever Tell You This?”.

„Nu-mi este deloc frică de moarte. Asta nu mă îngrijorează, dar m-ar enerva, pentru că mai am atâtea de făcut”, mărturisea el cu umorul fin și caracteristic care l-a definit de-a lungul vieții.

Sam Neill – o carieră impresionantă în lumea cinematografiei

Sam Neill a fost unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei internaționale, având o carieră de peste cinci decenii, în care și-a demonstrat versatilitatea și talentul remarcabil. Născut la 14 septembrie 1947, în Omagh, Irlanda de Nord, și crescut în Noua Zeelandă, actorul și-a început parcursul artistic în anii ’70, devenind rapid unul dintre cele mai importante nume ale filmului neozeelandez. Primul său succes major a venit odată cu pelicula Sleeping Dogs (1977), iar consacrarea internațională s-a produs în anii ’80, datorită rolurilor din filme precum My Brilliant Career și The Hunt for Red October.

Momentul definitoriu al carierei sale a fost interpretarea paleontologului Dr. Alan Grant în blockbusterul Jurassic Park (1993), regizat de Steven Spielberg. Succesul uriaș al producției l-a transformat într-o vedetă de talie mondială, iar personajul său a revenit pe marele ecran în Jurassic Park III (2001) și, după mai bine de două decenii, în Jurassic World Dominion (2022).

De-a lungul carierei, Sam Neill a alternat cu succes rolurile din producții comerciale cu cele din filme independente și seriale de televiziune. A jucat în titluri apreciate precum The Piano, Event Horizon, Bicentennial Man, The Tudors și Peaky Blinders, interpretările sale fiind apreciate atât de public, cât și de critici. Talentul său i-a adus numeroase nominalizări și distincții, iar în Noua Zeelandă a rămas unul dintre cei mai respectați și reprezentativi actori ai țării. Dincolo de actorie, Sam Neill a fost producător, autor și proprietarul unei crame renumite din regiunea Central Otago, pasiune pe care a cultivat-o cu aceeași dedicare cu care și-a construit cariera artistică.

Sam Neill a fost căsătorit cu make-up artista japoneză Noriko Watanabe între 1989 și 2017. Cei doi au avut împreună o fiică, Elena, iar actorul a mai avut un fiu, Tim, din relația anterioară cu actrița neozeelandeză Lisa Harrow. De-a lungul vieții, a preferat să își țină familia departe de lumina reflectoarelor, însă a vorbit de mai multe ori cu afecțiune despre copiii și nepoții săi. În afara platourilor de filmare, și-a petrecut mare parte din timp la ferma sa viticolă din Noua Zeelandă, loc pe care îl considera refugiul său și unde și-a dedicat energia unei alte mari pasiuni: producerea vinului.

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Foto: Arhiva ELLE, Facebook Simona Halep, Profimedia

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