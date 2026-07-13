Alina Sorescu și-a sărbătorit în avans ziua de naștere. Mesajul transmis de artistă: „Am vrut să prelungesc bucuria”

Alina Sorescu a decis să își sărbătorească în avans ziua ei de naștere și a transmis un mesaj emoționant cu această ocazie.

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  de  ELLE.ro
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Alina Sorescu împlinește 40 de ani pe data de 14 iulie. Artista și-a sărbătorit în avans ziua de naștere și a explicat motivul din spatele acestei alegeri. 

Alina Sorescu, petrecere de vis de ziua ei

Pe Instagram, Alina Sorescu a împărtășit cu fanii mai multe imagini spectaculoase de la ziua ei de naștere. Artista a transmis un mesaj prin care explică de ce a ales să își sărbătorească în avans aniversarea. 

„Am ales să-mi sărbătoresc ziua în avans. Nu pentru că nu aveam răbdare, ci pentru că am vrut să prelungesc bucuria. Sunt momente care merită trăite mai mult decât într-o singură zi.
…oameni dragi aproape, zâmbete sincere, îmbrățișări care au spus mai mult decât o mie de cuvinte și urări care mi-au umplut sufletul de speranță și de visuri fără limite. Până voi împlini 40 de ani, aleg să mai rămân puțin în emoția serii trecute, să o retrăiesc, să o păstrez vie și să mă bucur de fiecare amintire pe care mi-ați dăruit-o.
Vă mulțumesc!”

Alina Sorescu se simte recunoscătoare pentru tot ceea ce a realizat în viața ei și și-a sărbătorit ziua de naștere în compania persoanelor dragi. În mod evident, fiicele ei, Carolina și Raisa, i-au fost alături. 

„Nu a fost doar o petrecere. A fost un moment în care timpul parcă s-a oprit pentru o clipă și mi-a amintit cât de bogată este viața atunci când este împărțită cu oamenii potriviți. 40 de ani înseamnă povești, încercări, reușite, pierderi, regăsiri și, mai presus de toate, recunoștință.”

Alina Sorescu, dezvăluiri despre relația cu fostul soț

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri. 

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

„Noi urmăm un program stabilit de instanță așa cum tatăl a cerut în instanță la un moment dat, așa că urmăm exact indicațiile de acolo. Nu aș vrea să mai discut acum pentru că nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție și atunci povestea nu o să se termine niciodată. Noi am fost într-un proces trei ani, proces care s-a terminat de un an și jumătate, viața trebuie să meargă mai departe. Vom vedea în timp dacă această soluție este cea mai bună pentru fetițe”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Artista a mărturisit că momentan se concentrează pe viața profesională și creșterea celor două fetițe și nu ia în calcul o relație amoroasă.

„Nu îmi pun problema unei viitoare relații momentan, dar clar aș fi în orice aș întreprinde, că este relație profesională sau de altă natură, voi fi mult mai atentă de la primele semnale pe care le văd. (…) a fost o perioadă destul de complicată, cu multă suferință pentru mine și pentru fetițe, nu e ușor”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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