Două minute pentru liniștea ta de un an.De ce RCA-ul cumpărat la întâmplare poate costa mai mult decât crezi?

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Există o categorie de cheltuieli pe care mulți șoferi le tratează ca pe niște simple obligații de bifat. RCA-ul este în fruntea listei. Expiră, îl reînnoiești rapid la primul loc disponibil, plătești și uiți de el până la anul viitor. Această abordare pare eficientă — și este, în ceea ce privește timpul investit. Dar poate fi costisitoare, în ceea ce privește suma plătită.

Prețul unei polițe RCA variază semnificativ între asigurători, pentru același profil de șofer și același vehicul. Diferențele nu sunt nesemnificative — pot însemna sute de lei la aceeași perioadă de valabilitate. Un șofer care nu compară ofertele și reînnoiește automat la același asigurător plătește, de-a lungul anilor, mai mult decât ar fi necesar. Nu pentru că a ales un asigurător mai bun sau cu o acoperire superioară — ci pur și simplu pentru că nu a verificat dacă există o ofertă mai bună.

Situația s-a complicat în ultimii ani prin schimbările legislative repetate în domeniul asigurărilor obligatorii. Legea a introdus noi categorii de risc, a modificat calculul primei de asigurare, a reglementat decontarea directă și a schimbat termenele de răspuns la dosarele de daună. Un șofer care nu urmărește aceste modificări poate fi surprins de costuri mai mari la reînnoire sau de drepturi pe care nu le cunoaște. Informarea corectă și compararea activă a ofertelor sunt, în acest context, nu un lux, ci o necesitate practică.

Cum simplifică rca-auto.ro procesul de cumpărare a asigurării obligatorii?

Rca-auto.ro este o platformă de asigurări online operată de Best Asig Consult, asistent în brokeraj al Renomia Insurance Reinsurance Broker, activă din 2007 și înregistrată la ASF. Misiunea declarată este simplă: cel mai ieftin RCA și cel mai avantajos CASCO, calculate și cumpărate online, fără deplasări și fără costuri ascunse.

Procesul de obținere a unei oferte durează sub două minute.

Introduci numărul de înmatriculare, data de început a asigurării și perioada de valabilitate dorită — șase sau doisprezece luni — și calculatorul platformei compară în timp real ofertele tuturor asigurătorilor activi pe piața românească. Nu trebuie să suni pe rând la fiecare companie. Nu trebuie să completezi formulare lungi. Algoritmul face comparația pentru tine și îți prezintă cele mai avantajoase opțiuni disponibile pentru profilul tău specific.

Odată aleasă oferta, comanda se plasează online și un agent din echipa rca-auto.ro te contactează telefonic pentru a confirma datele. Polița este emisă și livrată gratuit în maximum 24 de ore, în București și în toată țara. Plata se poate face cu cardul online sau în numerar la primirea poliței. Datele comenzii anterioare sunt salvate în contul tău, ceea ce înseamnă că la reînnoire nu mai introduci din nou toate informațiile vehiculului — procesul se simplifică și mai mult de la an la an.

Ce factori influențează prețul RCA și de ce variază atât de mult între șoferi?

Prețul unei polițe RCA nu este același pentru toată lumea. El este calculat pe baza unui profil de risc individual, care ține cont de o serie de parametri obiectivi. Înțelegerea acestor factori ajută la anticiparea costului și, în unele cazuri, la optimizarea lui legitimă.

Vârsta și experiența șoferului contează semnificativ. Șoferii tineri, sub 25 de ani, plătesc prime mai mari — statistic, aceasta categorie este implicată mai frecvent în accidente. Pe măsura acumulării experienței și a anilor fără daune, prima scade. Istoricul de daune este, probabil, cel mai important factor individual: un accident din vina asiguratului crește prima la reînnoire, uneori substanțial. Un istoric curat pe mai mulți ani reduce prima.

Zona de înmatriculare a vehiculului influențează și ea prețul. Mașinile înmatriculate în București și în marile orașe urbane plătesc prime mai mari față de cele din zonele rurale sau din orașele mici — densitatea traficului și frecvența accidentelor sunt mai ridicate în mediul urban, iar asigurătorii reflectă acest risc statistic în tarife.

Capacitatea cilindrică a motorului și puterea vehiculului sunt alți parametri luați în calcul. O mașină mai puternică este asociată statistic cu un risc mai mare de producere a unor daune mai mari. Categoria de utilizare — personal, taxi, transport de marfă — modifică de asemenea profilul de risc și implicit prețul.

Ce avantaje concrete aduce decontarea directă și cum te afectează în caz de accident?

Unul dintre cele mai importante drepturi ale asiguratului în sistemul actual este decontarea directă. Introducerea acestui mecanism a schimbat modul în care șoferii nevinovați gestionează daunele produse de terți.

Înainte de reglementarea decontării directe, un șofer accidentat din vina altcuiva trebuia să se adreseze asigurătorului celui vinovat pentru despăgubire — un proces care implica interacțiunea cu o companie cu care nu avusese nicio relație contractuală anterioară și care nu avea un stimulent direct pentru a procesa rapid dosarul. Decontarea directă a schimbat ecuația: acum, asiguratul nevinovat poate solicita despăgubirea propriului asigurător, care ulterior recuperează suma de la asigurătorul celui vinovat. Relația clientului este cu compania pe care o cunoaște și cu care are contract.

Legea stabilește că asigurătorii trebuie să răspundă cererilor de despăgubire în maximum treizeci de zile — un termen care a redus semnificativ incertitudinea procesului de recuperare a daunelor. Asigurătorii sunt totodată obligați să notifice clienții cu privire la expirarea polițelor, eliminând riscul de a rămâne fără asigurare valabilă din simplă neatenție la calendar.

De ce cumpărarea online a RCA-ului este, în practică, cea mai bună alegere?

Argumentul prețului este real și documentat: un broker online operează cu costuri structurale mai mici decât o rețea de agenți fizici și poate transfera o parte din această economie clientului sub forma unor tarife mai mici sau a unor oferte mai competitive. Compararea automată a tuturor asigurătorilor — ceva ce un broker tradițional nu poate face cu aceeași eficiență și transparență — garantează că prețul afișat este cel mai bun disponibil la momentul comenzii.

Argumentul timpului este la fel de solid. Procesul care ar dura ore — deplasarea la un birou, completarea formularelor, așteptarea ofertelor, compararea manuală — se comprimă la sub două minute pe rca-auto.ro. Livrarea gratuită în 24 de ore elimină și ultima sursă de ineficiență. Polița ajunge la tine, nu te duci tu la poliță.

Serviciile suplimentare completează oferta: consultanță și întocmire dosar de daună, preluare auto avariat și tractare în caz de nevoie, autoturism la schimb pe durata reparațiilor — toate disponibile clienților rca-auto.ro. Un broker online serios nu înseamnă doar un calculator de preț. Înseamnă suport real pe tot parcursul relației contractuale, de la cumpărare până la soluționarea unui eventual eveniment rutier.

Sursa foto: freepik.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro