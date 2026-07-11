Decorurile care au schimbat moda

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Dacă auzi cuvintele „supermarket”, „plajă” sau „câmp de lavandă”, probabil nu te gândești imediat la modă. Și totuși, toate au devenit, la un moment dat, decorul unor prezentări care au intrat în istorie.

Există prezentări de modă pe care le ții minte pentru o rochie. Altele, pentru un casting memorabil sau o coloană sonoră impecabilă. Dar există și show-uri în care primul lucru care îți rămâne în minte este decorul.

Nu a fost întotdeauna așa. Timp de decenii, podiumul a rămas un spațiu aproape neutru, construit pentru a pune hainele în valoare. Schimbarea a venit treptat, odată cu transformarea prezentărilor într-un spectacol complet. Moda nu mai era doar despre ceea ce purtai, ci despre universul în care acele haine existau.

Karl Lagerfeld a înțeles acest lucru înaintea multora. Pentru colecția Chanel FW 2014-2015, Grand Palais din Paris s-a transformat într-un supermarket complet funcțional, cu rafturi încărcate de produse imaginare, toate reinterpretate prin estetica Chanel. Nu era doar un exercițiu de imaginație. Decorul ironiza societatea de consum și demonstra că luxul poate comenta propria relație cu cultura pop fără să își piardă rafinamentul. „Moda este despre vise și iluzie”, spunea Lagerfeld, iar puțini creatori au reușit să transforme această idee într-o realitate atât de spectaculoasă.

Pentru colecția Chanel SS 2019, același Grand Palais devenea o plajă cu nisip adevărat, valuri și pontoane din lemn. Modelele mergeau desculțe, cu pantofii în mână, iar imaginile au făcut imediat înconjurul lumii. Nu era doar un decor spectaculos, ci o invitație de a privi colecția printr-o altă lentilă: mai relaxată, mai liberă, mai apropiată de vacanță decât de salonul couture.

Dacă Chanel a construit lumi, Fendi a ales să folosească una care exista deja. Pentru colecția Fendi Haute Couture FW 2016-2017, prezentată cu ocazia aniversării a 90 de ani a casei, podiumul a fost amplasat chiar peste Fontana di Trevi din Roma. O platformă transparentă crea iluzia că modelele pășesc pe apă, iar spectacolul părea mai degrabă o scenă desprinsă dintr-un film decât o prezentare haute couture. Uneori, cea mai spectaculoasă scenografie nu trebuie inventată, ci doar privită altfel.

Și Simon Porte Jacquemus a înțeles puterea unui peisaj real. Pentru colecția Jacquemus SS 2020, a renunțat la o sală monumentală și a ales un câmp de lavandă din Provence, traversat de un podium roz intens. Contrastul dintre geometria perfectă a podiumului și peisajul natural a devenit una dintre cele mai distribuite imagini de modă ale ultimului deceniu. Într-o industrie obișnuită cu decoruri elaborate, simplitatea a fost cea care a surprins.

Există însă și decoruri care spun o poveste înainte ca primul look să apară. Pentru colecția Alexander McQueen SS 2010, intitulată Plato’s Atlantis, camere robotizate, imagini digitale și o atmosferă distopică construiau un univers în care hainele păreau costumele unor creaturi venite dintr-un viitor imaginar. A fost și prima prezentare importantă transmisă live pe internet, un moment care avea să schimbe definitiv felul în care moda este privită și consumată.

Nicolas Ghesquière preferă dialogul cu arhitectura. Pentru colecția Louis Vuitton Cruise 2020, a ales terminalul TWA Flight Center din New York, proiectat de arhitectul Eero Saarinen. Curbele fluide ale clădirii și siluetele colecției păreau să vorbească aceeași limbă, demonstrând că uneori arhitectura poate deveni cel mai potrivit decor pentru modă.

În ultimii ani, scenografia a început să reflecte și anxietățile lumii contemporane. Pentru colecția Balenciaga FW 2022-2023, Demna a trimis modelele printr-o furtună de zăpadă artificială, transformând podiumul într-o metaforă despre instabilitate și supraviețuire. La polul opus, Coperni SS 2025 a recreat atmosfera unei petreceri LAN din anii ’90, cu monitoare CRT, computere și participanți absorbiți de jocurile video. Decorul nu privea spre natură, ci spre nostalgia unei generații crescute odată cu internetul.

Pentru colecția Prada SS 2026, Miuccia Prada și Raf Simons au mizat pe o scenografie redusă la esențial, unde instalația și spațiul arhitectural dialogau discret cu hainele. Decorul nu încerca să domine colecția, ci să îi amplifice atmosfera, demonstrând că minimalismul poate fi la fel de memorabil ca un spectacol grandios.

Un decor memorabil nu există pentru a atrage atenția asupra lui, ci pentru a spune mai bine povestea colecției. Atunci când scenografia și moda vorbesc aceeași limbă, imaginile rămân în memorie mult timp după finalul prezentării.

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Foto: Profimedia

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