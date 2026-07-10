Jean Paul Gaultier Couture FW26: când forma devine protagonistul

În primul său sezon haute-couture pentru Jean Paul Gaultier, Duran Lantink reinterpretează arhiva casei printr-o abordare experimentală, fără a pierde din precizia savoir-faire-ului couture.

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  de  Georgescu Daria
Jean Paul Gaultier FW26 (1)
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Primul show couture semnat de Duran Lantink pentru Jean Paul Gaultier a fost unul dintre cele mai experimentale ale sezonului. Designer-ul olandez nu a încercat să redefinească frumusețea, ci felul în care este construită o haină. Rezultatul este o colecție în care silueta devine punctul de plecare al fiecărui look.

Inspirația vine din două lumi aparent opuse: moda curții franceze din secolul al 18-lea și tehnologia contemporană. Volumele ample, corsetele și proporțiile teatrale sunt reinterpretate prin structuri și forme care depășesc limitele construcției tradiționale.

Corsetele își schimbă poziția, crinolinele capătă volume neașteptate, iar umerii, gulerele și decolteurile sunt remodelate până aproape că își pierd funcția inițială. Unele piese integrează elemente imprimate 3D, alături de broderii, corsetărie și tehnici couture.

Lantink revizitează și câteva dintre cele mai recognoscibile semnături Jean Paul Gaultier. Corsetul, jacheta din denim, bomber-ul, tricotajele și celebrul sutien conic reapar într-o interpretare nouă, uneori reconstruite din materiale aflate în arhiva casei.

Designer-ul spune că este mai interesat să pună sub semnul întrebării forma unei haine decât corpul care o poartă. De aceea, multe dintre siluete sunt gândite să fie descoperite din mai multe unghiuri, schimbându-și complet aspectul din profil sau din spate.

Pentru Duran Lantink, acest prim sezon este și un exercițiu de colaborare cu atelierele Jean Paul Gaultier. Noile tehnologii nu înlocuiesc savoir-faire-ul couture, ci deschid noi posibilități de explorare.

Prima colecție couture semnată de Duran Lantink nu încearcă să reproducă universul Jean Paul Gaultier. În schimb, propune o direcție în care arhiva casei, tehnologia și experimentul coexistă firesc. Este un debut care privește mai puțin spre nostalgie și mai mult spre viitorul haute-couture.

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Foto: Instagram

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