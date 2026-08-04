Știința din spatele pielii sănătoase: De ce Dermis ID rescrie regulile îngrijirii dermato-cosmetice

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  . Actualizat 04.08.2026, 16:27,  de  Advertorial
Știința din spatele pielii sănătoase: De ce Dermis ID rescrie regulile îngrijirii dermato-cosmetice

Într-o industrie cosmetică dominată adesea de campanii de marketing agresive și promisiuni spectaculoase, piața dermato-cosmetică din România primește o infuzie de rigoare farmaceutică. Dermis ID, o linie de produse dezvoltată integral în laboratoarele Cosmetic Pharmacy din Cluj-Napoca, demonstrează că eficiența reală nu are nevoie de povești cosmetizate, ci de formule corecte. Conceput direct în laborator, brandul se impune ca o soluție de încredere pentru publicul avizat, care analizează riguros eticheta înainte de a aplica un produs pe piele.

Diferența majoră a gamei Dermis ID constă în metodologia de cercetare și dezvoltare. Spre deosebire de produsele de masă, unde ingredientele vedetă sunt adăugate uneori doar în procente infime pentru a justifica textul de pe ambalaj, aceste formule sunt construite invers. Punctul de plecare este întotdeauna concentrația activului dovedită clinic pentru a rezolva o problemă specifică a pielii.

Fiecare componentă este integrată pe criterii stricte de performanță biologică:

  • Concentrații relevante: Substanțele active sunt utilizate la procente optime, capabile să genereze transformări structurale la nivelul epidermei.
  • Absența ingredientelor de umplutură: Fiecare ingredient are un rol funcțional precis, fie că livrează hidratare, fie că stabilizează formula.
  • Sinergie moleculară: Combinațiile de ingrediente sunt studiate pentru a-și potența reciproc efectul, minimizând în același timp riscul de iritații.

Eficiența gamei derivă din selecția atentă a unor ingrediente cu origine naturală. Acestea sunt alese exclusiv pe baza studiilor clinice de eficacitate, eliminând complet ingredientele incluse doar pentru a bifa trenduri trecătoare.

Dezvoltarea și testarea riguroasă într-un mediu controlat farmaceutic garantează că toate texturile sunt adaptate pentru pielea reală. Aceasta înseamnă că produsele respectă bariera naturală a pielii și oferă o toleranță cutanată maximă, un aspect esențial pentru utilizatorii moderni care se confruntă tot mai des cu dezechilibre dermatologice.

Dermis ID elimină complexitatea inutilă a ritualurilor de îngrijire în zece pași, propunând în schimb o abordare minimalistă, dar extrem de puternică. Gamele brandului sunt optimizate pentru a răspunde direct principalelor nevoi ale tenului:

  1. Hidratare profundă: Formule destinate tenului deshidratat, care refac rezervele de apă și previn pierderile transepidermice.
  2. Calmare și protecție: Produse specializate pentru pielea reactivă, sensibilă sau afectată de roșeață.
  3. Anti-aging și regenerare: Soluții concentrate care combat primele semne de îmbătrânire și redau elasticitatea pielii.
  4. Echilibrare: Formule dedicate tenului mixt sau predispuse la acnee, care reglează sebumul fără să usuce.

Principalul avantaj al acestei linii dermato-cosmetice este predictibilitatea rezultatelor. Utilizatorii beneficiază de o îngrijire blândă, dar fermă, care nu agresează pielea. Produsele sunt ideale pentru persoanele obosite de rutine complicate, oferind o piele mai echilibrată, luminoasă și rezistentă în fața factorilor de mediu precum poluarea, stresul sau radiațiile UV. Datorită transparenței totale a compoziției, riscul de reacții alergice este redus la minimum.

Dezvoltat cu mândrie în Cluj-Napoca, un pol recunoscut al cercetării și excelenței farmaceutice din România, brandul este accesibil publicului larg la nivel național. Întreaga gamă de produse poate fi consultată și achiziționată direct de pe platforma oficială a brandului, asigurând o experiență de cumpărare sigură și acces direct la toate detaliile tehnice ale formulelor.

Pentru a descoperi produsele și a alege soluția potrivită nevoilor tenului tău, vizitează site-ul oficial www.dermisd.ro.

Sursa foto: Freepik.com

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