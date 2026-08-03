Cum combini estetica și rezistența într-un proiect de renovare cu produsele Leroy Merlin

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  de  ELLE
Cum combini estetica și rezistența într-un proiect de renovare cu produsele Leroy Merlin

Orice renovare pornește de la o tensiune care pare imposibil de rezolvat: vrei un spațiu care arată impecabil, dar care rezistă și după cinci ani de trafic, umezeală și mutat mobilă. Vestea bună este că estetica și durabilitatea nu se exclud — se aleg împreună, încă din faza de planificare, atunci când decizi ce materiale intră în casă.

Începe cu structura, nu cu finisajele

Greșeala clasică este să alegi mai întâi culoarea pereților și abia apoi să te gândești la ce se află sub ea. Un perete proaspăt zugrăvit care crapă în prima iarnă anulează orice efort estetic.

De aceea, straturile invizibile contează cel mai mult. O fibra de sticla aplicată corect în sistemul termoizolant armează stratul de adeziv și previne fisurile de tensiune care apar din dilatări și contracții. Este un material pe care nu îl vei vedea niciodată după finalizarea lucrării, dar care decide dacă fațada sau peretele interior arată la fel de bine peste un deceniu.

Aceeași logică se aplică la hidroizolații, la profilele de colț și la plasele de armare din zonele cu solicitări mari. Investiția în stratul-suport este, de fapt, o investiție în aspectul final.

Pardoseala: punctul în care designul întâlnește uzura

Nicio suprafață din casă nu este mai solicitată decât podeaua. Aici, alegerea trebuie făcută pe două criterii simultan: cum arată și cât rezistă.

Clasele de trafic spun aproape totul. Pentru un dormitor, un parchet laminat de clasă 31 este suficient, în timp ce un living cu copii și animale de companie cere clasa 32 sau 33, cu strat de uzură mai gros. Parchetul stratificat, cu strat nobil din lemn masiv, oferă textura autentică pe care laminatul o poate doar imita — dar cere o atenție sporită la umiditate.

Un detaliu de design pe care mulți îl ratează: direcția de montaj. Lamelele așezate paralel cu sursa principală de lumină ascund îmbinările și fac încăperea să pară mai amplă. Nu costă nimic în plus, dar schimbă complet percepția spațiului.

Detaliile metalice care dau caracter

După ce structura și pardoseala sunt rezolvate, personalitatea proiectului se construiește din accente. Iar metalul este cel mai eficient dintre ele.

O balustrada fier forjat rezolvă simultan trei probleme: siguranța la scară sau balcon, un punct focal vizual puternic și o durată de viață măsurată în decenii, nu în ani. Fierul forjat se pretează la fel de bine unei case tradiționale, cât și unui interior industrial minimalist — depinde doar de complexitatea modelului și de finisajul ales. Un negru mat contemporan și un model geometric simplu transformă un element funcțional într-o piesă de design.

Important: verifică tratamentul anticoroziv, mai ales pentru elementele exterioare. Grundul și vopseaua potrivite sunt diferența dintre o balustradă care arată bine și una care arată bine peste zece ani.

De ce contează de unde cumperi

Leroy Merlin este unul dintre cei mai mari retaileri de bricolaj, construcții și amenajări din România, cu magazine în principalele orașe și o platformă online cu zeci de mii de produse. Punctul forte al leroymerlin.ro este exact acoperirea completă a unui proiect de renovare: de la materialele de structură și termoizolații, până la finisaje, feronerie și decorațiuni — toate într-un singur loc, cu specificații tehnice detaliate care te ajută să compari corect.

Pentru cine renovează, asta înseamnă mai puțin timp pierdut între furnizori și, mai important, coerență între straturi: materialele alese din același ecosistem sunt gândite să funcționeze împreună.

Estetica fără rezistență este o cheltuială amânată. Rezistența fără estetică este o casă în care nu îți face plăcere să stai. Combinarea lor nu ține de buget, ci de ordinea deciziilor: mai întâi ce ține, apoi ce se vede.

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