Tipuri de iubire idealizate care te împiedică să ai o relație de cuplu sănătoasă

Imaginea pe care o ai despre iubire nu are nicio legătură cu realitatea, iar asta îți va aduce de fapt dezamăgire.

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  de  Cristescu Catalina
Tipuri de iubire idealizate care te împiedică să ai o relație de cuplu sănătoasă

Filmele, cărțile, social media, anumite experiențe personale sau ale apropiaților ne pot face să dezvoltăm o imagine idealizată despre cum ar trebui să arate iubirea. Și, până la urmă, cine nu are în minte un astfel de unicorn magic relațional?! Problema apare atunci când îl urmăm orbește, când aceste idealuri devin rigide și preiau controlul raționalului, constituind regula în funcție de care trebuie să funcționeze cuplul. Și astfel ne împiedică să construim relații reale, bazate pe valori comune, compatibilitate, comunicare, acceptarea imperfecțiunilor și efort de ambele părți.

Iubirea care învinge orice

Dacă două persoane se iubesc suficient de mult, atunci orice problemă poate fi depășită. Ce credință irațională îmbibată de romantism. Diferențele de valori, lipsa de respect, incompatibilitățile majore sau comportamentele dezadaptative sunt minimizate în numele sentimentelor. Sunt ignorate și tiparele de gândire și de comportament reluate timp de 30-40 de ani, pentru care nu există nicio dorință de schimbare, căci aceea e normalitatea partenerului pentru care nu vede nicio problemă. Sigur, iubirea este importantă, dar nu poate compensa la nesfârșit lipsa predictibilității, a siguranței emoționale, a obiectivelor comune.

Iubirea predestinată

Adică jumătatea ta care se va potrivi perfect cu tine fără prea mult efort. Dacă apar conflicte sau neînțelegeri, atunci e clar că te afli în relația greșită. Dar relațiile sănătoase nu sunt lipsite de dificultăți. Iar ceea ce consideri a fi compatibilitate se descoperă și se construiește în timp, nu apare 100% formată din prima zi. E de fapt efortul pe care îl depune fiecare pentru a cultiva relația, a vă adapta unul la celălalt, a crea un ritm comun.

Iubirea care te intuiește

Mai degrabă un partener care îți citește gândurile, care să știe instinctiv ce simți, ce ai nevoie și ce te deranjează. Când acest lucru nu se întâmplă, te simți neînțeleasă, neiubită, neimportantă. Comunicarea directă și negocierea sunt mai valoroase decât presupunerea că celălalt ar trebui să îți anticipeze toate nevoile și să le împlinească fără să comenteze, fie că asta intră în conflict sau nu cu propriile lui nevoi emoționale.

Iubirea care te vindecă

Ai convingerea că relația potrivită îți va rezolva temerile, teama de abandon, frica de singurătate sau stima de sine scăzută. Da, un partener poate oferi sprijin, însă nu poate prelua responsabilitatea pentru vindecarea ta emoțională sau reglarea ta emoțională în momentele dificile. Când această așteptare devine prea mare, presiunea asupra relației crește considerabil. Împreună construiți un climat relațional sănătos, iar partenerul nu are rol de psihoterapeut.

Iubirea intensă și pasională

O lună de miere a relației perpetuă. Asociezi iubirea autentică cu pasiunea constantă, cu emoțiile puternice, iar dacă relația devine mai liniștită și predictibilă, interpretezi acest lucru ca pe o pierdere a sentimentelor. Nu iei în calcul că în relațiile de lungă durată intensitatea fluctuează. Iar stabilitatea, siguranța și apropierea emoțională sunt confundate cu lipsa pasiunii, deși reprezintă semnele ale unei conexiuni sănătoase.

Iubirea cu sacrificiu total

Sacrificiu care poate fi al tău sau al partenerului, în care sacrificiul este inclusiv propria persoană, propriile nevoi, dorințe, alegeri, limite. Adică nevoile celuilalt să fie pe primul loc, înaintea nevoilor tale. Generozitatea este importantă în cuplu și nu duce ca sacrificiul constant la resentimente, epuizare și pierderea identității personale. Deci trebuie făcută distincția în mod corect. Nu uita că o relație sănătoasă le permite ambilor parteneri să conteze.

Iubirea care îl transformă

Acesta este poate unul dintre cele mai periculoase mituri relaționale. Căci intri într-o relație convinsă că, odată ce se va simți suficient de iubit, partenerul va renunța la comportamentele care te rănesc sau va deveni persoana pe care o vezi ca potențial. Relația o construiești cu omul care există în prezent, nu cu versiunea pe care speri să o vezi în viitor.

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Foto: PR

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