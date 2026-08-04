Cum creezi un decor echilibrat în zona de zi cu ajutorul Iconist

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  de  ELLE
Cum creezi un decor echilibrat în zona de zi cu ajutorul Iconist

Zona de zi este spațiul în care petrecem cel mai mult timp alături de familie și prieteni, motiv pentru care amenajarea acesteia trebuie să îmbine estetica și funcționalitatea. Un decor echilibrat nu presupune neapărat un număr mare de obiecte decorative, ci alegerea atentă a pieselor de mobilier și a corpurilor de iluminat, astfel încât fiecare element să contribuie la o atmosferă armonioasă.

Indiferent de stilul preferat, fie că este modern, minimalist, scandinav sau contemporan, câteva alegeri inspirate pot transforma complet aspectul livingului și al zonei de dining.

Alege mobilierul în funcție de spațiu

Zona de luat masa trebuie să fie practică, dar și primitoare. Una dintre cele mai apreciate opțiuni este o masa rotunda de dining, deoarece favorizează comunicarea între cei aflați la masă și se integrează ușor atât în încăperi generoase, cât și în spații mai restrânse.

Forma rotundă contribuie la fluidizarea circulației în încăpere și oferă un aspect elegant, fără colțuri care pot încărca vizual amenajarea. Pentru un rezultat armonios, masa poate fi completată cu scaune în nuanțe neutre sau cu finisaje naturale, care adaugă căldură întregului decor.

Iluminatul de accent completează atmosfera

Lumina joacă un rol esențial în orice amenajare. Pe lângă sursa principală de iluminat, este recomandat să existe și corpuri de iluminat secundare, care creează diferite scenarii de lumină și oferă un plus de confort.

O lampa de masa amplasată pe o comodă, o consolă sau o bibliotecă poate evidenția anumite zone ale încăperii și poate crea o atmosferă relaxantă în timpul serii. În același timp, aceasta reprezintă și un element decorativ care completează stilul general al locuinței.

Materialele, forma abajurului și temperatura luminii influențează semnificativ senzația de confort, motiv pentru care este important ca aceste detalii să fie alese în acord cu restul amenajării.

Creează profunzime cu ajutorul corpurilor de iluminat

Pentru un living echilibrat este util să combini mai multe surse de lumină amplasate la înălțimi diferite. Astfel, spațiul capătă profunzime și devine mai primitor.

Unul dintre cele mai eficiente accesorii este reprezentat de lampadare living, care pot delimita vizual zona de relaxare sau pot evidenția un fotoliu destinat lecturii. În plus, acestea pot deveni adevărate piese de design, contribuind atât la funcționalitatea încăperii, cât și la aspectul său estetic.

Atunci când alegi un lampadar, este recomandat să ții cont de înălțimea camerei, dimensiunea mobilierului și stilul general al amenajării pentru a obține un ansamblu coerent.

Accesoriile fac diferența

Pe lângă mobilier și iluminat, decorul poate fi completat cu textile, tablouri, plante decorative și obiecte cu valoare estetică. Este important însă ca acestea să fie alese cu măsură, astfel încât încăperea să rămână aerisită și ușor de utilizat.

O paletă cromatică echilibrată, materialele naturale și repetarea unor finisaje sau texturi contribuie la obținerea unui spațiu elegant și relaxant, în care fiecare element își găsește locul în mod firesc.

Iconist oferă o selecție atent curatoriată de mobilier, corpuri de iluminat și accesorii pentru locuințe amenajate cu bun gust. Colecțiile reunesc piese contemporane realizate de branduri apreciate la nivel internațional, punând accent pe design, calitate și funcționalitate. Astfel, indiferent de stilul dorit, este mai ușor să alegi produse care se completează armonios și contribuie la crearea unui decor echilibrat.

O amenajare reușită este construită în jurul unor piese bine alese, care răspund atât nevoilor practice, cât și preferințelor estetice. Atunci când mobilierul, iluminatul și accesoriile sunt în armonie, zona de zi devine un spațiu confortabil, primitor și plăcut pentru fiecare moment petrecut acasă.

Sursa foto: pexels.com

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