10 filme de neratat, despre răsturnări tensionate și dezastruoase de situație

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Filmele acestea urmăresc răsturnări de situație care schimbă total destinul personajelor și te vor face să te gândești la propriile tale dileme și decizii.

1. Deep Impact

Deep Impact este o dramă science fiction din 1998 despre un dezastru care e pe cale să amenințe întreaga omenire. O jurnalistă vrea să afle adevărul din jurul unei comete masive care se îndreaptă cu rapiditate spre Pământ. Un echipaj are sarcina de a opri această cometă, misiune ce este marcată de nesiguranțe și provocări.

2. If I Had Legs I’d Kick You

If I Had Legs I’d Kick You este un film remarcabil din 2025 cu Rose Byrne în rol principal, care a fost răsplătită cu multiple premii pentru prestația ei, inclusiv cu un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță într-un film de comedie. Pelicula analizează depresia postnatală din perspectiva unei psihoterapeute care simte presiunea de a fi o mamă și soție perfectă, dar și de a avea grijă de pacienții ei. Iar toate astea în timp ce soțul este absent, fiica ei e bolnavă, iar apartamentul în care locuiesc este inundat.

3. Tape

În filmul Tape, trei prieteni, interpretați de Ethan Hawke, Uma Thurman și Robert Sean Leonard, rememorează, cu onestitate, vulnerabilitate și chiar stânjeniți, detalii ce țin ce trecutul lor dificil. Aceștia se află într-o cameră dintr-un motel din Michigan. Pelicula detaliază parcursul celor trei personaje și personalitățile lor diferite. Stephen Belber a scris scenariul, care are la bază piesa sa de teatru.

4. 2012

Filmul 2012 l-a avut în rol principal pe John Cusack. Actorul l-a interpretat pe Jackson Curtis, un scriitor divorțat care vrea să își țină familia unită în fața catastrofelor de la nivel global. Astfel, pornește într-o luptă contracronometru pentru supraviețuire.

5. Unhinged

Actorul Russell Crowe are rolul principal în filmul Unhinged. El interpretează un șofer care devine furios pe o femeie pe care o întâlnește la o intersecție în trafic. Pelicula este extrem de tensionată și construită pe fondul unei curse care pare fără oprire.

6. Falling Down

Michael Douglas interpretează în Falling Down rolul unui om obișnuit, dezamăgit de lucrurile care nu funcționează în societate. Sătul de ceea ce se întâmplă, decide să le atace într-un mod violent. Schimbarea prin care trece personajul jucat de actor pe parcursul unui zile groaznice este terifiantă.

7. Lucky Number Slevin

În Lucky Number Slevin, Josh Hartnett a jucat rolul unui bărbat care fără să vrea ajunge în mijlocul disputei dintre doi gangsteri rivali din New York, care în trecut au fost aliați. Distribuția peliculei regizate de Paul McGuigan mai e completată de Ben Kingsley, Bruce Willis, Lucy Liu și Stanley Tucci.

8. Lady in the Water

Lady in the Water este o dramă fantastică scrisă și regizată de M. Night Shyamalan. Unui administrator de bloc de apartamente i se schimbă definitiv viața din clipa în care întâlnește o tânără misterioasă în piscina clădirii. Nu trece mult până când descoperă că este o nimfă, ce se află într-o misiune și e urmărită de alte creaturi periculoase.

9. The Happening

The Happening este un film în care rolurile principale sunt interpretate de Zooey Deschanel și Mark Wahlberg. În această peliculă, un profesor care predă științe, soția lui și o tânără trebuie să găsească o cale prin care să supraviețuiască unei situații bizare, în care comportamentul tuturor celor din jur se schimbă brusc. M. Night Shyamalan a regizat și scris acest film.

10. Shiva Baby

Emma Seligman și-a făcut debutul în regie cu Shiva Baby, un film cu actrița Rachel Sennott în rol principal. În film este vorba despre o studentă, pe nume Danielle, care într-un moment trist are parte de o întâlnire neașteptată cu fosta ei parteneră, actualul ei sugar daddy, soția lui, precum și copilul lor. Danielle nu are foarte multe variante la dispoziție, așa că trebuie să găsească o soluție prin care să își păstreze calmul.

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Foto: PR

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