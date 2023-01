INNA a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, Deliric. Cum arată inelul de logodnă al artistei

INNA și Deliric formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar de-a lungul timpului au rămas discreți în privința poveștii lor de dragoste. Începutul noului an a venit cu o surpriză de proporții pentru artistă , care a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, cântăreața mândrindu-se cu inelul superb de logodnă.

Artista a postat imagini pe pagina sa de Instagram cu inelul strălucitor de pe deget, fiind extrem de fericită să îi anunțe pe internauți că ea și iubitul ei sunt pregătiți să facă pasul cel mare. Într-un videoclip format din mai mutle fotografii, INNA le-a arătat fanilor inelul de logodnă, alături de alte câteva fotografii împreună cu Deliric .

Vedeta nu a oferit mai multe detalii despre cererea în căsătorie, ci doar a lăsat să se înțeleagă uimirea sa în descrierea imaginilor. Internauții au felicitat-o imediat pe artistă și i-au urat cele mai frumoase gânduri. Prieteni apropiați, dar și admiratori de pe internet le-au transmis INNEI și lui Deliric mesaje emoționante, după aflarea veștii.

Deși noul an a început foarte bine pentru ea, INNA a declarat recent că în 2022 a avut parte de foarte multe realizări atât profesionale, cât și personale. Cântăreața se poate lăuda cu peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri, cu o apariție de neuitat pe scena de la Tomorrowland alături de cei mai mari Dj și s-a bucurat de experiențe de neuitat în călătoriile sale.

„Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet, Dmitri Vegas și Like Mike în fața a 200.000 de oameni și a fost incredibil! Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut au performat artiști de top, precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince. Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și, desigur, călătorii, iubesc să descopăr lumea”, a declarat INNA, potrivit Wowbiz.