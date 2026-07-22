Lora, declarații sfâșietoare în ziua în care mama ei și-ar fi sărbătorit aniversarea: „Femeia incredibilă care m-a adus în această lume”

Lora a transmis un mesaj sfâșietor în ziua în care mama ei, Mihaela Petrescu, care s-a stins din viață în 2020, și-ar fi sărbătorit aniversarea.

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  de  ELLE.ro
Lora, declarații sfâșietoare în ziua în care mama ei și-ar fi sărbătorit aniversarea: "Femeia incredibilă care m-a adus în această lume"

Lora suferă în urma dispariției mamei sale, Mihaela Petrescu, cea mai dragă și importantă persoană din viața ei, care a murit în 2020 după ce s-a luptat cu cancerul. 

Lora, declarații dureroase despre mama ei

Pe 26 ianuarie 2020, Lora a traversat un moment extrem de dificil din viața ei. Mihaela Petrescu, mama artistei, s-a stins din viață după o luptă cu cancerul de sân. Mama cântăreței a fost tratată prima oară de cancer în România, ulterior aceasta a fost operată în Turcia. Însă, boala acesteia a recidivat.

Lora a transmis un mesaj plin de emoție în ziua în care mama ei, Mihaela Petrescu, și-ar fi aniversat ziua de naștere. Artista suferă și acum în urma pierderii mamei sale și este una dintre cele mai mari dureri ale vieții sale. 

„Azi ar fi fost ziua ei. Femeia incredibilă care m-a adus în această lume și m-a învățat la ce să fiu atentă când navighez prin ea. Rareori trece o zi fără să-mi imaginez cum ar fi fost dacă aș mai fi avut-o alături. Deseori sunt un copil care ar vrea să „comande” lumii să-mi fie mamă. E ceva în mine care respinge lipsa iubirii din oameni și ceva care mă obligă s-o accept. Deschisă și închisă în același timp, fericită și tristă, idealistă și pragmatică, aici și niciunde.”

Lora, în lacrimi în direct la TV

Lora a fost invitată recent în emisiunea Furnicuțele, de la Antena 1. Artista a vorbit cu multă deschidere despre clipele grele pe care le-a întâmpinat până acum, unul dintre acestea fiind moartea mamei sale, Mihaela Petrescu. În semn de omagiu pentru mama ei, Lora a pus bazele unui brand specializat în produse cosmetice și de frumusețe. Lora a povestit că resimte presiunea de a nu-i dezamăgi pe oamenii din jurul ei și că are o teamă de abandon. 

„Mereu, toată viața mea, eu am așteptat-o pe mama. Îmi era frică să nu mă lase. Am așa o teamă de abandon. Și mi-am dat seama că și la vârsta asta, încă se simte. Dacă o persoană pe care o iubesc nu-mi mai răspunde, am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică.

Am rămas așa cu chestia asta, să nu dezamăgesc, să fiu pariu câștigător pentru oameni și e foarte obositor. Eu când mi-am dat seama că am obosit sau că nervii mei sunt la pământ (…) Oamenii nu sunt îngăduitori cu mine cum am fost eu cu ei (…) Și atunci te simți singur, pentru că nu pot să o sun pe mama.”

Lora, despre momentul în care s-a simțit cel mai singură

Cu ochii în lacrimi, Lora a vorbit despre momentul când a realizat că se simte extrem de singură. 

„Când am conștientizat că n-am părinți, că n-am pe cine să sun. (…) I-aș spune că o iubesc foarte mult, că a fost o mamă foarte bună, că îmi pare rău că a avut o viață foarte grea și n-am știu să o fac mai ușoară mai din timp. Și că îmi pare foarte rău că nu și-a refăcut viața, că merita să fie iubită, a fost o femeie extraordinară. Și îi mulțumesc pentru tot, mi-a fost stâncă, inspirație, motivație.”

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Foto: Instagram

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