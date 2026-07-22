SWAE LEE, unul dintre artiștii principali de la UNTOLD ONE, pe scena WORLD CUP, alături de Post Malone

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  . Actualizat 22.07.2026, 15:03,  de  Advertorial
SWAE LEE, unul dintre artiștii principali de la UNTOLD ONE, pe scena WORLD CUP, alături de Post Malone

SWAE LEE, unul dintre artiștii principali de la UNTOLD ONE 2026, a urcat pe scena festivității de închidere a Campionatului Mondial de Fotbal, alături de Post Malone, într-un moment care a făcut înconjurul lumii în seara în care Spania a ridicat trofeul. Artistul american se pregătește să revină ăn România pe scena principală a festivalul UNTOLD ONE. 

La New York, pe New Jersey Stadium, Swae Lee a fost invitatul special al lui Post Malone, alături de care a interpretat Sunflower', o colaborare spectaculoasă care a devenit unul dintre cele mai ascultate hituri la nivel mondial. Interpretarea celor doi a transformat festivitatea Cupei Mondiale într-un adevărat show global. Prezența lui Swae Lee pe una dintre cele mai mari scene ale anului confirmă statutul artistului drept una dintre vocile momentului în muzica urbană internațională.

Swae Lee este cunoscut publicului larg ca jumătate a duo-ului Rae Sremmurd, alături de care a lansat hituri globale precum Black Beatles', dar cariera sa solo l-a consacrat drept unul dintre cei mai versatili artiști ai generației sale. Sunflower', colaborarea sa cu Post Malone pentru coloana sonoră a filmului Spider-Man: Into the Spider-Verse', a strâns peste 4 miliarde de streamuri pe Spotify, devenind unul dintre cele mai ascultate cântece din istoria platformei. Vocea sa îmbină trap-ul, R&B-ul si pop-ul într-un stil care a devenit marcă proprie, conturând astfel colaborări cu artiști mari precum French Montana, Post Malone sau Drake. 

În această vară, fanii UNTOLD au ocazia să îl vadă live pe Swae Lee, care revine în România și urcă pe Mainstage, alături de alți peste 200 de artiști pentru UNTOLD ONE 2026: Sting, Martin Garrix, Lewis Capaldi, Zara 

Larsson, Kygo, The Chainsmokers, Flo Rida, Carl Cox, Solomun, Sara Landry, Padre Guilherme, Holy Priest, Steve Aoki și mulți alții.

Abonamentele General Access, VIP, UNDER 25, precum și toate opțiunile de acces și cazările sunt disponibile pe www.untold.com.

Foto credit: www.untold.com

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