Matt Damon, moment special la premiera filmului The Odyssey. Actorul a fost însoțit de soția sa și de cele patru fiice ale lor

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Matt Damon a avut parte de un moment special la premiera londoneză a celui mai nou film al său, The Odyssey, unde a fost însoțit de întreaga familie. Actorul a pășit pe covorul roșu alături de soția sa, Luciana Damon, și de cele patru fiice ale lor, într-una dintre rarele apariții publice în această formulă.

Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, și Luciana, în vârstă de 49 de ani, au fost însoțiți de Alexia (26 de ani), Isabella (19 ani), Gia (17 ani) și Stella (15 ani). Actorul a ales un costum gri din trei piese, completat de o cămașă bleu și o cravată asortată, în timp ce soția sa a purtat o elegantă rochie neagră. Cele patru fiice au optat, la rândul lor, pentru rochii lungi de seară.

În noul lungmetraj regizat de Christopher Nolan, Matt Damon îl interpretează pe Odiseu, regele Ithacăi. Filmul urmărește drumul dificil al eroului spre casă după încheierea Războiului Troian și încercarea acestuia de a se reuni cu soția și fiul său.

Matt Damon, despre rolul de tată

Apariția de la Londra vine la câteva luni după ce actorul a vorbit deschis despre cât de repede cresc copiii. În luna ianuarie, în cadrul podcastului New Heights, găzduit de Jason Kelce, Matt Damon a povestit un moment care l-a făcut să conștientizeze trecerea timpului.

„Nu clipi”, i-a spus acesta lui Jason Kelce.

Actorul și-a amintit că fiica sa, Gia, în vârstă de 17 ani, l-a rugat recent să o ajute să-și aranjeze părul înainte de a pleca la școală.

„Fiica mea, Gia, și-a rupt clavicula, iar în dimineața aceasta se pregătea pentru școală. Are 17 ani și m-a rugat să-i pieptăn părul. Așa că i l-am pieptănat și mi-am dat seama că nu-i mai pieptănasem părul de opt sau nouă ani”.

Potrivit publicației Daily Mail, unul dintre motivele pentru care Matt Damon s-a îndrăgostit de Luciana a fost faptul că aceasta își creștea singură fiica, Alexia, care avea doar patru ani când cei doi s-au cunoscut. După căsătoria lor, în 2005, actorul a adoptat-o legal pe Alexia și a vorbit în repetate rânduri despre experiența de a deveni tată vitreg.

„Am intrat direct în această viață alături de Lucy. Alexia avea deja patru ani. Eram un tată în plus”, declara anterior pentru Parade.

Ulterior, familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a celor trei fiice ale cuplului: Isabella, Gia și Stella. Reflectând asupra parcursului său ca părinte, actorul a mărturisit că experiența sa a fost diferită de ceea ce și-ar fi imaginat.

„Nu-mi pot imagina cum ar fi fost viața mea dacă lucrurile nu s-ar fi întâmplat astfel. Nu pot să-mi imaginez cum ar fi arătat”.

Cum au decurs filmările pentru The Odyssey

Premiera londoneză a reunit și ceilalți membri ai distribuției, printre care Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson și Charlize Theron.

Deși este protagonistul noului film regizat de Christopher Nolan, Matt Damon a declarat, într-un interviu acordat publicației People, că pe platourile de filmare nu au existat diferențe între actorii celebri și restul echipei.

„Nu a existat niciun tratament special”, a spus actorul. „Dacă ești pe o barcă, în mijlocul oceanului, și te prinde furtuna, te uzi la fel ca toți ceilalți”.

Actorul a explicat că toți cei implicați în producție au trecut prin aceleași condiții dificile.

„Nimeni nu primește o băutură caldă pe care tu să nu o primești. Toți eram pe picior de egalitate, inclusiv Chris, care a fost la fel de ud și de înghețat ca noi toți pe parcursul filmărilor”.

În opinia sa, tocmai această experiență a consolidat relațiile dintre membrii distribuției și ai echipei tehnice.

„Asta ne-a făcut să simțim că trecem cu adevărat împreună prin această experiență, pentru că exact asta făceam. Mă simt foarte apropiat de toți cei care au lucrat la acest film, atât din distribuție, cât și din echipa tehnică, pentru că a fost o provocare pentru fiecare dintre noi”.

Matt Damon a descris realizarea filmului drept una dintre cele mai solicitante experiențe din cariera sa.

„Fiecare zi de filmare a acestui proiect îmi va rămâne în minte, pentru că s-a simțit mai degrabă ca o expediție decât ca realizarea unui film”, a declarat actorul pentru People.

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Foto: Arhiva ELLE, getty

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