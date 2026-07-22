Ana Baniciu, realizarea profesională care i-a schimbat perspectivele: „Dacă mi-ai fi zis acum 2 ani, râdeam”

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Ana Baniciu a publicat pe Instagram un mesaj sincer în care vorbește despre una dintre cele mai importante realizări profesionale din ultima perioadă. După 20 de ediții live ale emisiunii Influence Room din grila Nostalgia Radio, artista spune că experiența de prezentatoare radio a fost o adevărată provocare, dar și o etapă care a ajutat-o să evolueze.

Ana Baniciu, mesaj emoționant după ce a prezentat emisiunea de la radio

Fiica lui Mircea Baniciu mărturisește că, în trecut, nu a avut cea mai bună relație cu radioul și că a existat mereu o doză de nesiguranță în ceea ce privește felul în care muzica sau vocea ei au fost primite de acest mediu. Tocmai de aceea, faptul că a ajuns acum în postura de prezentatoare are o însemnătate aparte.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Ana Baniciu a vorbit despre provocările unei emisiuni transmise în direct, despre emoțiile pe care le-a avut și despre oamenii care au susținut-o pe parcurs.

„20 de emisii live încheiate aseară. Eu, prezentatoare la radio. Dacă mi-ai fi zis acum 2 ani, râdeam în hohote…

Pentru că radioul și cu mine nu am avut niciodată o relație simplă … nu am știut niciodată dacă muzica mea le-a plăcut, vocea nici atât, iar treaba asta mi s-a confirmat și într-un proiect recent.

Așa că da, ironia că acum sunt EU cea din cealaltă parte a boxelor mă face să zâmbesc și să mă gândesc la ce parcurs mișto pot avea și m-a făcut să admir mai mult prezentatorii de radio pentru că am înțeles că postura lor nu este deloc ușoară, dar este a naibii de frumoasă.

Pentru o emisiune LIVE ai nevoie de multitasking, calitate la care credeam că sunt zero. Ai nevoie de energie de dat prin voce, non-stop. Și, evident, papagal, la capitolul ăsta stau bine.

După cele 20 de întâlniri în Influence Room, mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat și ne-au scris. Mulțumesc echipei @nostalgiaradio.fm, oameni faini care mi-au iertat stângăciile de fiecare dată și mi-au dat înapoi doar energie bună și încredere. Și rămân recunoscătoare pentru fiecare invitat, pentru poveștile spuse sincer, din domenii diferite, cu concluzii care chiar au folosit cuiva.

Nu e doar un sezon terminat. Pentru mine este și o maturizare profesională. Și de-aici încolo, Influence Room ia o altă față… mai mișto, mai matură, mai smart structurată.”, a scris Ana Baniciu pe Instgram.

Ana Baniciu, despre ce îi lipsește de când a devenit mamă

Viața Anei Baniciu s-a transformat radical. Dacă înainte nopțile erau dedicate ieșirilor cu prietenii și distracției fără griji, acum întreaga ei atenție este concentrată asupra familiei. Aris îi aduce fericire și împlinire, iar rolul de mamă a devenit prioritatea absolută. Totuși, artista mărturisește că uneori îi lipsesc serile petrecute alături de gașca ei, așa cum se întâmpla acum un deceniu.

„Eu n-am mai fost la club de mult timp. Mi-e dor de o noapte cu ‘Fata Ta, adică JO, mi-e dor de momentele noastre în gașcă, cum eram noi acum vreo 10 ani, să stăm, să ascultăm muzică bună, să bem un pahar și să ne bucurăm, cum eram tineri, fără nicio grijă. Acum ne-am maturizat, e altceva, dar rămân cu amintirea aia. Sunt perioade și perioade, etape și etape, am trăit perioada aceea la maximum și mă bucur, pentru că dacă n-aș fi făcut-o, acum era nasol”, a declarat Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Pe lângă amintirile legate de prietenii de odinioară, cântăreața se gândește adesea la petreceri speciale care i-au rămas întipărite în memorie. Un exemplu este evenimentul unei case de discuri, unde a petrecut alături de colegii de breaslă până dimineața, un moment care i-a rămas cu adevărat în suflet.

„A fost o petrecere a unei case de discuri, acum mulți ani, pe care n-o s-o uit niciodată. În general, evenimentele astea nu se termină chiar așa, cu o petrecere, în schimb, la acel eveniment ceva s-a întâmplat și am stat până dimineața în locația aia foarte mulți oameni. Cred că aia a fost cea mai frumoasă petrecere pe care eu am trăit-o și pe care am împărțit-o cu oamenii aceștia, cu care am lucrat ani de zile. A fost cea mai mișto petrecere și cred că mulți o țin minte”, a adăugat artista.

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Foto: Instagram

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