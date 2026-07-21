Corina Caragea, detalii despre orașul din Italia care a cucerit-o și planurile pentru toamnă: „Mă întorc mereu”

Corina Caragea profită din plin de sezonul estival, împărțindu-și timpul între proiectele de la Pro TV și călătoriile în destinațiile preferate.

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  de  ELLE.ro
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Corina Caragea îmbină în această vară proiectele profesionale de la Pro TV cu momentele de relaxare petrecute în destinațiile sale preferate. Recent, prezentatoarea a revenit dintr-o vacanță în Puglia, regiune care a impresionat-o încă o dată, iar în toamnă se pregătește pentru o nouă aventură de durată.

Corina Caragea: „Vara trece întotdeauna prea repede”

Pentru prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, sezonul estival este întotdeauna unul aglomerat. Între activitatea din redacție și timpul petrecut alături de cei dragi, Corina spune că lunile de vară par să se scurgă mult prea repede.

„Vara trece întotdeauna prea repede. De fiecare dată mă întreb unde s-au dus zilele și ce am făcut cu ele. Dacă aș putea opri timpul în loc într-un anotimp, cu siguranță ar fi vara.”, a transmis ea într-un interviu pentru Tvmania.

Vedeta mărturisește că începutul verii a fost marcat de finala UEFA Champions League, pe care a urmărit-o la Budapesta, după care a revenit la ritmul intens din redacție, unde echipa pregătește deja proiectele pentru noul sezon.

„Plină, poate tocmai de aceea am senzația că a trecut într-o clipă. Pentru mine, vara a început cu finala Champions League, pe care am urmărit-o la Budapesta, un oraș care m-a surprins plăcut. A continuat apoi la redacție, unde suntem conectați la tot ce se întâmplă în lumea sportului și, în paralel, pregătim deja grila de toamnă. Iar în plan personal încerc să profit cât mai mult de timpul petrecut alături de familie și prieteni.”

Destinația din Italia care a impresionat-o

Printre cele mai recente călătorii ale Corinei Caragea se numără și o escapadă în Puglia, o regiune pe care o vizitase și în primăvară. De această dată, și-a dorit să descopere alte locuri spectaculoase și să se bucure de litoralul din sudul Italiei.

„Italia este una dintre țările în care mă întorc mereu cu aceeași bucurie. Puglia m-a cucerit încă de la prima vizită, din primăvară, când am descoperit Alberobello, Monopoli și Matera, chiar dacă a plouat aproape fără oprire. Acum am vrut să văd o altă față a regiunii: plajele și Lecce.”

Dintre toate locurile vizitate, Lecce a fost orașul care a impresionat-o cel mai mult, atât prin arhitectură, cât și prin atmosfera specific italiană.

„Lecce a fost marea surpriză. Mi s-a părut un muzeu în aer liber, un oraș elegant, plin de istorie și de detalii arhitecturale spectaculoase. Nu întâmplător i se spune și Florența Sudului. În plus, gastronomia este excelentă, iar atmosfera autentic italiană”, a mai spus ea.

Recomandarea Corinei Caragea pentru cei care vor să viziteze Puglia

Vedeta Pro TV consideră că Puglia este o alegere excelentă pentru un city break, mai ales datorită zborului scurt din România. Totuși, spune că perioada ideală pentru a descoperi farmecul regiunii este în afara sezonului turistic.

„Recomand un city break aici, mai ales că zborul din București durează mai puțin de două ore. Singurul meu sfat este să mergeți în extrasezon. Veți descoperi regiunea într-un ritm cu totul diferit.”

Corina Caragea, răspuns după ce a fost întrebată dacă e căsătorită

Corina Caragea a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, acolo unde fanii i-au adresat tot felul de curiozități. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a fost întrebată direct dacă este căsătorită. Vedeta nu a ocolit subiectul, ba chiar l-a abordat, însă a ținut să precizeze că își dorește să mențină discreția. Despre Corina Caragea se speculează că ar forma un cuplu cu Robert Pongracz, fostul vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Prezentatoarea TV nu a confirmat acest lucru, cu toate că au fost surprinși în public în ipostaze romantice.

„Ce întrebare personală și câte întrebări de genul acesta am primit. Hmm, asta va rămâne un secret, pentru că știți că mie nu îmi place să îmi povestesc viața personală pe Internet, să postez ceva de genul acesta. Pentru că vreau să protejez, vreau să am ceva al meu și numai al meu. Persoanele pe care le iubesc și la care țin foarte, foarte mult cred că trebuie să fie protejate de expunerea publică. Sper să îmi respectați dorința!”, a spus Corina Caragea pe Instagram.

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Foto: Instagram

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