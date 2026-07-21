Prințul Harry, gest emoționant în memoria mamei sale, Prințesa Diana. Ce tradiție păstrează alături de Meghan Markle și copiii lor

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Prințul Harry a vorbit despre felul în care familia sa păstrează vie amintirea Prințesei Diana, dezvăluind că, în fiecare an, marchează ziua de naștere a acesteia printr-o tradiție simplă. Potrivit Page Six, Ducele de Sussex a povestit că el, Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani, pregătesc un chec cu lămâie.

Declarațiile au fost făcute în timpul festivalului Scotty’s Summer Festival, desfășurat la Maxstoke Castle, în Warwickshire, aceasta fiind ultima apariție publică a lui Harry din cadrul vizitei în Marea Britanie.

„Da, facem un chec cu lămâie”, a spus Harry, în vârstă de 41 de ani. „Cred că tradițiile sunt extrem de importante. Mai ales atunci când sunt și dulci”.

Prințesa Diana, care și-ar fi aniversat ziua de naștere pe 1 iulie, a murit la vârsta de 36 de ani, în urma accidentului rutier petrecut la Paris, în august 1997.

Tot potrivit Page Six, Harry a vorbit în luna aprilie despre impactul pe care moartea mamei sale l-a avut asupra relației sale cu instituția monarhică. El a mărturisit că, pentru o perioadă îndelungată, nu și-a dorit să fie membru activ al familiei regale, considerând că tocmai acest rol a contribuit la tragedia prin care a trecut Prințesa Diana.

Prințul Harry, care avea doar 12 ani când și-a pierdut mama, a declarat că rolul acesteia în familia regală a fost cel care „a ucis-o”, motiv pentru care nu își dorea același destin.

„Mi-am spus: ‘Nu vreau această slujbă. Nu vreau acest rol. Indiferent încotro se îndreaptă lucrurile, nu îmi place”. M-am opus foarte mult și ani la rând am preferat să bag capul în nisip”, a declarat Ducele de Sussex.

Ulterior, perspectiva sa s-a schimbat. Autorul volumului Spare a explicat că și-a dat seama că privilegiile de care beneficia îi puteau oferi posibilitatea de a avea un impact pozitiv asupra lumii.

„Și m-am întrebat: ‘Ce și-ar dori mama mea să fac?'”, a spus el. „Iar asta mi-a schimbat complet perspectiva”.

În 2021, Harry a revenit asupra pierderii suferite în copilărie în prefața unei cărți dedicate copiilor care și-au pierdut un părinte în timpul pandemiei de COVID-19. În mesajul său, el a descris durerea pe care a resimțit-o după moartea Prințesei Diana și a încercat să îi încurajeze pe cei aflați în situații similare.

„Când eram un băiețel, mi-am pierdut mama. La vremea aceea nu am vrut să cred și nici să accept acest lucru, iar asta a lăsat un gol uriaș în mine. Știu cum vă simțiți și vreau să vă asigur că, în timp, acel gol va fi umplut de foarte multă iubire și sprijin. Fiecare dintre noi trece prin doliu în felul său, dar atunci când un părinte pleacă în cer, mi s-a spus că spiritul lui, iubirea lui și amintirile pe care le lasă nu dispar niciodată. Sunt mereu alături de tine și le poți păstra pentru totdeauna. Eu cred că acest lucru este adevărat”.

Mesajul s-a încheiat cu un îndemn adresat copiilor care trec printr-o astfel de experiență:

„Poți să te simți singur, trist, furios sau copleșit. Aceste stări vor trece. Iar eu îți promit că te vei simți mai bine și mai puternic atunci când vei fi pregătit să vorbești despre ceea ce simți”.

Foto: Arhiva ELLE

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