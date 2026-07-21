Cristina și Denis Ștefan au sărbătorit 13 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de soția actorului

Cristina și Denis Ștefan au aniversat 13 ani de căsnicie. Cu această ocazie, ea a publicat imagini din ziua nunții lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Denis și Cristina Ștefan
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Denis Ștefan și soția sa, Cristina, marchează un moment important în povestea lor de dragoste. Cei doi au aniversat 13 ani de la căsătorie, iar ea a ales să împărtășească bucuria cu urmăritorii săi din mediul online printr-o postare plină de emoție.

Denis Ștefan și soția lui, Cristina, au aniversat 13 ani de la nuntă

Deși în ultimii ani a fost mai puțin prezent pe micul ecran, Cristina Ștefan continuă să păstreze legătura cu fanii săi prin intermediul rețelelor sociale, unde publică frecvent imagini și momente din viața de familie.

Cu ocazia aniversării căsătoriei, Cristina a publicat pe Instagram două fotografii realizate în ziua în care ea și Denis și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă. Imaginile au fost însoțite de un mesaj dedicat soțului său, în care a vorbit despre parcursul lor împreună și despre alegerea de a rămâne unul lângă celălalt, chiar și după mai bine de un deceniu.

Denis Ștefan și Cristina formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt părinții a două fetițe și, de-a lungul timpului, au demonstrat că au construit o relație bazată pe respect, încredere și susținere reciprocă. Cu această ocazie specială, Cristina Ștefan i-a transmis partenerului său o declarație de dragoste care a emoționat comunitatea sa din online.

„13 ani.
Pe 20 iulie 2013 am spus : DA!
De atunci s-au schimbat multe: Noi, viața, planurile, felul în care privim lumea.
Dar n-am simțit niciodată nevoia să ne schimbăm unul pe celălalt,
poate tocmai asta ne-a adus până aici.
După 13 ani, încă te aleg, iar asta spune mai mult decât orice ‘Te iubesc’.
La mulți ani nouă!”, a scris Cristina Ștefan pe Instagram.

Cristina Ștefan, despre relația cu actorul

Cristina Ștefan a vorbit în urmă cu ceva timp despre relația cu soțul ei. Vedeta a dezvăluit de la ce pornesc micile tensiuni dintre ea și Denis Ștefan.

„Nu pot să zic că sunt certuri, ci contraziceri. De exemplu, că trebuia astăzi să o las pe Delia, fata cea mare să facă nu știu ce, trebuia să nu-i dai pantaloni, mici chestii, nu neapărat certuri. Nu avem timp să ne certăm. Avem un program strict, cu job, cu copii, ne împărțim activitățile”, a declarat Cristina Ștefan pentru Spynews.ro.

În ciuda programului lor încărcat, Cristina și Denis Ștefan încearcă să respecte un obicei pe care îl consideră important.

„Ne vedem seara cu toții, e foarte important, avem masa împreună, cina, povestim ce s-a întâmplat peste zi. E foarte important. În rest în prima parte a zilei suntem foarte mult plecați, nu avem timp real să ne certăm sau să ne contrazicem. Nu e neapărat o regulă, ci o plăcere. Cred că e nevoie să te strângi după o zi plină, să mănânci liniștit, să vorbești, să râzi, să discuți ce ai făcut peste zi. E foarte importantă treaba asta și ne ținem de ea. Cine e întotdeauna în familie acasă.”

Citește și:
Actrița Maggie Grace a divorțat în secret după 7 ani de căsnicie. Care este motivul invocat de vedetă

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Prințul Harry, gest emoționant în memoria mamei sale, Prințesa Diana. Ce tradiție păstrează alături de Meghan Markle și copiii lor
People
Prințul Harry, gest emoționant în memoria mamei sale, Prințesa Diana. Ce tradiție păstrează alături de Meghan Markle și copiii lor
Actorul Russell Crowe vine pentru prima dată în România. Ce mesaj a avut pentru fani: "Ne vedem acolo"
People
Actorul Russell Crowe vine pentru prima dată în România. Ce mesaj a avut pentru fani: "Ne vedem acolo"
Dragoș Bucur, declarații inedite despre rolul de tată și lecțiile învățate de la copiii săi: "Puterea exemplului contează"
People
Dragoș Bucur, declarații inedite despre rolul de tată și lecțiile învățate de la copiii săi: "Puterea exemplului contează"
Jessie J s-a despărțit de iubitul ei, Chanan Safir Colman, după 5 ani de relație: "A fost o situație tristă și dificilă"
People
Jessie J s-a despărțit de iubitul ei, Chanan Safir Colman, după 5 ani de relație: "A fost o situație tristă și dificilă"
Ilona Brezoianu și soțul ei au împlinit doi ani de căsătorie. Ce mesaj a transmis actrița și de ce a stârnit amuzamentul
People
Ilona Brezoianu și soțul ei au împlinit doi ani de căsătorie. Ce mesaj a transmis actrița și de ce a stârnit amuzamentul
Rafaela Pestrițu, designerul român din spatele costumelor purtate de dansatorii Shakirei la Cupa Mondială 2026
People
Rafaela Pestrițu, designerul român din spatele costumelor purtate de dansatorii Shakirei la Cupa Mondială 2026
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă
Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 
Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Ce a făcut Mihaela Rădulescu în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „M-am simțit mai pregătită ca niciodată”. Gestul suprem de iubire, care a emoționat pe toată lumea: „Te iubesc, Felix”
Ce a făcut Mihaela Rădulescu în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „M-am simțit mai pregătită ca niciodată”. Gestul suprem de iubire, care a emoționat pe toată lumea: „Te iubesc, Felix”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Matt Damon, declarații rare despre soția sa, Luciana. Actorul a dezvăluit secretul căsniciei lor de 20 de ani
Matt Damon, declarații rare despre soția sa, Luciana. Actorul a dezvăluit secretul căsniciei lor de 20 de ani
People

Matt Damon a făcut mărturisiri rare despre căsnicia cu Luciana Damon și colaborarea lor profesională.

+ Mai multe
Prințesa Charlene de Monaco, schimbare neașteptată de look. Prin ce transformare a trecut
Prințesa Charlene de Monaco, schimbare neașteptată de look. Prin ce transformare a trecut
People

Prințesa Charlene de Monaco a ales un look diferit pentru Gala Crucii Roșii, unde a purtat o rochie Elie Saab și o coafură inspirată de Grace Kelly.

+ Mai multe
Andreea Marin, mărturisire dureroasă despre plecarea Violetei în SUA: "A moștenit spiritul nostru"
Andreea Marin, mărturisire dureroasă despre plecarea Violetei în SUA: "A moștenit spiritul nostru"
People

La un an de când Violeta a plecat în Statele Unite pentru a-și continua studiile, Andreea Marin a vorbit cu sinceritate despre dorul de fiica sa. Vedeta recunoaște că despărțirea nu a fost deloc ușoară, însă este mândră de drumul pe care și-l construiește adolescenta.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC