Fiica lui Naomi Watts, debut spectaculos la Săptămâna Modei de la Paris: Kai Schreiber a defilat pentru Iris van Herpen la doar 17 ani

Kai Schreiber, fiica actorilor Naomi Watts și Liev Schreiber, și-a făcut debutul pe podium în cadrul Săptămânii Modei Haute Couture de la Paris.

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  de  ELLE.ro
Fiica lui Naomi Watts, debut spectaculos la Săptămâna Modei de la Paris: Kai Schreiber a defilat pentru Iris van Herpen la doar 17 ani

Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris a fost scena unui debut memorabil. Kai Schreiber, fiica în vârstă de 17 ani a celebrei actrițe Naomi Watts și a actorului Liev Schreiber, a cucerit publicul defilând pentru renumita creatoare de modă olandeză Iris van Herpen.

În vârstă de 17 ani, Kai Schreiber a avut o apariție spectaculoasă pe podium, purtând o creație îndrăzneață. Modelul a îmbrăcat o rochie semi-transparentă, cu un design asimetric și o fustă din tul. Ținuta a fost decorată cu aplicații din perle dispuse în forme ondulate, care s-au potrivit perfect cu piesele sculpturale purtate pe cap, ce îi încadrau fața.

foto: Instagram

Părul blond a fost lăsat liber, coafat drept și neted, iar machiajul a fost realizat în tonuri metalice, cu un ten luminos și buze nude. După prezentare, Kai Schreiber a publicat un mesaj pe Instagram pentru a mulțumi casei de modă.

„Am deschis Iris van Herpen! Mulțumesc tuturor”, a transmis tânăra, entuziasmată, pe rețelele de socializare.

foto: Instagram

Dincolo de strălucirea podiumului, Kai Schreiber a vorbit deschis despre parcursul său personal și lupta cu identitatea de gen. Într-un interviu recent pentru publicația Interview, tânăra a mărturisit că s-a confruntat cu aceste provocări încă de la o vârstă fragedă, având-o mereu ca reper pe legendara Marilyn Monroe: „Mi-am dorit întotdeauna să cresc și să fiu o femeie frumoasă, plină de farmec și influentă„.

Kai Schreiber a subliniat, de asemenea, importanța modelelor transgender din industrie, precum Hunter Schafer sau Alex Consani, care au deschis drumuri pentru noua generație.

„Este minunat că există o comunitate atât de puternică a noastră în lumea modei”, a adăugat ea.

Succesul tinerei este dublat de sprijinul necondiționat al părinților săi celebri. Liev Schreiber a vorbit cu emoție despre momentul în care fiica sa le-a cerut să îi schimbe pronumele, descriind-o ca pe o adevărată luptătoare. La rândul său, Naomi Watts își exprimă constant mândria pe rețelele sociale, susținând-o pe Kai în fiecare etapă a afirmării sale artistice și personale.

Kai Schreiber nu este la prima experiență pe marile podiumuri. Ea și-a făcut debutul în prezentările de modă pentru Valentino, în timpul Săptămânii Modei de la Paris din luna martie. Reprezentată de agenția IMG Models, tânăra a purtat atunci o rochie mini tricotată cu imprimeu de șarpe, accesorizată cu pene în zona decolteului.

În septembrie 2025, în timpul Săptămânii Modei de la New York, Kai Schreiber a defilat pentru Michael Kors, Calvin Klein și Jason Wu, după care a mers la Milano, unde a prezentat creații pentru Fendi, Max Mara, Moschino, The Attico și alte branduri importante. Un mesaj similar a publicat și după sezonul prezentărilor de primăvară-vară din 2025, când a urcat și pe podiumurile Mugler, Isabel Marant și Valentino la Paris.

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Foto: Profimedia

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