Olivia Wilde, declarații oneste despre despărțirea de Harry Styles: „Am avut de suferit”

Olivia Wilde a vorbit deschis despre despărțirea de Harry Styles și despre controversele care au marcat lansarea filmului Don't Worry Darling.

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  de  ELLE
Olivia Wilde, declarații oneste despre despărțirea de Harry Styles: "Am avut de suferit"

Olivia Wilde a vorbit despre perioada dificilă pe care a traversat-o în timpul promovării filmului Don’t Worry Darling. Într-un interviu acordat pentru The Louis Theroux Podcast, actrița și regizoarea a declarat că atât despărțirea de Harry Styles, cât și numeroasele controverse din jurul producției au avut un impact puternic asupra sa și asupra modului în care filmul a fost primit de public.

Harry Styles și Olivia Wilde au format un cuplu timp de aproape doi ani, din toamna anului 2020 până în noiembrie 2022. Relația lor s-a încheiat la scurt timp după lansarea thrillerului psihologic Don’t Worry Darling, în care artistul joacă alături de Florence Pugh, iar Olivia Wilde semnează regia.

Potrivit Daily Mail, deși filmul a ocupat primul loc în box office la lansarea din 2022, promovarea sa a fost umbrită de numeroase controverse. În spațiul public au circulat informații despre o presupusă dispută între Olivia Wilde și Florence Pugh, despre diferențe salariale între actorii principali și despre faptul că relația dintre Olivia Wilde și Harry Styles ar fi creat un disconfort în rândul membrilor echipei.
La patru ani de la acea perioadă, Olivia Wilde a revenit asupra subiectului în cadrul podcastului lui Louis Theroux. Gazda emisiunii a remarcat că lansarea filmului a fost eclipsată de scandalurile din jurul producției și de atenția acordată vieții personale a regizoarei.

„Vorbeam despre faptul că, atunci când filmul a fost lansat, totul a fost deturnat de publicitate. Au fost multe scandaluri, din toate direcțiile. Relația ta se destrăma în acea perioadă. Aveai o relație foarte mediatizată cu partenerul tău de platou, Harry Styles, iar o mare parte din felul în care au fost prezentate toate aceste conflicte avea și o dimensiune misogină”.

Olivia Wilde a răspuns că toate aceste evenimente au afectat atât filmul, cât și experiența ei personală.

„Cred că, într-adevăr, a afectat filmul, pentru că nu am mai ajuns să purtăm discuțiile despre ceea ce încerca filmul să transmită, iar asta a fost păcat. Atât de mulți oameni au muncit enorm la acest proiect, în plină pandemie de COVID. Am realizat filmul cu un buget de 30 de milioane de dolari. Cred că pare un film mult mai scump datorită muncii unor oameni precum Matty Libatique, directorul de imagine, sau Katie Byron, scenografa”.

Regizoarea a explicat că atenția publicului s-a mutat complet de la film la viața ei personală.

„Dar nu am mai avut ocazia să vorbim despre toate acestea, așa că da, cred că filmul a avut de suferit. Și eu am avut de suferit, pentru că până atunci fusesem atât de naivă în privința mașinăriei, a tocătorului de gunoi care poate deveni internetul. Acum am suficientă perspectivă asupra acelei perioade și asta îmi permite să o privesc ca pe un moment fascinant. Este interesant să vezi o tornadă din interior”.

În prezent, Olivia Wilde promovează noul său film, The Invite. În același interviu, ea a spus că această experiență este complet diferită de cea trăită în 2022.

„Este interesant pentru că este prima dată când revin într-un turneu de promovare de atunci și mă întrebam dacă experiența va fi traumatizantă. Conversațiile despre The Invite sunt atât de interesante pentru mine și, de această dată, chiar mi s-a permis să le port. Într-un fel, experiența a fost vindecătoare, pentru că mi-am dat seama că internetul nu este întotdeauna un tocător de gunoi”.

Olivia Wilde și-a făcut debutul regizoral în 2019, cu filmul Booksmart. În schimb, promovarea Don’t Worry Darling a fost marcată de zvonuri privind relația sa cu Harry Styles și presupusele tensiuni cu Florence Pugh.

Potrivit Daily Mail, în timpul filmărilor au circulat informații potrivit cărora Olivia Wilde și Florence Pugh ar fi avut o ceartă puternică, după ce regizoarea obișnuia să petreacă timp cu Harry Styles pe platou. Alte surse susțineau că Florence Pugh ar fi fost nemulțumită de relația dintre Olivia Wilde și Harry Styles, începută înainte ca regizoarea să finalizeze divorțul de Jason Sudeikis, despărțirea oficială fiind anunțată în noiembrie 2021.

Controversele au continuat după apariția unei înregistrări video publicate de Variety, pusă la dispoziție de Shia LaBeouf. Actorul susținea că înregistrarea i-a fost trimisă de Olivia Wilde pe 19 august 2020, la două zile după ce ar fi părăsit proiectul.

În videoclip, Olivia Wilde spune:

„Simt că nu sunt pregătită să renunț încă la asta și sunt și eu devastată. Vreau să găsesc o soluție.
Știi, cred că acesta ar putea fi un fel de semnal de alarmă pentru Miss Flo și vreau să știu dacă ai fi dispus să mai încerci o dată alături de mine, de noi. Dacă ea chiar se implică, dacă își pune cu adevărat mintea și sufletul în asta și dacă voi doi puteți face pace – iar eu îți respect punctul de vedere și îl respect și pe al ei – dacă puteți face asta, ce crezi? Mai există speranță? Spune-mi”.

Tot potrivit Daily Mail, au apărut și informații potrivit cărora Harry Styles ar fi fost plătit cu 2,5 milioane de dolari pentru film, în timp ce Florence Pugh ar fi primit 700.000 de dolari. Datele au fost publicate inițial de Showbiz Galore, însă Olivia Wilde le-a respins într-un interviu acordat revistei Variety.

„Au circulat foarte multe lucruri cărora, în mare parte, nu le acord atenție. Dar absurditatea unor titluri inventate doar pentru click-uri și reacțiile care au urmat, legate de o diferență salarială inexistentă între actorii principali și cei secundari, m-a deranjat foarte mult. Sunt o femeie care lucrează în această industrie de peste 20 de ani și este o cauză pentru care am luptat atât pentru mine, cât și pentru alții, mai ales din postura de regizor. Aceste afirmații nu au absolut nicio bază reală”.

Într-un interviu acordat revistei ELLE, Olivia Wilde a vorbit din nou despre presiunea publică exercitată în acea perioadă. Fără să comenteze direct fiecare controversă, ea a criticat informațiile false apărute despre viața sa și a comparat întreaga experiență cu participarea la un reality show.

„Este șocant să vezi cât de multe neadevăruri despre tine ajung să fie prezentate drept fapte. Florence a avut o observație foarte înțeleaptă atunci când a spus că nu ne-am înscris într-un reality show și îmi place foarte mult această formulare, pentru că este ca și cum publicul ar crede că, dacă faci un proiect destinat publicului, accepți automat ca viața ta să fie sfâșiată de o haită de lupi. Nu, asta nu a făcut niciodată parte din fișa postului”.

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Foto: Arhiva ELLE

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