Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit religios. Imagini de la nunta organizată în mijlocul naturii

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La un an după ce au spus „da” la cununia civilă organizată în Grecia, Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu au făcut pasul și în fața altarului. Cei doi au celebrat cununia religioasă într-un cadru intim, înconjurați de familie și de cei mai apropiați prieteni, iar apoi au petrecut în aer liber, într-o atmosferă relaxată.

Două rochii de mireasă pentru actriță

Pentru ceremonia religioasă, Victoria Raileanu a optat pentru o rochie de mireasă amplă, cu un design elegant, potrivit momentului din biserică. După slujbă, actrița și-a schimbat ținuta și a ales o a doua rochie, din dantelă, cu o croială care i-a pus silueta în valoare.

Look-ul a fost completat de un buchet din flori naturale, perfect integrat în decorul rustic al evenimentului.

Adrian Ștefănescu a mizat pe o apariție lejeră și elegantă, purtând pantaloni și sacou în nuanțe crem, asortate cu un tricou maro deschis, în acord cu stilul relaxat al petrecerii.

Fotografiile publicate ulterior pe rețelele sociale îi surprind pe cei doi vizibil emoționați, bucurându-se de fiecare moment petrecut alături de invitați.

Petrecere în aer liber, într-un decor natural

După cununia religioasă, mirii și invitații s-au mutat într-o locație amenajată în mijlocul naturii, unde a avut loc petrecerea. Decorul a pus accent pe elemente naturale și pe atmosfera relaxată, iar invitații au dansat și au sărbătorit alături de protagoniști până târziu.

Imaginile de la eveniment îi arată pe Vichi și Adrian Ștefănescu zâmbind și petrecând alături de familie și prieteni, într-o zi pe care și-au dorit-o cât mai apropiată de stilul lor.

Relația dintre Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu a început în urmă cu mai mulți ani, după ce s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Legătura dintre ei s-a consolidat rapid, iar cererea în căsătorie a avut loc la Paris.

În 2025, cei doi au ales să își oficializeze relația printr-o cununie civilă organizată pe o barcă, în Grecia, iar acum au completat acest moment cu ceremonia religioasă.

Victoria Raileanu, despre cum s-a cunoscut cu soțul ei

Povestea de dragoste dintre Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu are început într-un mod cât se poate de modern, departe de platourile de filmare sau de poveștile clasice de iubire: pe o aplicație de matrimoniale. Era o decizie luată din impuls, iar primele mesaje au fost suficiente pentru a stârni o conexiune puternică.

În scurt timp, ceea ce părea un simplu flirt s-a transformat într-o relație solidă, care a dus la formarea unei familii frumoase, cu doi copii și amintiri de neuitat, de la o nuntă spontană în Grecia, până la escapade haotice, dar pline de iubire.

Victoria își amintește că nu se gândea la o relație serioasă atunci când a decis să își creeze contul pe aplicație.

„Două prietene mă tot băteau la cap în perioada aceea să îmi fac cont pe una din aplicații. Eu tot ziceam nu și nu. (zâmbește) Până când, într-o seară, nu știu ce a fost în capul meu și mi-am făcut. În prima seară am dat de Adi acolo. A doua zi am început să vorbim. Peste două zile ne-am cunoscut și, după prima întâlnire, am cam știut amândoi că thats it. Niciunul dintre noi nu căuta marea relație. Eu mi-am pus în cap că vreau doar să ies la un date. Dar s-a legat definitiv. (râde)”, a spus ea pentru revista VIVA!

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foto: Arhiva ELLE

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