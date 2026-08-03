De la negru la teracotă: Cum s-a schimbat moda de vară în România între 2025 și 2026

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În fiecare vară, garderobele noastre trec printr-o mică revoluție: pleacă unele piese și rămân doar elementele esențiale- chiar pantofii și gențile sunt cei care dau tonul modei în noul sezon. O comparație a două sezoane de vară la rând, 2025 și 2026, dezvăluie nu doar câteva siluete noi, ci o schimbare distinctă de estetică: de la funcționalitatea practică la o paletă caldă, senzuală și mult mai îndrăzneață.

Vara 2025: un sezon fără un favorit clar

Vara trecută, garderoba românească a fost surprinzător de echilibrată – iar tocmai acesta a fost principalul ei atu. Sandalele deschise au condus, dar nu în mod covârșitor, reprezentând aproximativ 30% din totalul alegerilor de încălțăminte. Aproape la egalitate se aflau două stiluri fundamental diferite – saboții cu talpă stabilă și pantofii cu toc clasici, fiecare reprezentând aproximativ 19% din preferințe. Pantofii cu talpă deschisă au reprezentat alte 12%, în timp ce balerinii, mocasinii, pantofii Mary Jane, ghete și pantofii mules au reprezentat împreună aproximativ 20%.

O garderobă pentru două fronturi

În esență, vara anului 2025 a fost un compromis: femeile care au adoptat un stil versatil, de la estetica Beach-to-City, până la ținutele pentru biroul cu aer condiționat. Pantofii de vară cu platformă deschisă (sandale, pantofi slingback) și încălțămintea mai structurată (saboți, pantofi pumps) au împărțit garderoba aproape în mod egal – nicio categorie anume nu a reușit să se impună ca un lider clar.

Culoare: Bază neagră cu nuanțe calde

O logică similară a echilibrului se citea și în paleta de culori. Negrul și-a menținut cu încredere poziția de alegere de bază – acesta și cele mai apropiate derivate ale sale (în principal combinații de negru și argintiu) au reprezentat puțin peste jumătate din totalul comenzilor, aproximativ 53%. Dar chiar și atunci, o paletă caldă și-a făcut simțită prezența: nuanțele de teracotă, nucă, nisip și caramel au reprezentat sumar aproximativ 30% – aproape o treime din selecție. Baza a rămas neagră, dar dorința de atenuare prin tonuri calde a fost clar văzută.

Genți: Nicio favorită

În categoria genților, imaginea era și mai diferită: nu exista un lider clar în ceea ce privește forma – modelele compacte (genți cu portofele, baghete, huse de telefon, rucsacuri) erau aproximativ egale, fiecare reprezentând între 12% și 25%. Însă în ceea ce privește culoarea, tendința a reflectat-o pe cea a pantofilor: negrul a fost liderul, iar pe locul al doilea nu se afla – accent strălucitor, ci un maro cald – aceeași nuanță care avea să devină dominantă un an mai târziu.

Vara 2026: Tendința, în sfârșit a devenit clară

Un an mai târziu, imaginea neclară s-a rezultat într-o tendință clară și conturată. Sandalele s-au impus ferm ca lideri incontestabili ai sezonului, reprezentând acum aproape jumătate din totalul preferințelor, în jur de 45,5%. Saboții și pantofii mules și-au menținut a doua poziție și chiar au consolidat-o ușor, reprezentând aproape 32%. Balerinii și pantofii slingback formează împreună a treia cea mai importantă categorie, cu puțin peste 18%, în timp ce pantofii cu toc clasici rămân o alegere stabilă, deși nu mai sunt o alegere de masă pentru ținutele de seară.

Ierarhie în loc de echilibru

Comparativ cu vara trecută, a avut loc o redistribuire clară a puterii. Diviziunea anterioară, aproape egală, între sandale, saboți și pantofi decupați s-a transformat într-o ierarhie mult mai pronunțată, în care încălțămintea tipic de vară a depășit, în cele din urmă, stilurile închise și de tranziție. Garderoba de vară 2026 arată mai revelatoare și mai ușoară decât anul precedent – și aceasta este principala diferență a sezonului.

Teracotă versus o bază alb-negru

Logica culorilor s-a schimbat și mai vizibil. Tonurile de teracotă și maro – nuc, mustang, bizon, espresso – au devenit liderul absolut al sezonului, cu o cotă de piață de 42,8%, depășind pentru prima dată chiar și baza alb-negru. Tonurile acromatice și neutre deschise (negru intens, alb pur, bej pal) dețin o cotă de piață respectabilă de 33,4%, dar nu mai domină la fel de necondiționat ca anul trecut. Iar culorile accentuate de fructe de pădure și roșu – dud, samba, chili – și-au făcut simțită prezența pentru prima dată, reprezentând o cotă semnificativă de aproape 24%, adăugând garderobei de vară senzualitate și un caracter aparte care lipseau în mod clar sezonul trecut.

De ce a luat tendința această întorsătură

Logica din spatele acestei schimbări devine clară dacă o privim nu ca pe o coincidență, ci ca pe o continuare naturală a cererii de anul trecut.

Tendințele monocromatice de bază se estompează. Până în vara anului 2025, o treime dintre femei alegeau nuanțe neutre calde în locul negrului pur – acesta a fost primul semn de oboseală față de baza monocromă strictă care dominase garderobele timp de mai multe sezoane la rând. Până în vara anului 2026, această tendință liniștită a avut timp să se maturizeze și a devenit o tendință majoră: o paletă caldă de maro-teracotă, anterior doar un accent suplimentar, a devenit noua bază principală a sezonului.

Garderoba a fost eliberată de inerția hibridă. Același lucru s-a întâmplat și cu formele. În 2025, garderobele femeilor încă purtau inerția unui stil de viață hibrid – birou, călătorii de afaceri, coduri vestimentare mixte – de unde și ponderea aproape egală a sandalelor și a saboților/pantalonilor pumps mai structurați. Până în 2026, când vacanțele de vară și forma de munca s-a schimbat au devenit o normalitate și nu doar o excepție, garderobele au avut în sfârșit dreptul să devină cu adevărat de vară: ușoare, deschise și fără a fi nevoie să purtați mai mult pantofi stil„business'.

Un accent culorilor stridente s-a maturizat într-un trend. Creșterea vizibilă a nuanțelor de roșu și fructe de pădure este, de asemenea, o continuare logică a poveștii de anul trecut. Deja în 2025, un grup mic, dar stabil de cumpărători alegea culori mai stridente în locul culorilor neutre – nu suficient pentru a fi numit trend, dar suficient pentru a indica cerere. Un an mai târziu, această cerere a prins contur ca o tendință independentă – nu una de masă, ci o adăugare vizibilă la o baza neutră caldă.

Prognoză: La ce să ne așteptăm în vara anului 2027

Dacă extrapolăm această tendință, vara viitoare va continua probabil să consolideze tendințele existente, în loc să deschidă noi perspective.

Teracota va rămâne, dar va deveni mai intensă.

Paleta maro-teracotă își va menține probabil poziția de lider pentru cel puțin încă un sezon – astfel de schimbări de culori de bază în garderobă durează de obicei doi-trei ani, nu doar unul. Este logic să ne așteptăm ca până în 2027, această gamă să înceapă să se extindă pentru a include nuanțe mai intense, aproape autumnale – variații complexe, prăfuite de maro și teracotă, care vor face o punte către următoarele sezoane reci.

Accentele strălucitoare vor continua să avanseze

Tendința roșu-fructe de pădure va continua probabil să crească: tendințele pentru accente mai stridente într-o garderobă neutră rareori dispar într-un singur sezon – de obicei, fie se consolidează, fie se dezvoltă într-o tendință de culoare completă. Este posibil ca până în 2027, ponderea accentelor strălucitoare în garderoba de vară să depășească pentru prima dată ponderea acromatismului pur.

Modele vor reveni și vor fi structurale

Tendința pentru încălțăminte deschisă și ușoară va persista probabil, dar probabil cu o revenire treptată a interesului pentru stiluri mai structurate și contrastante. După două sezoane de dominație clară a sandalelor, este logic să ne așteptăm la un ușor efect de „balansare' în favoarea saboților sau chiar a platformelor – ca o modalitate de a diversifica forma fără a sacrifica confortul. Pantofii pumps clasici cu toc, judecând după prezența lor constantă, deși într-o proporție mică în ambele sezoane, vor rămâne o alegere de nișă, durabilă pentru selecțiile de seară: piesele versatile rareori dispar complet din garderobă; pur și simplu încetează să mai fie principale.

Principal – în 30 de secunde

Vara anului 2025 a fost un sezon al compromisurilor: sandalele, saboții și pantofii pumps au fost distribuite aproape egal în garderobă, în timp ce negrul a rămas culoarea de bază (~53%), cu o nuanță caldă în creștere (~30%).

Vara anului 2026 a fost un sezon al tendințelor clare: sandalele au apărut ca lideri clari (~45,5%), culorile maro-teracotă au depășit pentru prima dată alb-negru (42,8% față de 33,4%), iar accentele de fructe de pădure au avut o prezență puternică, cu ~24%.

Ambele sezoane consecutive confirmă o idee: moda românească de vară se îndepărtează din ce în ce mai mult de o bază monocromă strictă către o paletă caldă, tactilă și puțin mai îndrăzneață – și, judecând după ritmul schimbării, acest proces este departe de a fi complet.

Vara anului 2027 va continua probabil această traiectorie, teracota va deveni mai intensă, accentele puternice mai proeminente, iar formele va reveni la modele mai structurate.

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