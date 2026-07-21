Dragoș Bucur, declarații inedite despre rolul de tată și lecțiile învățate de la copiii săi: „Puterea exemplului contează”

Dragoș Bucur a vorbit despre regulile de parenting pe care le împarte cu soția lui, Dana Nălbaru.

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  de  ELLE.ro
1. Dana Nălbaru și Dragoș Bucur
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Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează de mulți ani un cuplu. Fosta solistă a trupei HI-Q și actorul sunt căsătoriți din 2005 și au împreună trei copii, Sofia, Kadri și Roxana, cea din urmă fiind adoptată de cunoscutul cuplu.

Dragoș Bucur, declarații inedite despre rolul de tată

Viața de familie alături de Dana Nălbaru și cei trei copii ai lor reprezintă pentru Dragoș Bucur ancora sa. Actorul crede că este un tată relaxat, preluând, astfel, felul în care a fost crescut el de către părinții săi.

„Nu pot să compar decât cu cum au fost părinții mei, dar ei au trăit în altă epocă. Lucrurile nu funcționau așa cum funcționează acum, tot accesul acesta la tehnologie nu exista. Fac parte din generația copiilor cu cheia la gât. Părinții mei au fost și sunt în continuare niște oameni foarte relaxați și am avut așa o viață și o copilărie foarte relaxată în relație cu ei și cred că s-a moștenit treaba asta și în familia mea”, a spus Dragoș Bucur pentru Unica.ro

Actorul se consideră un norocos pentru că poate petrece timp de calitate cu copiii săi. În ecuația parentingului, el și soția sa aplică o strategie bazată pe echilibru.

„Facem cu schimbul și cred că este o soluție foarte bună pentru orice familie. Nu e bine să fie doar unul ăla rău și doar unul cel bun. Ne mai facem cu ochiul așa și schimbăm rolurile.”

Întrebat despre valorile pe care dorește să le transmită mai departe, Dragoș Bucur pune accent pe asumare și onestitate, într-o epocă în care tinerii par să creadă că totul li se cuvine de-a gata.

„Puterea exemplului contează, dar nu întotdeauna noi suntem cele mai bune exemple. Aș vrea să înțeleagă că lucrurile nu vin de-a gata, ceea ce eu am senzația că generația tânără cam nu înțelege cum ar trebui. Aș vrea să fie niște oameni care nu mint și care își asumă și lucrurile bune, și lucrurile rele pe care le fac.”

Totodată, el subliniază că rolul de părinte este o oglindă nemiloasă.

„În momentul în care devii părinte, practic o iei de la zero. În primul rând, înveți că tot ceea ce faci se vede în ei. În comportamentul lor, în expresiile lor, în vibe-ul lor, în felul în care vorbesc, în ceea ce mănâncă, în cât de mult sport fac, cât de mult citesc, cum se comportă cu cei din jur. Tot ce faci se vede în copiii tăi.”

Dragoș Bucur, despre planurile de viitor pe care le are cu Dana Nălbaru

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Actorul și fosta solistă au renunțat la viața agitată din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor, Sofia, Kadri și Roxana India, un mediu mai apropiat de viața rurală.

Într-un interviu acordat recent, Dragoș Bucur a oferit câteva sfaturi familiilor care intenționează să lase în urmă viața la oraș și să înceapă una nouă în mediul rural. 

„Sunt conștient că schimbarea urbanului cu un rural atât de rural ca în cazul nostru poate să nu fie pentru orice familie, deoarece este nevoie, în primul rând, de dorința de a face acest pas. Apoi este nevoie de niște profesii și implicit surse de venit care îți permit să lucrezi remote sau pe perioade scurte și intense, nu cu program 8:00-16:00, 5 zile pe săptămână. Dar ce știu sigur este că există destul de multe mijloace prin care să poți să evadezi din oraș și să înlocuiești asfaltul cu iarba și blocurile cu copaci”, a spus Dragoș Bucur pentru tvmania.ro.

Prezentatorul TV a vorbit și despre cum își imaginează viitorul alături de soția lui, Dana Nălbaru, după ce copiii lor vor pleca de acasă și își vor construi propria lor viață. 

„Probabil că vom îmbătrâni împreună pe o plajă în Grecia sau plimbându-ne cu rulota prin lume și bucurându-ne de vizitele la copii și nepoți.”

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Foto: Arhiva ELLE

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