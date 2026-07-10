Unde a plecat Andreea Ibacka după ce fostul ei soț, Cabral, a fost surprins în compania unei tinere. Cine a fost alături de ea

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După despărțirea de Cabral Ibacka, care a pus capăt unei relații de aproape două decenii, Andreea Ibacka încearcă să își regăsească echilibrul. Actrița a ales să petreacă câteva zile la mare împreună cu cei doi copii ai lor, Namiko și Tiago, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare surprind momente pline de voie bună.

Andreea Ibacka, escapadă cu copiii

Vedeta pare hotărâtă să își continue viața cât mai firesc după divorț, concentrându-se pe timpul petrecut alături de familie. În fotografiile distribuite online, Andreea apare relaxată și zâmbitoare, bucurându-se de vacanță împreună cu cei mici.

„În lumea adulților sunt rate, deadline-uri, șantiere, supărări, telefoane care sună… În lumea copiilor există: ‘mergem la piscină?’, ‘ne mai jucăm cinci minute?’, ‘mami, uite ce am desenat!’

Pentru ei, familia e o lume întreagă. Problema e că noi avem tendința să credem că lumea noastră e mai importantă.

Și nu e. Lista aia de lucruri de făcut nu se termină niciodată.

În schimb copilăria lor, da. Avem impresia că timpul ne aparține și vom recupera mai târziu, dar copiii trăiesc acum, ei trăiesc mereu clipa. Și, dacă avem noroc, ne iau și pe noi de mână să ne amintească.”, a scris Andreea pe Instagram.

Andreea Ibacka, prima reacție după ce Cabral a fost fotografiat în club în compania unei tinere

La două luni după ce despărțirea de Andreea Ibacka a devenit publică, Cabral pare să traverseze o nouă etapă în viața sa personală. Prezentatorul Pro TV a fost surprins în aceste zile pe litoralul românesc, iar apariția sa într-un club din Mamaia, alături de o tânără, a stârnit interes.

Cabral și-a petrecut seara în compania mai multor prieteni, într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi de pe litoral. Pe parcursul serii, prezentatorul a socializat cu cei din jur și a acceptat să facă fotografii cu fanele care l-au recunoscut.

La un moment dat, în local și-a făcut apariția o tânără, alături de care prezentatorul a petrecut mare parte din seară, dansând și purtând conversații într-o atmosferă relaxată.

Pe măsură ce seara a avansat, apropierea dintre ei a devenit tot mai evidentă. Conform imaginilor publicate de cancan.ro, Cabral și tânăra au fost văzuți îmbrățișându-se și sărutându-se, fără să pară deranjați de prezența celorlalți invitați.

După miezul nopții, cei doi au părăsit localul împreună. În timp ce așteptau un taxi, au continuat să petreacă timp unul în compania celuilalt, afișând o atitudine relaxată și gesturi de afecțiune. Ulterior, au fost fotografiați îndreptându-se spre hotel, unde au intrat împreună.

Andreea Ibacka a fost contactată de presa mondenă în vederea obținerii unei declarații, însă actrița a preferat să refuze politicos orice implicare în această situație.

Andreea a răspuns foarte binedispusă, jovială chiar (din tonalitatea vocii), însă după auzul întrebării a preferat să spună că nu are semnal la telefon și să încheie conversația.

„Nu am semnal, sunt la subsol!”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Cabral, prima reacție după apariția imaginilor

După ce imaginile au apărut în presă, prezentatorul TV a fost contactat de presa mondenă pentru o reacție. Cabral a refuzat să comenteze imaginile, așa cum era de așteptat.

„Salut. Nimic de declarat. Mulțumesc, zi bună”, a răspuns Cabral, pentru Spynews.ro.

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul pe 15 mai 2026

Andreea și Cabral Ibacka au transmis pe rețelele de socializare un mesaj comun prin care confirmă că divorțează. Cei doi au subliniat că decizia de a merge pe drumuri separate după mai bine de 18 ani împreună a fost luată de comun acord.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri exagerate despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.”

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Foto: Instagram

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