Fendi Couture FW26: Maria Grazia Chiuri redesenează silueta

Prima colecție haute-couture semnată de Maria Grazia Chiuri pentru Fendi pune accent pe fluiditate și libertatea mișcării, într-o abordare în care corpul definește silueta, nu invers.

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  de  Georgescu Daria
Fendi show, Runway, Fall Winter 2027, Couture Collection, National Gallery of Modern and Contemporary Art, Rome, Italy – 09 Jul 2026
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Prima colecție couture semnată de Maria Grazia Chiuri pentru Fendi a fost unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului. Revenită la Roma, orașul în care și-a început cariera, designer-ul propune o colecție care se îndepărtează de spectacolul construcțiilor rigide văzute pe multe dintre podiumurile haute-couture din acest sezon și pune accent pe fluiditate, mișcare și precizia execuției.

Prezentată la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea din Roma, colecția pornește de la redescoperirea unei expoziții organizate de Karl Lagerfeld pentru Fendi în 1985. Referința rămâne însă discretă. În loc să reia volumele ample și umerii puternici ai acelei perioade, Chiuri propune caftane, mantouri cu linii fluide, jachete inspirate de kimono și rochii care urmăresc natural corpul.

Designer-ul vorbește despre o schimbare de perspectivă: silueta nu este construită în jurul corpului, ci este definită chiar de acesta. Ideea se regăsește în întreaga colecție, de la rochiile tăiate pe bie până la capele purtate peste pantaloni cu talie înaltă. Deși pantalonii apar rar în haute-couture, în acest sezon îi regăsim în mai multe colecții importante.

La fel de important este dialogul dintre atelierele Fendi. Chiuri reunește expertiza dedicată couture-ului, pielii, blănurilor și textilelor într-o singură colecție. O capă ivoire, care îmbină pielea, blana și textilele într-o singură piesă, rezumă foarte bine această abordare. Toate blănurile folosite provin din programul Echo of Love, prin care Fendi reutilizează materiale existente.

Colecția păstrează atenția pentru detaliu specifică haute-couture, însă evită excesul. Croielile sunt curate, iar volumele apar natural, fără corsete sau structuri care modifică forma corpului. Este o abordare diferită atât de perioada petrecută de Chiuri la Dior, cât și de multe dintre colecțiile prezentate în acest sezon.

Astfel, prima colecție couture semnată de Maria Grazia Chiuri pentru Fendi nu încearcă să impresioneze prin spectaculos, ci prin claritatea ideilor și precizia execuției. Este un debut care vorbește despre libertatea corpului, colaborarea dintre ateliere și o interpretare contemporană a haute-couture-ului, construită pe expertiza care definește de aproape un secol casa Fendi.

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Foto: Profimedia

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