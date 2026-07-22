Anna Kournikova, imagine rară cu trei dintre copiii săi. Fotografia a devenit virală

Anna Kournikova a distribuit o fotografie rară cu cei trei copii mai mari ai săi, la o zi după victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale FIFA.

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  de  ELLE
Anna Kournikova, imagine rară cu trei dintre copiii săi. Fotografia a devenit virală

Anna Kournikova a publicat pe contul său de Instagram o imagine rară cu cei trei copii mai mari ai săi, la doar o zi după victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale FIFA împotriva Argentinei.

În imagine, Lucy, în vârstă de opt ani, fratele ei geamăn, Nicolas, și sora lor mai mică, Mary, în vârstă de șase ani, poartă tricouri ale naționalei Spaniei. Lucy și Mary au ales saboți mov, în timp ce Nicolas apare încălțat cu adidași albi. În descrierea postării, fosta jucătoare de tenis a adăugat trei emoji în formă de inimă roșie, iar fotografia a adunat peste 133.000 de aprecieri.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară

În decembrie 2025, Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară, odată cu nașterea fiului lor, Romeo. Cei doi au făcut publică vestea pe rețelele de socializare, unde au distribuit o fotografie cu bebelușul înfășat într-o pătură. Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Raza mea de soare. 17.12.2025”.

În luna ianuarie a anului trecut, Anna a fost văzută într-un scaun cu rotile, purtând o cizmă ortopedică de protecție, imagini care au stârnit un val de îngrijorare. Însă, câteva luni mai târziu, a fost fotografiată ducându-și copiii la cursuri de arte marțiale în Miami, liniștind astfel temerile legate de eventuale probleme de sănătate persistente. Se crede că ar fi suferit o accidentare la picior și că ar fi fost supusă unei intervenții chirurgicale în acea perioadă.

Detalii despre relația lor

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2017, când s-au născut gemenii Lucy și Nicolas, iar în ianuarie 2020 familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a lui Mary. Cei doi s-au cunoscut în 2001, pe platoul de filmare al videoclipului piesei „Escape”, unde au avut câteva scene pasionale, iar la scurt timp după aceea au devenit un cuplu.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în 2023, Enrique Iglesias a vorbit despre relația lor de lungă durată.

„Videoclipul mi-a schimbat viața într-un mod la care nici nu m-aș fi gândit”, a mărturisit artistul, referindu-se la momentul în care a cunoscut-o pe Anna.

Cântărețul a spus și că cei mici sunt cei mai mari fani ai lui:

„Când îi iau de la școală și au o zi proastă sau se ceartă, le zic: „Care e melodia voastră preferată?” Și unul începe să cânte I Like It, apoi toți se alătură și e adorabil”.

Anna Kournikova, fotografiată alături de cei patru copii

În luna martie a acestui an, Enrique Iglesias a dezvăluit o imagine emoționantă de familie. Cântărețul, cunoscut pentru discreția sa când vine vorba de viața personală, a surprins un moment spontan în care copiii săi se relaxează pe o barcă.

În imagine, cei mici sunt adunați unul lângă altul, zâmbind către cameră, în timp ce fiica cea mare, Lucy, îl ține în brațe pe cel mai mic membru al familiei. Mary stă întinsă pe spătarul scaunului, într-o poziție relaxată. În cadru apare parțial și Anna Kournikova, surprinsă în timp ce îi fotografia pe cei mici.

Anna Kournikova a intrat în atenția lumii tenisului atunci când a devenit jucătoare profesionistă la doar 14 ani. A ajuns până pe locul opt în clasamentul mondial, însă nu a câștigat niciodată un titlu de simplu de Grand Slam. La dublu, a avut parte de un succes mai mare după ce a făcut echipă cu Martina Hingis. Împreună, au câștigat titlul la dublu la Australian Open în 1999 și din nou în 2002. Ea nu a confirmat niciodată oficial că s-a retras, însă ultimul său meci a avut loc în mai 2003, când avea doar 21 de ani.

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Foto: Arhiva ELLE

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