Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA. Cum o răsfață pe logodnica lui: „Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că…”

INNA și Deliric formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar la începutul lui 2023 s-au logodit.

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  de  Andreea Ilie
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INNA și partenerul ei, Răzvan Eremia, cunoscut sub numele de scenă Deliric, formează un cuplu de câțiva ani. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2023, însă până acum nu au făcut pasul cel mare.

Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA

INNA și Deliric formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar de-a lungul timpului au rămas discreți în privința poveștii lor de dragoste. Începutul anului 2023 a venit cu o surpriză de proporții pentru artistă, care a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, cântăreața mândrindu-se cu inelul superb de logodnă.

INNA și Deliric, cu o relație discretă ce durează de ani buni, au reușit să își găsească un echilibru între agitația profesională și intimitatea vieții de cuplu, chiar dacă artistica petrece mult timp în turnee internaționale.

Într-un interviu acordat recent, Deliric a vorbit despre relația pe care o are cu INNA, inclusiv despre modul în care a cucerit-o.

„Fiind un bărbat extraordinar. Eu spun acum din perspectiva ei, restul nu mă văd așa pentru că păstrez treaba asta pentru viața intimă”, a spus el pentru Cancan.ro.

Artistul a povestit că este foarte implicat în viața de cuplu și adesea gătește acasă, însă preferă preparatele vegane.

„Normal că gătesc. Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie. Să nu puneți botul la vrăjeală de genul toxic masculinity. Un bărbat adevărat știe să învârtă și tigaia. Gătesc vegan, fără carne, fără lapte, fără ouă. Respect și iubesc animalele”, a mai spus el pentru sursa citată.

Pe un ton serios, Deliric a vorbit și despre cum este el în relație, povestind că acordă mult timp interacțiunii cu partenera lui.

„Sunt cel mai mișto bărbat pe care l-a văzut vreo femeie. Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că o iubesc, o mângâi pe păr, sunt minunat”, a mai zis el.

INNA, declarații rare despre nuntă și dorința de a avea un copil

În cadrul unui interviu acordat recent, INNA a fost despre relația armonioasă pe care o are cu partenerul ei, Deliric.

„Nu aș ști să definesc ce ne-a unit, pur și simplu, cred că așa a fost să fie. Perfect timing, momentul potrivit în care trebuia să ne întâlnim și să ne trăim iubirea”, a spus INNA pentru VIVA!

Artista a recunoscut că ea și Deliric obișnuiesc să își facă reciproc surprize. 

„Îmi face des surprize și încerc și eu să îl surprind pe el. Suntem spontani, profităm de timpul liber să călătorim, să descoperim destinații noi. M-a cucerit prin felul lui de a fi, e amuzant, carismatic, vesel, ne distrăm împreună. Cred că cel mai bine vă spune el cum l-am cucerit!”

INNA a declarat că pentru ea și Deliric nunta nu reprezintă o prioritate în viața lor. 

„Cererea în căsătorie a avut loc de aproape trei ani. Dar nu a fost și nu este o prioritate nunta pentru noi. Ne bucurăm de iubire și de relație în fiecare zi, suntem amândoi prinși cu studio, concerte, muzică.”

Artista a mai menționat faptul că vrea să devină mamă. 

„Îmi doresc să fiu mamă și sunt pregătită pentru când va fi să fie.”

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Foto: Instagram

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