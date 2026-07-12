Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit religios. Imagini de la nunta organizată în mijlocul naturii

Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu și-au unit destinele religios, la un an după cununia civilă din Grecia. Cei doi au ales o ceremonie intimă, urmată de o petrecere organizată în mijlocul naturii, alături de familie și prieteni.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu nuntă(1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 9

La un an după ce au spus „da” la cununia civilă organizată în Grecia, Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu au făcut pasul și în fața altarului. Cei doi au celebrat cununia religioasă într-un cadru intim, înconjurați de familie și de cei mai apropiați prieteni, iar apoi au petrecut în aer liber, într-o atmosferă relaxată.

Două rochii de mireasă pentru actriță

Pentru ceremonia religioasă, Victoria Raileanu a optat pentru o rochie de mireasă amplă, cu un design elegant, potrivit momentului din biserică. După slujbă, actrița și-a schimbat ținuta și a ales o a doua rochie, din dantelă, cu o croială care i-a pus silueta în valoare.

Look-ul a fost completat de un buchet din flori naturale, perfect integrat în decorul rustic al evenimentului.

Adrian Ștefănescu a mizat pe o apariție lejeră și elegantă, purtând pantaloni și sacou în nuanțe crem, asortate cu un tricou maro deschis, în acord cu stilul relaxat al petrecerii.

Fotografiile publicate ulterior pe rețelele sociale îi surprind pe cei doi vizibil emoționați, bucurându-se de fiecare moment petrecut alături de invitați.

Petrecere în aer liber, într-un decor natural

După cununia religioasă, mirii și invitații s-au mutat într-o locație amenajată în mijlocul naturii, unde a avut loc petrecerea. Decorul a pus accent pe elemente naturale și pe atmosfera relaxată, iar invitații au dansat și au sărbătorit alături de protagoniști până târziu.

Imaginile de la eveniment îi arată pe Vichi și Adrian Ștefănescu zâmbind și petrecând alături de familie și prieteni, într-o zi pe care și-au dorit-o cât mai apropiată de stilul lor.

Relația dintre Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu a început în urmă cu mai mulți ani, după ce s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Legătura dintre ei s-a consolidat rapid, iar cererea în căsătorie a avut loc la Paris.

În 2025, cei doi au ales să își oficializeze relația printr-o cununie civilă organizată pe o barcă, în Grecia, iar acum au completat acest moment cu ceremonia religioasă.

Victoria Raileanu, despre cum s-a cunoscut cu soțul ei

Povestea de dragoste dintre Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu are început într-un mod cât se poate de modern, departe de platourile de filmare sau de poveștile clasice de iubire: pe o aplicație de matrimoniale. Era o decizie luată din impuls, iar primele mesaje au fost suficiente pentru a stârni o conexiune puternică.

În scurt timp, ceea ce părea un simplu flirt s-a transformat într-o relație solidă, care a dus la formarea unei familii frumoase, cu doi copii și amintiri de neuitat, de la o nuntă spontană în Grecia, până la escapade haotice, dar pline de iubire.

Victoria își amintește că nu se gândea la o relație serioasă atunci când a decis să își creeze contul pe aplicație.

„Două prietene mă tot băteau la cap în perioada aceea să îmi fac cont pe una din aplicații. Eu tot ziceam nu și nu. (zâmbește) Până când, într-o seară, nu știu ce a fost în capul meu și mi-am făcut. În prima seară am dat de Adi acolo. A doua zi am început să vorbim. Peste două zile ne-am cunoscut și, după prima întâlnire, am cam știut amândoi că thats it. Niciunul dintre noi nu căuta marea relație. Eu mi-am pus în cap că vreau doar să ies la un date. Dar s-a legat definitiv. (râde)”, a spus ea pentru revista VIVA!

Citește și:
Margaret Qualley și Jack Antonoff s-ar fi despărțit după aproape trei ani de căsnicie

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Harper Beckham, schimbare inedită de look. Cum a apărut fiica Victoriei Beckham
People
Harper Beckham, schimbare inedită de look. Cum a apărut fiica Victoriei Beckham
Unde a plecat Andreea Ibacka după ce fostul ei soț, Cabral, a fost surprins în compania unei tinere. Cine a fost alături de ea
People
Unde a plecat Andreea Ibacka după ce fostul ei soț, Cabral, a fost surprins în compania unei tinere. Cine a fost alături de ea
Fiica lui Naomi Watts, debut spectaculos la Săptămâna Modei de la Paris: Kai Schreiber a defilat pentru Iris van Herpen la doar 17 ani
People
Fiica lui Naomi Watts, debut spectaculos la Săptămâna Modei de la Paris: Kai Schreiber a defilat pentru Iris van Herpen la doar 17 ani
Cristi Chivu, surprins de soția lui, Adelina, la un meci spectaculos de la Cupa Mondială în SUA
People
Cristi Chivu, surprins de soția lui, Adelina, la un meci spectaculos de la Cupa Mondială în SUA
Jessica Alba și Danny Ramirez, mai îndrăgostiți ca niciodată. Actrița a publicat imagini rare din vacanța lor în Italia
People
Jessica Alba și Danny Ramirez, mai îndrăgostiți ca niciodată. Actrița a publicat imagini rare din vacanța lor în Italia
Anca Lungu, mesaj emoționant la doi ani de la cununia religioasă cu Harry Arampatzis. Imagini de la nunta lor: "Norocoși că ne-am găsit unul pe celălalt"
People
Anca Lungu, mesaj emoționant la doi ani de la cununia religioasă cu Harry Arampatzis. Imagini de la nunta lor: "Norocoși că ne-am găsit unul pe celălalt"
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Horoscop săptămânal 13 iulie – 19 iulie 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Horoscop săptămânal 13 iulie – 19 iulie 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Ce ținută a purtat Pamela Anderson la nunta fiului cel mic. A optat pentru o rochie lungă cu mâneci
Ce ținută a purtat Pamela Anderson la nunta fiului cel mic. A optat pentru o rochie lungă cu mâneci
Justin Bieber va cânta la finala Campionatului Mondial 2026. Printre artiști se mai numără și Madonna
Justin Bieber va cânta la finala Campionatului Mondial 2026. Printre artiști se mai numără și Madonna
Mulți îl cunosc pe Haaland, dar puțini știu cum arată sora acestuia. Ce meserie are Gabrielle
Mulți îl cunosc pe Haaland, dar puțini știu cum arată sora acestuia. Ce meserie are Gabrielle
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum își doresc Emil Rengle și Alejandro Fernandez să arate nunta lor și ce tradiții vor include: "Vom renunța la cele care nu ne reprezintă"
Cum își doresc Emil Rengle și Alejandro Fernandez să arate nunta lor și ce tradiții vor include: "Vom renunța la cele care nu ne reprezintă"
People

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au vorbit despre tradițiile de la viitoarea lor nuntă.

+ Mai multe
Camila Morrone și partenerul ei, Cole Bennett, surprinși în ipostaze tandre în vacanță în Italia
Camila Morrone și partenerul ei, Cole Bennett, surprinși în ipostaze tandre în vacanță în Italia
People

Camila Morrone și iubitul ei, regizorul Cole Bennett, au fost surprinși într-o vacanță romantică în Porto Ercole, Italia.

+ Mai multe
Sorin Bontea, din nou în fața instanței. Doi foști colaboratori vor fi audiați în procesul cu Antena TV Group
Sorin Bontea, din nou în fața instanței. Doi foști colaboratori vor fi audiați în procesul cu Antena TV Group
People

Conflictul juridic dintre Sorin Bontea și Antena TV Group continuă. Într-unul dintre dosarele aflate pe rolul Tribunalului București, judecătorii au aprobat audierea a doi martori propuși de trustul media, în timp ce disputa dintre cele două părți este încă departe de o soluție definitivă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC