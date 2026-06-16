Ce culoare are vara 2026? Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu caută răspunsul între Cannes și Magnum

Înainte de video-ul dedicat celor mai importante nuanțe ale verii, Domnica Mărgescu a făcut o oprire strategică într-un loc în care moda și răsfățul se întâlnesc firesc: cornerul Magnum din cadrul Festivalul de Film de la Cannes.

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  . Actualizat 16.06.2026, 12:09,  de  ELLE
Ce culoare are vara 2026? Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu caută răspunsul între Cannes și Magnum

Pentru că, până la urmă, vara aceasta nu este doar despre ce purtăm, ci și despre micile plăceri pe care le alegem fără să ne cerem scuze pentru ele.

În noul episod ELLE Fashion Talks, Maurice Munteanu și Domnica Mărgescu discută despre culorile care definesc sezonul: tonuri neutre, fistic, nuanțe de caramel sărat, accente de ciocolată intensă și acele bejuri sofisticate care par desprinse din garderoba unei eroine franceze aflate într-o vacanță prelungită pe Riviera.

Coincidență sau nu, acestea sunt exact genul de nuanțe care se regăsesc și în universul Magnum Signature, noua colecție inspirată de arta patiseriei franceze și de rafinamentul caselor de modă. Un univers în care desertul este tratat ca un accesoriu couture.

La Cannes, între premiere, covoare roșii și fotografi grăbiți, cornerul Magnum a funcționat ca un mic refugiu dedicat plăcerii. Un reminder că luxul autentic nu înseamnă întotdeauna ceva complicat. Uneori înseamnă doar câteva minute în care alegi să te oprești, să te bucuri și să ignori complet notificările.

Iar dacă moda ne-a învățat ceva, este că cele mai memorabile alegeri sunt aproape întotdeauna cele făcute din plăcere. Exact așa cum spune și Magnum: True to Pleasure.

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