Gina Pistol, imagine emoționantă alături de fiica sa. Fotografia cu Josephine i-a cucerit pe fani

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Gina Pistol le-a oferit urmăritorilor din mediul online un nou moment din viața de familie, publicând pe Instagram o fotografie plină de emoție alături de fiica sa, Josephine. Imaginea a atras imediat atenția fanilor, strângând într-un timp scurt mii de aprecieri și numeroase mesaje apreciative.

Gina Pistol a publicat o fotografie emoționantă cu Josephine

În fotografia postată pe contul său de Instagram, prezentatoarea MasterChef este surprinsă într-o grădină, în timp ce petrece un moment special alături de fiica sa. Cele două stau față în față, cu frunțile lipite, într-un gest care surprinde apropierea și afecțiunea dintre mamă și copil, pe fundalul luminii calde de la apus.

Ca de fiecare dată, Gina Pistol a ales să păstreze discreția în ceea ce privește viața fiicei sale și nu i-a dezvăluit chipul. În imagine, vedeta poartă o ținută neagră, iar Josephine este îmbrăcată într-un tricou roșu și o fustă din denim. De această dată, prezentatoarea nu a însoțit fotografia de un mesaj amplu, lăsând imaginea să transmită emoția momentului.

Postarea a fost apreciată de mii de utilizatori la scurt timp după publicare, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje în care admiratorii au remarcat legătura specială dintre Gina Pistol și fiica sa.

Gina Pistol, confesiuni despre fiica ei, Josephine

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic.

Gina Pistol a dezvăluit recent cum gestionează momentele în care Josephine refuză să accepte înfrângerea. Fie că este vorba despre clasicele jocuri ale copilăriei, precum „Nu te supăra, frate” sau „Piticot”, micuța manifesta o dorință acerbă de a câștiga, motiv pentru care părinții au fost nevoiți să intervină constructiv pentru a o ajuta să își gestioneze emoțiile.

„Este foarte competitivă, dar o învățăm să învețe să și piardă. Deși nu a deal-uit foarte bine momentele când pierdea la cărți sau când mai jucăm ‘Nu te supăra, frate’, ori ‘Piticot’, dar i-am explicat că dacă o să fie ofticoasă nu or să se joace ceilalți copiii cu ea. E foarte atentă cum reacționez eu și a văzut că eu făceam glume și a început și ea să știe să piardă, să piardă mai funny', a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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