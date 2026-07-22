Dragoș Bucur, implicat într-un scandal. Actorul, amenințat de vecini după ce a reclamat muzica dată la maxim: „Am sunat și la Poliție”

Dragoș Bucur a fost implicat într-un scandal în toată regula. Actorul a fost amenințat de vecini în noaptea de Sfântul Ilie și a cerut intervenția Poliției.

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  de  ELLE.ro
Dragoș Bucur
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Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș, unde și-au clădit o gospodărie în mijlocul naturii. Deși actorul a vorbit adesea despre beneficiile traiului departe de oraș, recentul incident în care a fost implicat demonstrează că nici mediul rural nu este complet ferit de neînțelegeri și provocări.

Dragoș Bucur, implicat într-un scandal

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Actorul și fosta solistă au renunțat la viața agitată din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor, Sofia, Kadri și Roxana India, un mediu mai apropiat de viața rurală.

Visul unei vieți rurale liniștite, departe de agitația Bucureștiului, a fost zdruncinat pentru Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. În noaptea de 20 spre 21 iulie, chiar de Sfântul Ilie, actorul a intrat într-un conflict aprins cu vecinii din satul argeșean în care s-a mutat, din cauza muzicii care răsuna la volum maxim la miezul nopții.

Deranjat de zgomotul care îi împiedica familia și copiii să se odihnească, Dragoș Bucur a mers personal la poarta petrecăreților pentru a le cere să reducă intensitatea sonoră. Întreaga scenă a fost filmată de actor și ulterior publicată pe rețelele sociale, arătând cum discuția a degenerat rapid într-un schimb de replici extrem de tensionat.

La începutul filmării, Dragoș Bucur afirmă: „Se continuă puțin discuția.”
„Nu e ok ce faci”, afirmă un alt vecin.
„Nu e ok ce fac eu? De câte ori am venit la voi și v-am rugat să lăsați muzica mai încet?”, răspunde Dragoș Bucur.
„Vino la mine la poartă dacă vrei să stăm de vorbă”, mai spune o altă persoană.
„De ce, mă ameninți?”, întreabă Dragoș Bucur.

Situația a escaladat în momentul în care unul dintre participanții la petrecere i-a lansat un avertisment direct.

„Ai făcut un film de curând. Ai grijă, că o să avem de-a face amândoi”, îi răspunde unul dintre vecini, afirmație pe care Dragoș Bucur o consideră drept o amenințare explicită. Actorul a reacționat prompt, punctând că unul dintre tineri ar fi cadru militar
„Aaa, ați auzit și asta? Inclusiv asta o să fie folosit, prietene”, spune Dragoș Bucur.
Actorul adaugă: „Ia zi, zi-mi tu, cum o să avem de-a face? Ia zi! Băi, băieți, s-au mai schimbat vremurile, nu mai e cum știați voi. Lucrezi în armată, nu? Hai să te vadă și colegii tăi din armată ce faci.”

Deși unii localnici au încercat să aplaneze conflictul invocând faptul că era zi de sărbătoare și că tinerii își celebrau onomastica, actorul a rămas de neclintit. Nemulțumit de lipsa de considerație arătată repetat, Dragoș Bucur a încheiat discuția anunțând că a apelat deja la sprijinul autorităților și că un echipaj de Poliție este pe drum.

„Nu există sâmbătă și duminică să nu dați muzica la maximum. Există o legislație, prietene, există o legislație. Cam asta se întâmplă. Asta e partea neplăcută. Am sunat și la Poliție, o să vină și Poliția.”

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, despre relația cu vecinii lor

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, care a renunțat la lumea showbiz-ului, sunt foarte mulțumiți cu decizia lor de a se muta la țară și de a descoperi zilnic ce presupune, de fapt, acest trai. Zona în care locuiesc cei doi alături de copiii lor nu este complet izolată. În cadrul unui live de pe YouTube, actorul și fosta solistă au discutat pe larg despre viața lor în satul Moșteni-Greci, dar și despre cum îi privesc localnicii.

„Ca peste tot, părerile cred că sunt împărțite. Majoritatea localnicilor ne-au primit cu brațele deschise, cu ajutoare, de la unelte până la mâncare, sfaturi, informații. Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc. Nu știu exact de ce. Bănuiesc că există această prejudecată care funcționează în ambele sensuri. Au venit bucureștenii care vor să schimbe lucrurile aici. Noi nu ne dorim să schimbăm lucrurile, ne dorim să învățăm și să îmbunătățim”, a spus Dragoș Bucur, pe Youtube.

În continuare, Dragoș Bucur a mai recunoscut că sunt aspecte deranjante la anumiți vecini.

„Există două motive de tensiune în localitate între noi și aceste trei familii, sunt vreo trei. Unul are legătură cu viteza cu care se circulă. Sunt câțiva cu motociclete și ATV care vin cu viteză foarte mare prin sat și pe mine mă sperie lucrul acesta, pentru că sunt copiii pe afară și am intervenit de câteva ori. I-am rugat să nu mai facă lucrul acesta. (…) Al doilea lucru, atunci când asculți de nevoie muzică de dimineața până seara de la vecini.”

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Foto: Instagram

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