Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară. Soția lui, Nadia Ferriera, a născut o fetiță

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Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară! Artistul în vârstă de 57 de ani și soția lui, fosta concurentă la Miss Univers Nadia Ferriera, în vârstă de 27 de ani, au anunțat că s-a născut al doilea lor copil împreună. Cântărețul mai are șapte copii alături de fostele sale partenere de viață.

Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară

Marc Anthony și Nadia Ferriera au dezvăluit că au devenit din nou părinți. Soția artistului a născut o fetiță, fiind al doilea copil împreună și al optulea pentru cântăreț. Cei doi au împărtășit primele imagini cu fiica lor și au dezvăluit că au ales pentru ea numele Myla. În fotografiile publicate pe Instagram, apare și fiul lor, Marco, în timp ce își strânge în brațe surioara nou-născută.

„Ce binecuvântare imensă să putem împărtăși cu voi sosirea scumpei noastre MYLA. Nu vă puteți imagina fericirea pe care o avem acasă, suntem în al nouălea cer”, se arată în mesajul transmis de Marc Anthony și Nadia Ferriera pe Instagram.

Despre relația dintre Marc Anthony și Nadia Ferriera

Marc Anthony și Nadia Ferriera s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun la un eveniment al Fundației Maestro Cares. S-au căsătorit pe 28 ianuarie 2023 la Muzeul de Artă Pérez din Miami. Artistul și-a cerut partenera în căsătorie în mai 2022, cu opt luni înainte de a organiza ceremonia fastuoasă. David Beckham a fost unul dintre cavalerii de onoare de la ceremonie. Salma Hayek, Luis Fonsi, Maluma, Daddy Yankee și Anthony Ramos s-au numărat printre cei 200 de invitați de la nuntă.

Pentru nuntă, Nadia Ferriera a ales să poarte o rochie albă din dantelă, creată de Galia Lahav, care avea un corset transparent, împodobit cu ornamente florale, iar Marc Anthony a arătat elegant într-un costum Christian Dior. În iunie 2023, la cinci luni de la nuntă, a venit pe lume primul lor copil, Marco.

Marc Anthony mai are doi copii, pe Arianna, și pe Chase, alături de fosta lui iubită, Debbie Rosado. Împreună cu prima soție, Dayanara Torres, îi mai are pe Cristian și pe Ryan. De asemenea, cântărețul este și tatăl gemenilor Emme și Max, pe care îi are cu Jennifer Lopez, cu care el a fost căsătorit vreme de un deceniu înainte de divorțul lor din 2014.

Marc Anthony, declarații despre rolul de tată

Marc Anthony se bucură de o carieră muzicală de succes, însă cântărețul recunoaște că activitatea lui artistică îl împiedică să fie un tată prezent în viața copiilor săi.

„Singurul regret ar fi că ceea ce am ales să fac mi-a ocupat atât de mult timp… Ce aș fi făcut ar fi fost să fiu un tată casnic și, știi, să fiu martor la fiecare secundă. Mi-ar fi plăcut foarte mult. Nu a funcționat așa. Este singurul lucru care mă atrage și – acesta este cel mai mare sacrificiu. Și începi să te întrebi dacă a meritat totul. A meritat? Știi, la acest nivel”, a povestit Marc Anthony în cadrul CBS Sunday Morning.

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Foto: Instagram

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