Cristina și Denis Ștefan au sărbătorit 13 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de soția actorului

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Denis Ștefan și soția sa, Cristina, marchează un moment important în povestea lor de dragoste. Cei doi au aniversat 13 ani de la căsătorie, iar ea a ales să împărtășească bucuria cu urmăritorii săi din mediul online printr-o postare plină de emoție.

Denis Ștefan și soția lui, Cristina, au aniversat 13 ani de la nuntă

Deși în ultimii ani a fost mai puțin prezent pe micul ecran, Cristina Ștefan continuă să păstreze legătura cu fanii săi prin intermediul rețelelor sociale, unde publică frecvent imagini și momente din viața de familie.

Cu ocazia aniversării căsătoriei, Cristina a publicat pe Instagram două fotografii realizate în ziua în care ea și Denis și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă. Imaginile au fost însoțite de un mesaj dedicat soțului său, în care a vorbit despre parcursul lor împreună și despre alegerea de a rămâne unul lângă celălalt, chiar și după mai bine de un deceniu.

Denis Ștefan și Cristina formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt părinții a două fetițe și, de-a lungul timpului, au demonstrat că au construit o relație bazată pe respect, încredere și susținere reciprocă. Cu această ocazie specială, Cristina Ștefan i-a transmis partenerului său o declarație de dragoste care a emoționat comunitatea sa din online.

„13 ani.

Pe 20 iulie 2013 am spus : DA!

De atunci s-au schimbat multe: Noi, viața, planurile, felul în care privim lumea.

Dar n-am simțit niciodată nevoia să ne schimbăm unul pe celălalt,

poate tocmai asta ne-a adus până aici.

După 13 ani, încă te aleg, iar asta spune mai mult decât orice ‘Te iubesc’.

La mulți ani nouă!”, a scris Cristina Ștefan pe Instagram.

Cristina Ștefan, despre relația cu actorul

Cristina Ștefan a vorbit în urmă cu ceva timp despre relația cu soțul ei. Vedeta a dezvăluit de la ce pornesc micile tensiuni dintre ea și Denis Ștefan.

„Nu pot să zic că sunt certuri, ci contraziceri. De exemplu, că trebuia astăzi să o las pe Delia, fata cea mare să facă nu știu ce, trebuia să nu-i dai pantaloni, mici chestii, nu neapărat certuri. Nu avem timp să ne certăm. Avem un program strict, cu job, cu copii, ne împărțim activitățile”, a declarat Cristina Ștefan pentru Spynews.ro.

În ciuda programului lor încărcat, Cristina și Denis Ștefan încearcă să respecte un obicei pe care îl consideră important.

„Ne vedem seara cu toții, e foarte important, avem masa împreună, cina, povestim ce s-a întâmplat peste zi. E foarte important. În rest în prima parte a zilei suntem foarte mult plecați, nu avem timp real să ne certăm sau să ne contrazicem. Nu e neapărat o regulă, ci o plăcere. Cred că e nevoie să te strângi după o zi plină, să mănânci liniștit, să vorbești, să râzi, să discuți ce ai făcut peste zi. E foarte importantă treaba asta și ne ținem de ea. Cine e întotdeauna în familie acasă.”

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Foto: Arhiva ELLE

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