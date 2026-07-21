Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de partenera lui. Juratul de la MasterChef și-a sărbătorit ziua de naștere

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Cătălin Scărlătescu are toate motivele să zâmbească. Celebrul chef și jurat al emisiunii MasterChef a împlinit 54 de ani pe 20 iulie, iar aniversarea l-a găsit într-o perioadă frumoasă atât din punct de vedere profesional, cât și personal. După un weekend petrecut la festivalul Electric Castle alături de colegii săi de la MasterChef, bucătarul a împărtășit cu fanii și un moment discret din viața de cuplu, publicând pe Instagram o fotografie în care apare alături de partenera sa, Elena Gogean.

O fotografie rară cu partenera lui

Cătălin Scărlătescu este destul de rezervat atunci când vine vorba despre viața sa personală, însă, din când în când, le oferă urmăritorilor câte o imagine care vorbește de la sine. De această dată, chef-ul a postat o fotografie realizată în oglinda unui lift, în care apare alături de Elena.

Cei doi sunt îmbrăcați lejer, zâmbesc și par să se bucure de timpul petrecut împreună. Fără descrieri elaborate sau declarații spectaculoase, imaginea a fost suficientă pentru a atrage atenția fanilor, care au apreciat naturalețea cuplului și au lăsat numeroase comentarii de felicitare.

„E ziua în care …

Plecăm cu toții la plimbare”, a scris juratul de la MasterChef.

În ultimele luni, Scărlătescu și Elena au preferat să își trăiască relația departe de lumina reflectoarelor, însă mai oferă mici indicii pe rețelele sociale.

Weekend la Electric Castle alături de echipa MasterChef

Înainte de aniversare, Cătălin Scărlătescu a participat la Electric Castle, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din România. Chef-ul a fost prezent alături de colegii săi de la MasterChef, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, dar și de Gina Pistol.

Imaginile și filmările publicate pe rețelele sociale i-au surprins pe cei patru într-o atmosferă relaxată, bucurându-se de concerte și de energia festivalului.

Încă de la primele ore ale dimineții, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de felicitare din partea fanilor, dar și a colegilor și prietenilor apropiați. Printre cei care i-au transmis urări s-au numărat și colegii din echipa MasterChef, care au publicat mesaje emoționante dedicate aniversării sale. Chef Florin Dumitrescu a postat pe Instagram o imagine emoționantă cu echipa de la Pro TV, în timp ce se distrau dea festival.

„Din partea noastră, colegii tăi, la mulṭi ani Cătălin Scărlătescu!

Să rămâi la fel şi să ne bucurăm de chiftele împreună incă două sute de ani”, a scris Florin Dumitrescu pe Instagram.

Cătălin Scărlătescu, detalii despre viața lui personală

Primele imagini cu Cătălin Scărlătescu și noua lui iubită, Elena Gogean, au apărut pe litoralul românesc, vara trecută, iar ulterior au urmat călătorii în străinătate, inclusiv o vacanță prelungită în Mexic. Acum câteva luni, juratul de la MasterChef și partenera lui au ajuns din nou într-o destinație de relaxare, de această dată în Grecia. Cei doi obișnuiesc să călătorească împreună și să exploreze tot felul de destinații. Cu toate că nu au făcut declarații oficiale cu privire la relația lor, au lăsat să se înțeleagă, prin câteva fotografii și prin faptul că se află în aceleași locuri, că sunt împreună și că vor să fie rezervați față de povestea lor de dragoste.

Recent, Cătălin Scărlătescu a făcut declarații despre viața lui personală. Cunoscutul chef continuă să păstreze discreția în ceea ce privește relația lui.

„Nu vedeți că Scărlătescu nu e ăla care să iasă în față și să spună… Viața mea privată e viața mea privată, nu pot să vă spun…”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Libertatea.

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Foto: Arhiva ELLE

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