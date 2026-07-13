Victoria Raileanu, mesaj emoționant după nunta cu Adrian Ștefănescu: „În curte la mama, cu cei mai dragi oameni”

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Victoria Raileanu a trăit în acest weekend unul dintre cele mai speciale momente din viața sa. După ce anul trecut s-a căsătorit civil cu Adrian Ștefănescu, actrița și partenerul ei au făcut acum și pasul cununiei religioase, într-o ceremonie intimă, alături de familie și prietenii apropiați.

Victoria Raileanu, mesaj plin de emoție după cununia religioasă

Cei doi sunt cunoscuți pentru discreția cu care și-au trăit povestea de dragoste, iar și de această dată au ales un eveniment restrâns, organizat într-un decor de poveste. Imagini de la ceremonie și petrecere au fost publicate pe rețelele de socializare, unde Victoria Răileanu le-a împărtășit urmăritorilor și câteva gânduri despre ziua cea mare.

La scurt timp după nuntă, actrița le-a mulțumit tuturor celor care le-au fost alături și a mărturisit că ar retrăi fără ezitare fiecare moment al acelei zile, inclusiv ploaia care a însoțit ceremonia.

„Aș mai face nunta asta de încă zece ori. A fost o nuntă mică, într-o biserică mică (poate cea mai frumoasă biserică din România), în curte la mama, cu cei mai dragi oameni ai noștri, pe vibe-ul nostru, cu ploaie, cu cer superb, cu curcubeu, cu tot ce a putut fi mai frumos. Guys, nu promitem că nu vă mai invităm la una peste câțiva ani în exact aceeași formulă. Vă iubim! Și vă mulțumim că ați fost cu noi”, a scris Victoria Raileanu pe Instagram.

Două rochii de mireasă pentru actriță

Pentru ceremonia religioasă, Victoria Raileanu a optat pentru o rochie de mireasă amplă, cu un design elegant, potrivit momentului din biserică. După slujbă, actrița și-a schimbat ținuta și a ales o a doua rochie, din dantelă, cu o croială care i-a pus silueta în valoare.

Look-ul a fost completat de un buchet din flori naturale, perfect integrat în decorul rustic al evenimentului. Ulterior, actrița a dezvăluit și povestea din spatele rochiei alese.

„Totul a pornit de la haina asta bufantă. Știam că o vreau neapărat. Pe sub aveam mai multe variante. Ba pantaloni scurți cu bustieră, ba rochiță scurtă. Știam sigur că îmi place mult o dantelă pe care o avea Nico în atelier. Dar ce să fac cu ea habar nu aveam. Totul a pornit de la ultimul video. Am pus-o pe mine fix cum vedeți acolo și rochia a început să capete sens. Nico a prins-o cu o agrafă de păr la spate și am zis amândouă ‘ce bine arată’.

‘Îți place cum arată sutienul la vedere la spate?’

‘Îmi cam place!’

‘Vrei să-ți fac un sutien din același materiel care iese de sub rochie?’

‘OMG, da!‘

Eu cu Nico am avut același creier când am gândit rochia mea de mireasă.

Am avut puține probe, totul a fost foarte simplu. În luna mai rochia încă nu exista.

În timp s-a conturat și un concept. De la a doua probă mi-a plăcut aspectul ei nefinisat cu dantele tăiate inegal și capete lăsate neterminate. Am numit-o ‘work in progress’. Cam ca mine, în punctul ăsta al vieții mele când mă mărit cu bărbatul meu. Mi s-a părut o rochie sinceră”, a scris Victoria pe Instagram.

Adrian Ștefănescu a mizat pe o apariție lejeră și elegantă, purtând pantaloni și sacou în nuanțe crem, asortate cu un tricou maro deschis, în acord cu stilul relaxat al petrecerii.

Fotografiile publicate ulterior pe rețelele sociale îi surprind pe cei doi vizibil emoționați, bucurându-se de fiecare moment petrecut alături de invitați.

Petrecere în aer liber, într-un decor natural

După cununia religioasă, mirii și invitații s-au mutat într-o locație amenajată în mijlocul naturii, unde a avut loc petrecerea. Decorul a pus accent pe elemente naturale și pe atmosfera relaxată, iar invitații au dansat și au sărbătorit alături de protagoniști până târziu.

Imaginile de la eveniment îi arată pe Vichi și Adrian Ștefănescu zâmbind și petrecând alături de familie și prieteni, într-o zi pe care și-au dorit-o cât mai apropiată de stilul lor.

Relația dintre Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu a început în urmă cu mai mulți ani, după ce s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Legătura dintre ei s-a consolidat rapid, iar cererea în căsătorie a avut loc la Paris.

În 2025, cei doi au ales să își oficializeze relația printr-o cununie civilă organizată pe o barcă, în Grecia, iar acum au completat acest moment cu ceremonia religioasă.

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foto: Arhiva ELLE

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