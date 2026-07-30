Menopauza fără compromisuri – cum îți poți păstra echilibrul și starea de bine

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Pentru femeile ce trec de vârsta de 45 de ani, menopauza este un fenomen inevitabil, ce impune adoptarea unor schimbări privind stilul de viață. Iar dacă le faci pe cele potrivite, îi poți oferi organismului tău sprijinul optim de care are nevoie, atât fizic, cât și mental. Descoperă cum să gestionezi modificările prin care trece organismul tău, dar și cum te poate ajuta suplimentul potrivit la momentul potrivit, Estrovital Meno!

Totul despre menopauză

Menopauza, anterior considerată un subiect tabu, în prezent reprezintă un subiect de discuție extrem de complex. Totuși, pentru a înțelege cât mai bine ce impact are asupra organismului femeilor, iată ce trebuie reținut.

În primul rând, trebuie să rețin următorul lucru: menopauza nu este o afecțiune, ci o etapă biologică naturală prin care trece fiecare femeie în parte. Aceasta constă într-o serie de schimbări prin care trece organismul feminin, care încep când ovarele încetează să mai producă ovule (de obicei în jurul vârstei de 45-50 de ani), iar nivelurile hormonilor reproductivi scad, ducând ulterior la oprirea completă a menstruației. Nu există o durată exactă a menopauzei, aceasta având 3 etape: perimenopauza (tranziția spre menopauză, începe cu 4-8 ani înainte de menopauză), menopauza (confirmată când au trecut 12 luni consecutive fără menstruație) și postmenopauza (perioada de după confirmarea menopauzei, care durează tot restul vieții). Întregul proces poate dura în medie 4-7 ani, în unele cazuri chiar și mai mult.

Cauzele menopauzei sunt de obicei aceleași: scăderea rezervei de ovule, scăderea producției de hormoni (estrogen și progesteron), schimbări în axa hormonală creier-ovare, îmbătrânirea celulelor ovariene, dar și diverși factori genetici. În plus, pot fi prezenți factori care grăbesc debutul și „instalarea' menopauzei: consumul de tutun, chimioterapia sau radioterapia, intervenții chirurgicale la nivelul ovarelor, anumite boli autoimune sau anomalii genetice.

Printre simptomele specifice menopauzei se numără următoarele: simptome vasomotorii (bufeuri, transpirații nocturne, înroșirea feței/gâtului), tulburări menstruale (menstruație neregulată, flux mai abundent sau mai redus, modificarea duratei, intervale mai lungi între menstruații), tulburări de somn (dificultăți la adormire, treziri frecvente, insomnie), simptome psihice/cognitive (schimbări de dispoziție, iritabilitate, anxietate, dificultăți de concentrare, brain-fog), simptome urogenitale (uscăciune vaginală, iritație vaginală, durere în timpul contactului sexual, infecții urinare recurente).

Pe lângă acestea, pot apărea modificări fizice (oboseală, dureri articulare și musculare, creștere în greutate, reducerea masei musculare, scăderea densității osoase, pierderea elasticității pielii, subțierea și uscarea părului) și sexuale (scăderea libidoului, disconfort în timpul actului sexual, dificultăți în obținerea excitației).

Impactul menopauzei asupra femeilor

Intensitatea simptomelor diferă considerabil de la o femeie la alta. Unele traversează această perioadă cu manifestări minime, în timp ce altele se confruntă cu simptome persistente care afectează activitatea profesională, relațiile personale și starea generală de bine. Totuși, rar există cazuri în care impactul menopauzei să fie minim; acesta se poate manifesta la fel de diferit precum simptomele specifice.

Impactul asupra sănătății fizice este clar, mai ales pe baza simptomelor enumerate mai sus, multe fiind cauzate de scăderea nivelului de estrogen. Însă trebuie menționat și impactul indirect asupra sănătății cardiovasculare și metabolice. Estrogenii exercită un efect protector asupra sistemului cardiovascular, iar după instalarea menopauzei, riscul unor afecțiuni cardiovasculare crește progresiv. În paralel, se poate remarca și apariția unor modificări metabolice precum creșterea colesterolului LDL, reducerea colesterolului HDL, hipertensiunea arterială, rezistența la insulină și sindromul metabolic.

Strâns legat de scăderea nivelului de estrogen este și impactul asupra sănătății intime și a vieții sexuale. Acesta se manifestă adesea prin uscăciune vaginală, reducerea lubrifierii, disconfort sau durere în timpul contactului sexual și infecții urinare recurente. Toate acestea pot influența în mod negativ viața intimă și relația de cuplu, ducând la posibile discuții și tensiuni deloc binevenite într-o perioadă marcată de dezechilibru hormonal.

Nu în ultimul rând, impactul asupra sănătății emoționale și cognitive este influențat direct de modificările hormonale și exacerbat de alte simptome precum lipsa somnului, bufeurile, înroșirea la nivelul feței/gâtului. Acestea pot afecta, printre altele, chiar și viața socială și profesională, prin reducerea productivității la locul de muncă, limitarea participării la activitățile sociale și afectarea stării generale de bine. Rezultatul constă într-o scădere semnificativă a calității vieții în perioada menopauzei.

Gestionarea optimă a menopauzei

Când vine vorba de gestionarea menopauzei pentru asigurarea unui echilibru general, întâi trebuie să vorbim despre adoptarea unui stil de viață sănătos. Acesta nu contribuie direct la prevenirea tuturor simptomelor asociate menopauzei, însă poate ajuta cu reducerea impactului modificărilor hormonale și cu menținerea sănătății generale. Principalele recomandări în acest sens includ:

– o alimentație variată și echilibrată, bogată în legume, fructe, cereale integrale, proteine de calitate și grăsimi sănătoase;

– un aport adecvat de calciu și vitamina D pentru susținerea sănătății osoase;

– activitate fizică regulată, care să includă exerciții aerobice, exerciții de forță și de echilibru;

– menținerea unei greutăți corporale adecvate;

– renunțarea la fumat și limitarea consumului de alcool;

– un program regulat de somn și tehnici de gestionare a stresului.

Atât în perioada menopauzei, cât și după instalarea acesteia, multe femei pot prezenta o creștere progresivă a riscului asociat cu diverse afecțiuni cronice. Din acest motiv, este esențial să nu se ignore controalele medicale periodice, mai ales cele privind evaluarea tensiunii arteriale, monitorizarea profilului lipidic și a glicemiei, evaluarea densității minerale osoase, screeningul pentru cancerul de sân, col uterin și colorectal, evaluarea sănătății cardiovasculare și metabolice.

Nu în ultimul rând, nutraceuticele și suplimentele alimentar sunt un ajutor tot mai popular, în special în rândul femeilor care caută soluții complementare pentru gestionarea simptomelor menopauzei. Printre acestea se numără și Estrovital Meno!

Beneficiile suplimentului Estrovital Meno

Estrovital Meno, produs de COSMO PHARM®, este suplimentul nutrițional 100% natural cu numeroase beneficii privind gestionarea menopauzei. Formulat cu extracte premium din plante medicinile, fitoestrogeni naturali și uleiuri esențiale, acesta ajută la echilibrarea activității hormonale, ameliorarea simptomelor menopauzei, susținerea sănătății oaselor și inimii, protecția antioxidantă, îmbunătățirea somnului, sprijinirea funcției cognitive și emoționale. În plus, este un produs compatibil inclusiv cu terapia hormonală de substituție și nu conține hormoni sintetici, nici dioxid de titan, gluten, lactoză sau soia (potrivit și pentru persoanele vegetariene).

Formula se bazează pe ingrediente atent studiate, cu beneficii reale dovedite de specialiști. Printre ingredientele active ale suplimentului, precum și acțiunile principale prezentate pe scurt, se numără următoarele:

– Myo-Inositol & D-Chiro-Inositol – reglează metabolismul și susțin echilibrul hormonal și sensibilitatea la insulină;

– extract din coajă de Rodie (90% acid elagic) – antioxidant puternic, protejează celulele împotriva stresului oxidativ și susțin echilibrul hormonal;

– extract din părți aeriene de Trifoi Roșu – sursă naturală de fitoestrogeni, susține sănătatea oaselor, a inimii și a pielii;

– extract din rădăcină de Maca – stimulează libidoul, vitalitatea și energia generală;

– uleiuri esențiale de Salvie, Lavandă și Rozmarin – ameliorează simptome precum bufeuri, transpirații, insomnie, stări de nervozitate și iritabilitate;

– extract de Vitex – reglează activitatea hormonală și îmbunătățește confortul fizic și psihic;

– extract de Dong Quai (Angelica sinensis) – susține echilibrul hormonal și sănătatea generală a femeilor;

– extracte de Ghimbir și de Arbore de ceai – asigură protecție antioxidantă și sprijini digestiv și imunitar.

Astfel, beneficiile principale ale acestui supliment, asociate direct cu gestionarea menopauzei, sunt promovarea echilibrului hormonal și emoțional, menținerea sănătății osoase și cardiovasculare, susținerea confortului digestiv, promovarea stării de bine și a vitalității.

Sănătatea femeilor trecute de 45-50 de ani nu mai stă ascunsă în umbră, ci este adusă în prim plan, pentru a se asigura gestionarea optimă a menopauzei și o calitate a vieții afectată cât mai puțin. Fă schimbările necesare pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, susținut de suplimentul Estrovital Meno!

Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

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