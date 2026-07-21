Megan Fox revine în rolul care i-a marcat cariera. Filmările pentru Jennifer’s Body 2 încep în această toamnă

La aproape două decenii de la lansarea filmului Jennifer's Body, Megan Fox este pregătită să își reia unul dintre cele mai emblematice roluri.

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  de  ELLE
Megan Fox revine în rolul care i-a marcat cariera. Filmările pentru Jennifer's Body 2 încep în această toamnă

Megan Fox este pregătită să revină în unul dintre cele mai cunoscute roluri ale carierei sale. Potrivit publicației Dread Central, actrița va juca în continuarea filmului Jennifer’s Body, lansat în 2009.

Noul proiect le readuce împreună și pe regizoarea Karyn Kusama și pe scenarista Diablo Cody, echipa creativă din spatele producției originale. Deocamdată nu a fost confirmat dacă Amanda Seyfried își va relua rolul din primul film sau dacă Megan Fox va fi protagonista principală a sequel-ului.

Jennifer’s Body spune povestea lui Jennifer, o majoretă de liceu interpretată de Megan Fox, care este sacrificată lui Satan de membrii unei trupe rock indie aflate în declin. Ritualul eșuează, iar adolescenta ajunge să fie posedată de un spirit, transformându-se într-un demon care își ucide și își devorează colegii de sex masculin. Amanda Seyfried o interpretează pe Anita, cea mai bună prietenă a lui Jennifer, care descoperă adevărul și încearcă să o oprească.

Filmul a rămas în memoria publicului atât datorită scenelor sale violente și încărcate de sexualitate, cât și datorită celebrului sărut dintre personajele interpretate de Megan Fox și Amanda Seyfried, una dintre cele mai comentate secvențe ale producției.

Deși beneficia de o distribuție cunoscută și de un scenariu semnat de Diablo Cody, laureată cu Oscar pentru Juno, Jennifer’s Body nu a avut succes la lansare. Filmul a fost primit nefavorabil de critici și nu a reușit să impresioneze nici la box office.

În timp, însă, percepția asupra producției s-a schimbat considerabil. Filmul a fost reevaluat de critici și este considerat astăzi un titlu-cult.

În 2019, cu ocazia aniversării a zece ani de la lansarea filmului, Megan Fox a vorbit despre impactul pe care reacțiile de la acea vreme l-au avut asupra sa. Actrița a mărturisit că a trecut prin „o adevărată cădere psihologică” la scurt timp după apariția filmului.

La rândul său, Diablo Cody a declarat pentru Entertainment Tonight că perioada respectivă a fost extrem de dificilă.

„A existat o perioadă în care îmi era dureros să vorbesc despre Jennifer’s Body, pentru că, știi…”

Scenarista a continuat explicând:

„Filmul a fost un eșec comercial, iar eu am fost atacată la nivel personal. Nu a fost doar un eșec profesional”, adăugând că a apelat la terapie din cauza reacțiilor negative generate de producție.

Potrivit Production Weekly, informație preluată de Dread Central, filmările pentru Jennifer’s Body 2 sunt programate să înceapă în luna octombrie, la Vancouver.

Continuarea ar putea reprezenta un nou început pentru Megan Fox, care în ultimii ani a apărut în mai puține proiecte cinematografice. În 2024, actrița a primit premiul Razzie pentru Cea mai slabă actriță, pentru interpretarea din Johnny & Clyde, precum și premiul pentru Cea mai slabă actriță în rol secundar, pentru Expend4bles.

Cel mai recent, Megan Fox a putut fi văzută în thrillerul SF Subservience, lansat în 2024, precum și în serialul de comedie Overcompensating, disponibil pe Prime Video. Dincolo de Jennifer’s Body, actrița este cunoscută mai ales pentru rolurile din francizele Transformers și Teenage Mutant Ninja Turtles.

În ceea ce o privește pe Amanda Seyfried, actrița traversează o perioadă favorabilă din punct de vedere profesional. Ea a avut un rol important în thrillerul The Housemaid, alături de Sydney Sweeney, și a fost apreciată de critici pentru interpretarea din The Testament of Ann Lee.

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Foto: Arhiva ELLE

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