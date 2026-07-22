Alina Ceușan, mesaj emoționant pentru prietena ei, Carmen Grebenișan, de ziua sa de naștere: „Sunt recunoscătoare că viața ne-a adus împreună”

Carmen Grebenișan a împlinit 34 de ani, iar aniversarea i-a adus numeroase mesaje de suflet. Printre cele mai emoționante s-a numărat cel transmis de Alina Ceușan, prietena sa de peste 15 ani.

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  de  ELLE.ro
Carmen Grebenișan și Alina Ceușan
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Carmen Grebenișan a avut parte de o aniversare plină de emoție, după ce a împlinit 34 de ani. Creatoarea de conținut s-a bucurat de urările celor dragi, iar printre mesajele care au atras atenția s-a numărat și cel publicat de Alina Ceușan, prietena sa de peste 15 ani.

Alina Ceușan, mesaj emoționant pentru Carmen Grebenișan

Cele două au demonstrat de-a lungul timpului că legătura lor a rămas la fel de puternică, chiar dacă în ultimii ani viețile lor au urmat direcții diferite. Alina a ales să îi transmită un mesaj sincer și profund pe Instagram, în care a vorbit despre prietenia care le leagă și despre cât de importantă este Carmen în viața ei.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Alina Ceușan a rememorat cei 15 ani de prietenie și a mărturisit că, în ciuda schimbărilor prin care au trecut amândouă, sentimentele dintre ele au rămas aceleași.

„Către cea mai bună prietenă și sora mea de suflet din lumea asta,

Știu că în ultimii ani viața ne-a dus pe drumuri diferite, dar a fost spre binele nostru, mai ales că trei suflete minunate s-au alăturat acestei frumoase călătorii pe care o trăim. Nu vreau să sune siropos și știu că deja cunoști toate lucrurile acestea și știi ce simt pentru tine. Sunt atât de multe lucruri pe care nu ni le spunem, dar care, cumva, rămân neschimbate.

Nu-mi vine să cred că suntem prietene de 15 ani! Cum naiba am ajuns atât de mari? Nu suntem bătrâne… nu?
E doar începutul, dar 15 ani înseamnă enorm. Sunt incredibil de fericită și recunoscătoare că te pot numi cea mai bună prietenă a mea, pentru că sunt atât de puțini oameni în lumea asta care pot spune cu adevărat: ‘Ea este cea mai bună prietenă a mea.’
Adică… ea este persoana pe care mă pot baza. Ea este omul pe care îl pot suna la 3 dimineața, după ce am dat totul peste cap. Ea este cea care mă înțelege de cele mai multe ori fără să fie nevoie să spun un cuvânt sau, cel puțin, fără să folosesc cuvintele pe care le înțelege toată lumea. Pentru toate astea și pentru multe altele, sunt recunoscătoare că viața ne-a adus împreună și ne-a oferit această prietenie atât de frumoasă.

Îți doresc, înainte de orice, sănătate. Îți doresc să îți fie bine și, mai presus de toate, sper din tot sufletul să te simți împlinită cu viața pe care o ai și cu tot ceea ce ai realizat. Ai o familie minunată, iar de curând l-ai întâmpinat pe lume pe băiețelul tău carismatic. Sincer, cred că acesta este tot ce ne putem dori.
La mulți ani, draga mea, Carmen!
Iar tuturor fetelor din lume le doresc să își găsească propria Carmen.”

Mesajul a fost apreciat de urmăritorii celor două, care au remarcat sinceritatea și legătura specială dintre Alina și Carmen, una dintre cele mai longevive prietenii din mediul online românesc.

Pe lângă mesajul Alinei Ceușan, Carmen Grebenișan a primit numeroase urări din partea prietenilor și a comunității sale din mediul online. Printre cei care i-au transmis gânduri bune s-a numărat și partenerul ei de viață, Cristi, care i-a dedicat un mesaj special cu ocazia împlinirii vârstei de 34 de ani.

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Foto: Instagram

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