Gina Pistol, imagine emoționantă alături de fiica sa. Fotografia cu Josephine i-a cucerit pe fani

Gina Pistol le-a oferit fanilor un nou moment emoționant din viața de familie. Prezentatoarea a publicat pe Instagram o fotografie alături de fiica sa, Josephine, iar imaginea a strâns rapid mii de aprecieri și numeroase comentarii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Gina Pistol cu fiica ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 25

Gina Pistol le-a oferit urmăritorilor din mediul online un nou moment din viața de familie, publicând pe Instagram o fotografie plină de emoție alături de fiica sa, Josephine. Imaginea a atras imediat atenția fanilor, strângând într-un timp scurt mii de aprecieri și numeroase mesaje apreciative.

Gina Pistol a publicat o fotografie emoționantă cu Josephine

În fotografia postată pe contul său de Instagram, prezentatoarea MasterChef este surprinsă într-o grădină, în timp ce petrece un moment special alături de fiica sa. Cele două stau față în față, cu frunțile lipite, într-un gest care surprinde apropierea și afecțiunea dintre mamă și copil, pe fundalul luminii calde de la apus.

Ca de fiecare dată, Gina Pistol a ales să păstreze discreția în ceea ce privește viața fiicei sale și nu i-a dezvăluit chipul. În imagine, vedeta poartă o ținută neagră, iar Josephine este îmbrăcată într-un tricou roșu și o fustă din denim. De această dată, prezentatoarea nu a însoțit fotografia de un mesaj amplu, lăsând imaginea să transmită emoția momentului.

Postarea a fost apreciată de mii de utilizatori la scurt timp după publicare, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje în care admiratorii au remarcat legătura specială dintre Gina Pistol și fiica sa.

Gina Pistol, confesiuni despre fiica ei, Josephine

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic.

Gina Pistol a dezvăluit recent cum gestionează momentele în care Josephine refuză să accepte înfrângerea. Fie că este vorba despre clasicele jocuri ale copilăriei, precum „Nu te supăra, frate” sau „Piticot”, micuța manifesta o dorință acerbă de a câștiga, motiv pentru care părinții au fost nevoiți să intervină constructiv pentru a o ajuta să își gestioneze emoțiile.

„Este foarte competitivă, dar o învățăm să învețe să și piardă. Deși nu a deal-uit foarte bine momentele când pierdea la cărți sau când mai jucăm ‘Nu te supăra, frate’, ori ‘Piticot’, dar i-am explicat că dacă o să fie ofticoasă nu or să se joace ceilalți copiii cu ea. E foarte atentă cum reacționez eu și a văzut că eu făceam glume și a început și ea să știe să piardă, să piardă mai funny', a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

Citește și:
Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Asta îți dă libertatea de gândire’

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Corina Caragea, detalii despre orașul din Italia care a cucerit-o și planurile pentru toamnă: "Mă întorc mereu"
People
Corina Caragea, detalii despre orașul din Italia care a cucerit-o și planurile pentru toamnă: "Mă întorc mereu"
Ce reguli respectă fiicele Andreei Bălan. Artista le ghidează pe Ella și Clara după principii clare: "Le-am format independente"
People
Ce reguli respectă fiicele Andreei Bălan. Artista le ghidează pe Ella și Clara după principii clare: "Le-am format independente"
Megan Fox revine în rolul care i-a marcat cariera. Filmările pentru Jennifer's Body 2 încep în această toamnă
People
Megan Fox revine în rolul care i-a marcat cariera. Filmările pentru Jennifer's Body 2 încep în această toamnă
Magda Pălimariu, determinată să facă o schimbare importantă în viața ei: "Deja rezultatele se văd"
People
Magda Pălimariu, determinată să facă o schimbare importantă în viața ei: "Deja rezultatele se văd"
Andreea Ibacka, adevărul despre divorțul de Cabral și realitatea din spatele fotografiilor ei: "Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice"
People
Andreea Ibacka, adevărul despre divorțul de Cabral și realitatea din spatele fotografiilor ei: "Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice"
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de partenera lui. Juratul de la MasterChef și-a sărbătorit ziua de naștere
People
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de partenera lui. Juratul de la MasterChef și-a sărbătorit ziua de naștere
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă
Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 
Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Acuzații fără precedent în showbiz! „M-ai înșelat cu femei și cu bărbați!” Wooow, ce scandal!!
Acuzații fără precedent în showbiz! „M-ai înșelat cu femei și cu bărbați!” Wooow, ce scandal!!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Prințul Harry, gest emoționant în memoria mamei sale, Prințesa Diana. Ce tradiție păstrează alături de Meghan Markle și copiii lor
Prințul Harry, gest emoționant în memoria mamei sale, Prințesa Diana. Ce tradiție păstrează alături de Meghan Markle și copiii lor
People

Prințul Harry a dezvăluit gestul simbolic prin care el, Meghan Markle și copiii lor marchează anual ziua de naștere a Prințesei Diana.

+ Mai multe
Cristina și Denis Ștefan au sărbătorit 13 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de soția actorului
Cristina și Denis Ștefan au sărbătorit 13 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de soția actorului
People

Cristina și Denis Ștefan au aniversat 13 ani de căsnicie. Cu această ocazie, ea a publicat imagini din ziua nunții lor.

+ Mai multe
Actorul Russell Crowe vine pentru prima dată în România. Ce mesaj a avut pentru fani: "Ne vedem acolo"
Actorul Russell Crowe vine pentru prima dată în România. Ce mesaj a avut pentru fani: "Ne vedem acolo"
People

Actorul Russell Crowe vine pentru prima dată în România.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC