Ce reguli respectă fiicele Andreei Bălan. Artista le ghidează pe Ella și Clara după principii clare: „Le-am format independente”

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Andreea Bălan se pregătește pentru o vară plină, în care va îmbina vacanțele alături de cele două fiice, Ella și Clara, cu deplasările la turneele de tenis ale partenerului său, Victor Cornea. Artista a povestit cum își organizează timpul în familie și a explicat că, odată cu vacanța de vară, începe și perioada în care petrece mai mult timp alături de copii.

Andreea Bălan, despre planurile cu fiicele ei

Cântăreața spune că în lunile următoare va călători atât pentru relaxare, împreună cu fetițele, cât și pentru a-l susține pe Victor Cornea la competițiile internaționale.

„A început vacanța, fetițele sunt în vacanță, o să plecăm în vacanță cu ele. Și, totodată, eu îl însoțesc pe Victor la turnee pentru că joacă peste tot în lume, așa că pentru mine, mersul la turneele lui înseamnă vacanță.”, a declarat Andreea Bălan pentru Wowbiz.

Înainte de încheierea anului școlar, cele două fete i-au prezentat mamei lor o listă cu activitățile pe care și le doresc în vacanță. Printre preferințele lor se numără zilele petrecute la mare, timpul petrecut la piscină, ieșirile în parc și plimbările cu bicicleta.

„Ba da, și-au făcut listă, deci clar vor la mare, la soare, la piscine și au făcut o listă și cu mersul în parc și cu bicicletele, mi-au prezentat-o înainte să se termine școala și trebuie să respect acea listă. Dar nu se exagerează, pentru că ele sunt fetițe foarte cerebrale și cer ceea ce se poate oferi”, a mai spus artista.

Andreea Bălan: „Le-am format independente de mici”

Vedeta mărturisește că, pe măsură ce fiicele ei au crescut, vacanțele au devenit mult mai ușor de organizat. La 9 și 7 ani, cele două se descurcă singure în multe situații, iar acest lucru se datorează regulilor pe care le-au învățat încă din copilărie.

„Sunt mari, se descurcă singure, de multe ori poate vine și buni și ne odihnim, facem cu rândul, da, nu-i nicio problemă. Nu, era mai greu când erau micuțe. Acum la 9 ani și 7 ani, deja nu mai… Dar nici când erau mai mici… le învățam să se îmbrace singure, să-și poarte de grijă, dacă-și pierd lucrurile… asta e… să-și asume. Adică n-am cocoloșit. Le-am format independente de mici. Da, să-și facă ordine în cameră, în dulap, să aibă grijă de lucrurile lor”, a mai dezvăluit Andreea Bălan.

Victor Cornea, despre acuzațiile făcute la adresa soției sale

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea.

Într-un interviu acordat recent, Victor Cornea a vorbit deschis despre acuzațiile care au apărut la adresa soției sale cu privire la faptul că aceasta nu l-ar mai lăsa să joace tenis.

„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament. Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături” a spus Victor Cornea, la Digi Sport.

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Foto: Instagram

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