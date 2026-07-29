DiKa toamna–iarna 2026: stilul care nu urmează tendințele, ci le depășește

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  de  ELLE
DiKa toamna–iarna 2026: stilul care nu urmează tendințele, ci le depășește

Într-un moment în care moda se îndepărtează tot mai mult de regulile sezonalității și se apropie de nevoile reale ale femeilor, DiKa lansează colecția Autumn/Winter 2026, disponibilă în magazine începând cu jumătatea lunii iulie. O colecție construită în jurul unui concept simplu, dar extrem de actual: o garderobă inteligentă, în care fiecare piesă are un scop, fiecare combinație funcționează firesc, iar eleganța nu depinde de tendințele de moment.

Astăzi, tranziția dintre vară și toamnă nu mai înseamnă schimbarea completă a garderobei, ci arta de a combina piese versatile care se adaptează ritmului zilei și schimbărilor de temperatură. DiKa propune o abordare contemporană a stilului, bazată pe suprapuneri rafinate, materiale naturale și siluete atemporale, create pentru femeia care își dorește un dressing funcțional, dar impecabil din punct de vedere estetic.

Garderoba de tranziție – noul lux al versatilității

Colecția introduce conceptul de transitional wardrobe – o selecție atent construită de piese care pot fi purtate fără efort din ultimele zile de vară până în plină toamnă.

Inul, bumbacul și viscoza ușoară rămân materialele-cheie ale sezonului, oferind confort în zilele încă însorite și devenind baza perfectă pentru layering atunci când temperaturile scad. Cămășile lejere din in, rochiile minimaliste, costumele cu linii relaxate și tricotajele fine creează un echilibru subtil între confort și rafinament.

În locul unei garderobe construite în jurul sezonului, DiKa propune una construită în jurul femeii moderne: mai puține piese, dar alese inteligent, care se completează reciproc și permit nenumărate combinații.

Power dressing într-o interpretare contemporană

Dacă există o piesă care definește sezonul, aceasta este vesta inspirată din croitoria masculină. Reinterpretată într-o manieră feminină și sofisticată, ea devine alternativa modernă la sacoul clasic.

Purtată individual sau în combinație cu pantaloni croiți impecabil, vesta exprimă noua direcție a tailoring-ului: structurată, dar lejeră; elegantă, dar lipsită de rigiditate. Întreaga colecție urmează aceeași filozofie, prin siluete alungite, proporții echilibrate și finisaje impecabile, gândite pentru viața de zi cu zi, nu doar pentru podium.

Tendințele internaționale, filtrate prin estetica DiKa

Inspirată de cele mai importante direcții văzute pe podiumurile internaționale, colecția reinterpretează tendințele într-o manieră discretă și atemporală. Tailoring-ul capătă volume alungite și umeri bine definiți, costumele cu vestă devin un nou reper al eleganței urbane, iar texturile bogate – catifeaua, pielea întoarsă, jacquardul și tricotajele fine – adaugă profunzime ținutelor.

Elementele romantice, precum dantela și transparențele delicate, contrastează armonios cu liniile clare ale croiurilor, în timp ce layering-ul sofisticat și pliurile, unul dintre detaliile definitorii ale sezonului, aduc dinamism și fluiditate fiecărei apariții.

Culorile care definesc toamna 2026

În fiecare sezon există nuanțe care devin semnătura colecției. Pentru toamna–iarna 2026, DiKa propune două culori-emblemă: Eucalyptus și Rose Ash.

Eucalyptus, un verde sofisticat și discret, inspiră echilibru, naturalețe și estetica quiet luxury, în timp ce Rose Ash aduce o interpretare contemporană a feminității – delicată, luminoasă și subtil pudrată, fără excese romantice.

Acestea sunt completate de o paletă elegantă de bleumarin intens, bej, alb, negru, tutun, burgundy, muștar și tonuri de cacao, culori care transformă colecția într-o garderobă capsulă sofisticată, ușor de coordonat și relevantă dincolo de un singur sezon.

Noua colecție DiKa Autumn/Winter 2026 este disponibilă în magazine începând cu jumătatea lunii iulie, iar piesele în noile nuanțe statement Eucalyptus și Rose Ash vor putea fi descoperite începând cu 31 iulie 2026, atât în magazine, cât și online.

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