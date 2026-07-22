Cum arată o Executive Week la ELLE Education by Mindway?

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  de  ELLE.ro
Cum arată o Executive Week la ELLE Education by Mindway?

Săptămâna trecută am trăit o experiență cu adevărat specială alături de studenții programelor Executive: șapte zile intense, pline de surprize, experiențe practice și oportunități de învățare. Mai mult decât o simplă serie de vizite, această săptămână le-a oferit participanților o perspectivă autentică asupra industriei și le-a schimbat modul în care privesc procesul de învățare.

Dacă te gândești să urmezi un program de studiu online, probabil te întrebi cum poate fi completată experiența educațională prin contact direct cu mediul profesional. La ELLE Education by Mindway, răspunsul este Executive Week – o săptămână intensivă organizată în luna iulie, la Madrid, în care studenții își completează pregătirea online prin experiențe practice și întâlniri cu profesioniști din industrie.

Pe parcursul acestei săptămâni, studenți din mai multe țări se reunesc pentru a participa la cursuri față în față, masterclass-uri susținute de experți recunoscuți și vizite exclusive în companii și branduri de referință din domeniile modei, luxului, marketingului și designului de interior.

Executive Week înseamnă mult mai mult decât un program intensiv de studiu. Este o oportunitate de a crea conexiuni valoroase, de a face networking cu profesori și colegi din întreaga lume, de a împărtăși experiențe și de a înțelege industria direct de la cei care o modelează zi de zi.

În ediția din acest an, studenții au avut ocazia să descopere unele dintre cele mai reprezentative companii și spații din industrie, printre care Galería Canalejas, Loewe, Aristocrazy, Suárez, Rosewood Villa Magna, atelierul Maríei Barragán, Candelas y Felipa, Ágatha Ruiz de la Prada, Alhambra Fabrics, The Arq Showroom, Cocinas Río, Scalpers, MAKSU, platourile Mediaset, Vía Comunicación și El Corte Inglés Castellana.

Programul a inclus și un tur ghidat dedicat vitrinelor comerciale, coordonat de specialistul în visual merchandising Pilar Escolano, prin care participanții au descoperit impactul pe care prezentarea produselor îl are asupra experienței consumatorului.

Fiecare dintre aceste experiențe le-a oferit studenților posibilitatea de a înțelege din interior modul în care funcționează companii de top, de a descoperi modele de business diferite și de a discuta direct cu profesioniști care le-au împărtășit experiența și perspectiva asupra industriei.

Pentru ELLE Education by Mindway, cel mai mare succes este să vadă cum participanții se întorc la activitatea lor profesională cu idei noi, instrumente practice pe care le pot aplica imediat și o rețea internațională de contacte. Este dovada că viitorul industriilor creative nu se construiește doar prin teorie, ci prin experiențe reale, conexiuni și învățare aplicată.

ELLE Education by Mindway oferă programe dedicate domeniilor fashion, luxury, brand strategy și interior design, inclusiv MBA-uri, programe de Master, Diplome și Certificate de specializare. Anul academic include două sesiuni de admitere, în martie și septembrie, iar programele sunt disponibile atât în format online, cât și în format Executive, care include această săptămână intensivă desfășurată la Madrid.

Află mai multe informații pe site-ul oficial ELLE Education.

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