Magda Pălimariu, determinată să facă o schimbare importantă în viața ei: „Deja rezultatele se văd”

Magda Pălimariu a vorbit despre schimbarea pe care o face în viața ei.

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  de  ELLE.ro
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Magda Pălimariu a dezvăluit că este pregătită să facă o schimbare în ceea ce privește viața ei.

Ce schimbare vrea să facă Magda Pălimariu

Magda Pălimariu, una dintre cele mai discrete și apreciate prezențe de pe micul ecran, a decis că este momentul să își acorde mai multă atenție. Prezentatoarea rubricii meteo de la PRO TV le-a mărturisit fanilor săi de pe rețelele de socializare că a început un proces intens de transformare fizică, dorindu-și să revină la silueta pe care o avea înainte de a deveni mamă.

Extrem de sinceră și deschisă cu comunitatea ei virtuală, prezentatoarea a explicat că a apelat la un program personalizat și este extrem de încântată de evoluția rapidă.

„@carmen_barcan.ro mi-a promis că odată ce voi intra în programul ei de slăbit, voi ajunge să arăt exact așa cum îmi doresc, adică să revin la silueta mea de dinainte de sarcină (am postat și pozele cu silueta la care îmi doresc să ajung din nou). Și o cred pe cuvânt, pentru că am avut doar 3 ședințe și deja rezultatele se văd.”

Magda Pălimariu a născut în 2022

Magda Pălimariu a devenit mamă pentru prima oară în luna august a anului 2022. Prezentatoarea TV are un băiețel, pe nume Aksel, pe care a ales să-l nască în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Ea formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Magda Pălimariu a ales să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală, însă împărtășește cu fanii momente importante alături de fiul său. Prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV a vorbit acum ceva timp despre echilibrul dintre carieră și viața de familie. Vedeta recunoaște că, deși pare mereu optimistă, are și ea momente de slăbiciune, dar încearcă să le lase la ușă atunci când intră în platou.

„De când face Aksel parte din viața mea, el e principalul motiv pentru zâmbetul meu, dar să știți că și eu mai am zile proaste, stări nu tocmai bune însă, atunci când mă prezint în fața celor de acasă, încerc să le las la ușă și să le transmit o stare bună, indiferent de situație. Mă bucur dacă îmi iese!”, mărturisește vedeta Pro TV pentru TVMania.

Ce spune despre al doilea copil

Chiar dacă maternitatea îi aduce bucurii imense, Magda Pălimariu este fermă în privința extinderii familiei. Întrebată dacă se gândește la un frate sau o soră pentru Aksel, răspunsul a fost clar: „Nu.” Totuși, vedeta recunoaște cu un strop de melancolie că i-ar fi plăcut ca fiul ei să aibă frați.

„Mi-ar fi plăcut să aibă frați cu care să se joace acum și să se sprijine în viitor”, a mai spus Magda Pălimariu.

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Foto: Instagram

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