Harper Beckham, schimbare inedită de look. Cum a apărut fiica Victoriei Beckham

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Victoria Beckham și-a lansat primul magazin pop-up din Statele Unite, iar evenimentul organizat la Miami a reunit aproape întreaga familie Beckham. Însă cea care a atras toate privirile a fost Harper, care a apărut cu un look nou. Adolescenta, în vârstă de 14 ani, și-a vopsit părul într-o nuanță mai deschisă de blond.

Harper a fost fotografiată alături de părinții săi, David și Victoria Beckham, dar și de frații ei mai mari, Romeo Beckham, în vârstă de 23 de ani, și Cruz Beckham, de 21 de ani. La eveniment au fost prezente și partenerele acestora, Kim Turnbull, în vârstă de 24 de ani, și Jackie Apostel, în vârstă de 30 de ani.

Evenimentul a marcat inaugurarea primului magazin Victoria Beckham din Statele Unite, deschis în cadrul Bal Harbour Shops din Miami. Totodată, este prima locație din afara Londrei care reunește sub același acoperiș atât colecțiile de modă, cât și produsele de beauty ale brand-ului.

„Sunt atât de încântată să fiu aici, în această seară, la Miami, pentru a sărbători House of Victoria Beckham la @balharbourshops, alături de familia și prietenii mei!”, a scris Victoria Beckham în descrierea postării.

Fosta membră a trupei Spice Girls a purtat o rochie argintie din mătase, creație proprie. Kim Turnbull a ales o rochie ivoire cu o croială fluidă, iar Jackie Apostel a purtat o rochie neagră cu un decolteu amplu. David Beckham, Romeo și Cruz au optat pentru ținute lejere de vară, formate din pantaloni largi din in și tricouri.

Familia a realizat și o fotografie pe scările reședinței lor din Miami, evaluată la aproximativ 55,6 milioane de lire sterline, imagine în care Victoria își sprijină mâna pe umerii lui David și Romeo.

Cu toate acestea, un membru important al familiei a lipsit din nou de la eveniment. Brooklyn Beckham, în vârstă de 27 de ani, nu a fost prezent, pe fondul conflictului care persistă între el și familia sa.

Victoria Beckham a dezvăluit ce planuri de viitor are Harper

Harper Beckham pare pregătită să calce pe urmele mamei sale. Adolescenta își dorește să își construiască propriul drum în industria de beauty, iar Victoria Beckham a dezvăluit că fiica sa lucrează deja la o posibilă gamă de produse de skincare destinată tenului predispus la acnee. Invitată în podcastul „Aspire with Emma Grede”, designerul a vorbit atât despre afacerile sale, cât și despre pasiunea pe care Harper începe să și-o contureze încă de la 14 ani.

Victoria Beckham a povestit că interesul fiicei sale pentru îngrijirea pielii a apărut după ce aceasta s-a confruntat cu probleme severe ale tenului în ultimii ani. Fosta membră Spice Girls a explicat că adolescenta a început să folosească produse nepotrivite pentru pielea ei, influențată de popularitatea anumitor branduri de beauty în rândul tinerelor.

„A venit la mine acum doi sau trei ani și se confrunta cu probleme serioase ale pielii”, a declarat Victoria Beckham. „Avea o piele superbă, dar apoi, ca multe fete tinere, a fost atrasă de anumite branduri de beauty și a început să folosească foarte multe produse care nu erau potrivite pentru pielea ei. Din cauza asta, a ajuns la dermatolog, pentru că tenul ei arăta foarte, foarte rău”.

Designerul a mărturisit că a înțeles foarte bine prin ce trecea fiica ei, deoarece ea însăși s-a confruntat ani la rând cu acneea.

„Și eu am trecut prin asta… Am avut acnee în copilărie, în adolescență și la maturitate. Am experimentat toate tipurile de acnee posibile. Așa că am putut să mă regăsesc complet în ceea ce trăia ea”, a spus Victoria Beckham.

Experiența a determinat-o pe Harper să înceapă să cerceteze care sunt produsele și formulele potrivite pentru pielea sensibilă și predispusă la imperfecțiuni. Victoria Beckham a dezvăluit că fiica ei i-a prezentat chiar și un PowerPoint în care își expunea ideea pentru un brand de skincare dedicat tenului acneic.

„Erau produse pe care le colecționase, lucruri care îi plăceau”, a explicat Victoria Beckham. „Dar nu găsea ceea ce își dorea cu adevărat, ceva blând cu pielea ei predispusă la acnee. Și pur și simplu nu exista”.

Întrebată dacă își imaginează că Harper își va lansa propriul brand, Victoria Beckham a spus că vede acest lucru ca pe o posibilitate reală. Totuși, a subliniat că prioritatea fiicei sale rămâne școala.

„În același timp, încă merge la școală. Se pregătește pentru examenele GCSE… Dar aceasta este pasiunea ei. Asta își dorește să facă”, a declarat ea.

Nu este pentru prima dată când Victoria Beckham vorbește public despre interesele creative ale fiicei sale. Luna trecută, în cadrul Time100 Summit, vedeta a spus că Harper este pasionată atât de modă, cât și de beauty.

„Iubește moda, iubește zona de beauty și sunt destul de sigură că și-ar dori să pună mâna pe câteva dintre costumele Spice Girls”, a afirmat ea.

Foto: Instagram

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