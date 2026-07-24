Bijuteriile care ne țin minte: despre momentele pe care le purtăm cu noi

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  de  ELLE
Bijuteriile care ne țin minte: despre momentele pe care le purtăm cu noi

Sunt clipe din viața unei femei despre care nu postează nimeni nimic. Prima dată când a rostit „nu” fără să simtă nevoia unei scuze. Dimineața în care s-a ridicat din pat după o noapte întreagă de lacrimi. Semnătura așezată pe contractul pentru care a trudit ani la rând. Cafeaua băută în tăcere, singură, la scurt timp după o despărțire. Sunt lupte duse departe de ochii lumii și izbânzi pe care nu le aplaudă nimeni — și tocmai din asemenea gesturi, mărunte doar la prima vedere, se construiește povestea unei femei care a înțeles că locul ei în propria viață nu se negociază.

Asemenea momente cer un martor. De la această nevoie pleacă o idee la fel de veche ca omenirea, pe care Teratai, brand românesc de bijuterii handmade din argint, a ridicat-o la rang de filosofie: obiceiul de a însemna marile praguri ale vieții printr-o bijuterie. Un obiect care te însoțește, ține minte și îți amintește. O promisiune făcută ție, pe care alegi să o duci până la capăt.

Dintr-un iaz cu lotuși din Bali, până în cutiile cu bijuterii ale femeilor din România

Povestea Teratai se naște în Bali, la marginea unui iaz de nuferi, unde o tăbliță spunea legenda florii de lotus — Bunga Teratai, cum i se spune în indoneziană. Rădăcina înfiptă în nămol este viața materială, tulpina care străbate apa este drumul, iar floarea deschisă către cer este împlinirea.

Din acel loc a răsărit și ideea brandului: așa cum lotusul se hrănește din noroi și iese imaculat la suprafață, la fel și noi, femeile, înflorim tocmai din propriile încercări. Iar bijuteria capătă aici rolul de ancoră: o porți pe piele, o simți în suflet.

Viziunea a devenit realitate în 2018, odată cu deschiderea magazinului online Teratai — un spațiu dedicat bijuteriilor din argint lucrate manual în ateliere tradiționale de pe tot globul. Fiecare colecție este selectată pentru frumusețea ei, dar înainte de toate pentru povestea și simbolurile pe care le duce mai departe.

Și pentru că tot mai multe femei au ajuns să poarte bijuterii Teratai, anul 2024 a adus primul showroom al brandului, la Galați. Un loc unde ceasul pare să meargă mai încet, iar alegerea unei bijuterii se transformă într-o experiență în sine. Un adăpost pentru femeile care caută autenticitate, sens și obiecte cu suflet.

Astăzi, peste 5.000 de femei din toată România poartă poveștile Teratai și aleg bijuterii care le readuc aminte, în fiecare zi, de lucrurile care contează cu adevărat.

Meșteri, tradiții și bijuterii handmade unicat

Ce face ca o bijuterie să însemne ceva? Mai întâi de toate, felul în care vine pe lume. Piesele Teratai sunt bijuterii handmade, ieșite din mâinile unor artizani cu tradiție de pe mai multe continente — oameni care duc mai departe tehnici primite de la înaintașii lor, de la filigranul portughez cu vechime de secole, până la răbdarea atelierelor balineze în care a început întreaga poveste.

Atunci când o bijuterie se naște în mâinile unui om, și nu într-o matriță industrială, ea reține ceva din acel om: cadența lui, migala lui, cultura din care se trage. Tocmai de aceea nicio piesă nu este identică cu următoarea — iar această imperfecțiune discretă este cea care îi dă personalitate. Împreună cu argintul, porți istoria unei tehnici, arta unui meșteșug și un strop din sufletul celui care a lucrat cu grijă. Iar din clipa în care o alegi — și te alege — devine a ta și felul tău de a fi.

Cutia de bijuterii, un jurnal pe care îl porți

Uită-te la cutia ta de bijuterii ca la un jurnal intim. Inelul acela — din anul în care ai găsit curajul să iei totul de la zero. Cerceii — de la promovarea la care nimeni nu se aștepta să ajungi tu. Pandantivul — din vremea în care ai învățat, într-un final, să te așezi pe primul loc.

O bijuterie primită în dar sau oferită ție însăți la o răscruce se preschimbă, cu anii, într-o ancoră: e de ajuns să o atingi ca să-ți amintești cine erai, prin ce ai trecut și cine ai ajuns să fii. Așa au marcat oamenii, din totdeauna, marile treceri ale vieții — prin obiecte purtate aproape de corp. Teratai aduce acest ritual străvechi în prezent, într-o formă pe care o poți purta oriunde.

Îndrăzneala de a te pune pe tine pe primul loc

Persistă încă o prejudecată legată de gestul de a-ți lua ceva frumos „doar pentru tine”. Comunitatea adunată în jurul Teratai din 2018 până astăzi — peste 5.000 de femei din întreaga țară — o dezminte cu fiecare zi. A te alege pe tine înseamnă grijă și respect pentru propria persoană. Un gest aparent mărunt, care cere însă, uneori, cel mai mare curaj dintre toate: acela de a-ți recunoaște singură valoarea, fără să mai aștepți confirmarea nimănui.

La Teratai te așteaptă opt colecții — opt moduri de a purta o stare — printre care poți căuta, fără grabă, bijuteriile din argint care îți seamănă. Iar pentru femeile care se întorc, Teratai Club preschimbă fiecare gest (un cont nou, o comandă, o recenzie) în Petale, care se strâng de la sine și descuie, rând pe rând, beneficii din ce în ce mai generoase.

Dar în Teratai Club, Petalele sunt abia primul pas. Pentru femeile din comunitate se pregătesc surprize și experiențe care trec dincolo de bijuterii și hrănesc înflorirea dinăuntru — acea transformare pe care fiecare bijuterie ajunge, până la urmă, să o însoțească și să o sărbătorească.

Exact acolo vrea Teratai să se afle: în momentele de creștere, de curaj și de regăsire, lângă fiecare femeie care își scrie propria poveste și se deschide, frumos, deasupra apei — întocmai ca un lotus.

Sursa foto: https://teratai.shop

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